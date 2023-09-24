В школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности
Депутат Манчуров: в крымских школах могут появиться уроки религиозной грамотности
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Крым рассматривает возможность перенять опыт Рязанской области по введению в школах уроков религиозной грамотности, которые планируется проводить с согласия родителей в качестве дополнительного факультатива. Об этом рассказал председатель Комитета республиканского Госсовета по информационной политике, информационным технологиям и связи Иван Манчуров в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В Госсовете мы сейчас рассматриваем возможность проведения в школах уроков по религии. Такой проект уже реализован в Рязанской области и мы изучаем тему в рамках нашего межпарламентского соглашения о взаимодействии. Также сейчас рассматриваем совместно с Минобразования как эту работу реализовывать у нас", - рассказал парламентарий.
По его словам, такие уроки не планируют вводить в обязательную программу, их смогут посещать все желающие факультативно. Педагогов, которые будут вести занятия по религиозной грамотности, предварительно обучат священнослужители.
"Школьники смогут посещать такие уроки по согласию родителей. Исходя из трехлетнего опыта Рязанской области, это не вызывает никаких конфликтных вопросов", - заверил Манчуров.
Также он анонсировал проведение занятий по хоровому пению на базе крымских Домов культуры.
Ранее сообщалось, что в Крыму планируют впервые разработать концепцию развития образования. Она будет опираться на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).
В этом учебном году российские школьники впервые начали обучение по так называемому "золотому стандарту". Соответствующие поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации" вступили в силу с 1 сентября. Согласно документу, в школах вводится Единая федеральная образовательная программа, которая устанавливает общие требования к объему и качеству знаний для детей во всех регионах страны.
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