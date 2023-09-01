https://crimea.ria.ru/20230901/kak-poluchit-v-shkole-serebro-minprosvescheniya-predlagaet-novye-usloviya-1131106670.html

Как получить в школе "серебро": Минпросвещения предлагает новые условия

Как получить в школе "серебро": Минпросвещения предлагает новые условия - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Как получить в школе "серебро": Минпросвещения предлагает новые условия

Школьники могут получать серебряные медали при условии, если на ЕГЭ наберут не меньше 60 баллов по русскому языку и еще одному предмету. С таким предложением... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T21:28

2023-09-01T21:28

2023-09-01T21:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Школьники могут получать серебряные медали при условии, если на ЕГЭ наберут не меньше 60 баллов по русскому языку и еще одному предмету. С таким предложением выступило Министерство просвещения Российской Федерации. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.Также уточняется, что если ребенок сдает итоговые экзамены в форме государственного выпускного экзамена, то ему нужно получить пять баллов (по пятибалльной шкале) по тем предметам, которые являются обязательными.Как сообщалось ранее, в новом учебном году в российские в школы вернутся серебряные медали. Их будут получать выпускники, в аттестате которых будет не более двух отметок "хорошо", остальные – пятерки.Также медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ: серебряным медалистам начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую медаль абитуриенты получат пять дополнительных баллов.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем будут отличаться новые школьные программы в этом учебном годуКем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессийДело за шпаргалки: в Крыму на 11 выпускников завели административку

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, новости, школа, минпросвещения рф, егэ