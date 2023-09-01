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Как получить в школе "серебро": Минпросвещения предлагает новые условия - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Как получить в школе "серебро": Минпросвещения предлагает новые условия
Как получить в школе "серебро": Минпросвещения предлагает новые условия - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Как получить в школе "серебро": Минпросвещения предлагает новые условия
Школьники могут получать серебряные медали при условии, если на ЕГЭ наберут не меньше 60 баллов по русскому языку и еще одному предмету. С таким предложением... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T21:28
2023-09-01T21:28
образование в россии
новости
школа
минпросвещения рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Школьники могут получать серебряные медали при условии, если на ЕГЭ наберут не меньше 60 баллов по русскому языку и еще одному предмету. С таким предложением выступило Министерство просвещения Российской Федерации. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.Также уточняется, что если ребенок сдает итоговые экзамены в форме государственного выпускного экзамена, то ему нужно получить пять баллов (по пятибалльной шкале) по тем предметам, которые являются обязательными.Как сообщалось ранее, в новом учебном году в российские в школы вернутся серебряные медали. Их будут получать выпускники, в аттестате которых будет не более двух отметок "хорошо", остальные – пятерки.Также медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ: серебряным медалистам начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую медаль абитуриенты получат пять дополнительных баллов.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем будут отличаться новые школьные программы в этом учебном годуКем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессийДело за шпаргалки: в Крыму на 11 выпускников завели административку
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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образование в россии, новости, школа, минпросвещения рф, егэ
Как получить в школе "серебро": Минпросвещения предлагает новые условия

Минпросвещения предлагает вручать детям серебряные медали за 60 баллов на ЕГЭ

21:28 01.09.2023
 
© РИА НовостиСеребряная медаль
Серебряная медаль - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Школьники могут получать серебряные медали при условии, если на ЕГЭ наберут не меньше 60 баллов по русскому языку и еще одному предмету. С таким предложением выступило Министерство просвещения Российской Федерации. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.

"Медаль "За особые успехи в учении" II степени вручается выпускникам... не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету "Русский язык"; не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов", – говорится в тексте документа.

Также уточняется, что если ребенок сдает итоговые экзамены в форме государственного выпускного экзамена, то ему нужно получить пять баллов (по пятибалльной шкале) по тем предметам, которые являются обязательными.
Как сообщалось ранее, в новом учебном году в российские в школы вернутся серебряные медали. Их будут получать выпускники, в аттестате которых будет не более двух отметок "хорошо", остальные – пятерки.
Также медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ: серебряным медалистам начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую медаль абитуриенты получат пять дополнительных баллов.
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Образование в РоссииНовостиШколаМинпросвещения РФЕГЭ
 
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