Рейтинг@Mail.ru
В школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230924/v-shkolakh-kryma-khotyat-vvesti-uroki-religioznoy-gramotnosti-1131605844.html
В школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности
В школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности - РИА Новости Крым, 24.09.2023
В школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности
Крым рассматривает возможность перенять опыт Рязанской области по введению в школах уроков религиозной грамотности, которые планируется проводить с согласия... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T13:04
2023-09-24T13:04
государственный совет рк (госсовет)
крым
общество
образование в крыму и севастополе
среднее профессиональное образование в крыму
высшее образование в крыму
школа
дети
новости крыма
иван манчуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/17/1118757732_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_ea2ff7470637efcf68d94490ca06a7a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Крым рассматривает возможность перенять опыт Рязанской области по введению в школах уроков религиозной грамотности, которые планируется проводить с согласия родителей в качестве дополнительного факультатива. Об этом рассказал председатель Комитета республиканского Госсовета по информационной политике, информационным технологиям и связи Иван Манчуров в пресс-центре РИА Новости Крым."В Госсовете мы сейчас рассматриваем возможность проведения в школах уроков по религии. Такой проект уже реализован в Рязанской области и мы изучаем тему в рамках нашего межпарламентского соглашения о взаимодействии. Также сейчас рассматриваем совместно с Минобразования как эту работу реализовывать у нас", - рассказал парламентарий.По его словам, такие уроки не планируют вводить в обязательную программу, их смогут посещать все желающие факультативно. Педагогов, которые будут вести занятия по религиозной грамотности, предварительно обучат священнослужители.Также он анонсировал проведение занятий по хоровому пению на базе крымских Домов культуры.Ранее сообщалось, что в Крыму планируют впервые разработать концепцию развития образования. Она будет опираться на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).В этом учебном году российские школьники впервые начали обучение по так называемому "золотому стандарту". Соответствующие поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации" вступили в силу с 1 сентября. Согласно документу, в школах вводится Единая федеральная образовательная программа, которая устанавливает общие требования к объему и качеству знаний для детей во всех регионах страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Знают, где звон: как в Крыму учат детей колокольному звонуВ Крыму впервые создадут собственную концепцию развития образованияУчиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера
https://crimea.ria.ru/20230829/chem-budut-otlichatsya-novye-shkolnye-programmy-v-etom-uchebnom-godu-1131026797.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/17/1118757732_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b6d878f658a51b4531aab7482d7bc14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственный совет рк (госсовет), крым, общество, образование в крыму и севастополе, среднее профессиональное образование в крыму, высшее образование в крыму, школа, дети, новости крыма, иван манчуров
В школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности

Депутат Манчуров: в крымских школах могут появиться уроки религиозной грамотности

13:04 24.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Крым рассматривает возможность перенять опыт Рязанской области по введению в школах уроков религиозной грамотности, которые планируется проводить с согласия родителей в качестве дополнительного факультатива. Об этом рассказал председатель Комитета республиканского Госсовета по информационной политике, информационным технологиям и связи Иван Манчуров в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В Госсовете мы сейчас рассматриваем возможность проведения в школах уроков по религии. Такой проект уже реализован в Рязанской области и мы изучаем тему в рамках нашего межпарламентского соглашения о взаимодействии. Также сейчас рассматриваем совместно с Минобразования как эту работу реализовывать у нас", - рассказал парламентарий.
По его словам, такие уроки не планируют вводить в обязательную программу, их смогут посещать все желающие факультативно. Педагогов, которые будут вести занятия по религиозной грамотности, предварительно обучат священнослужители.
"Школьники смогут посещать такие уроки по согласию родителей. Исходя из трехлетнего опыта Рязанской области, это не вызывает никаких конфликтных вопросов", - заверил Манчуров.
Также он анонсировал проведение занятий по хоровому пению на базе крымских Домов культуры.
Ранее сообщалось, что в Крыму планируют впервые разработать концепцию развития образования. Она будет опираться на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).
В этом учебном году российские школьники впервые начали обучение по так называемому "золотому стандарту". Соответствующие поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации" вступили в силу с 1 сентября. Согласно документу, в школах вводится Единая федеральная образовательная программа, которая устанавливает общие требования к объему и качеству знаний для детей во всех регионах страны.
Школьница заполняет тетрадь - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 19:26
Чем будут отличаться новые школьные программы в этом учебном году
Читайте также на РИА Новости Крым:
Знают, где звон: как в Крыму учат детей колокольному звону
В Крыму впервые создадут собственную концепцию развития образования
Учиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера
 
Государственный совет РК (Госсовет)КрымОбществоОбразование в Крыму и СевастополеСреднее профессиональное образование в КрымуВысшее образование в КрымуШколадетиНовости КрымаИван Манчуров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:13Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальше
14:54Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина
14:35Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку
14:17Армия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиков
13:52Российские ПВО сбили украинский Ми-8 над Донбассом
13:22В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина
13:04В школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности
12:43Под Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажиры
12:14Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО
11:36Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье
11:10На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое
10:40Украинский дрон атаковал Курск
10:11"Днепр" уничтожил склад с горючим ВСУ и еще 35 боевиков на Херсонщине
09:49Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
09:27ВСУ выпустили еще 80 снарядов по мирной Херсонщине
08:57В Грузии произошло землетрясение – что известно
08:23День герба и флага Крыма: как создавали главные символы республики
08:02Крымский мост: обстановка утром в воскресенье
07:46"ЖКХ-Контроль": газовые баллоны в жилых домах строжайше запрещены
07:32Отношения России и Турции: зачем они друг другу
Лента новостейМолния