https://crimea.ria.ru/20230924/v-shkolakh-kryma-khotyat-vvesti-uroki-religioznoy-gramotnosti-1131605844.html

В школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности

В школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности - РИА Новости Крым, 24.09.2023

В школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности

Крым рассматривает возможность перенять опыт Рязанской области по введению в школах уроков религиозной грамотности, которые планируется проводить с согласия... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T13:04

2023-09-24T13:04

2023-09-24T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Крым рассматривает возможность перенять опыт Рязанской области по введению в школах уроков религиозной грамотности, которые планируется проводить с согласия родителей в качестве дополнительного факультатива. Об этом рассказал председатель Комитета республиканского Госсовета по информационной политике, информационным технологиям и связи Иван Манчуров в пресс-центре РИА Новости Крым."В Госсовете мы сейчас рассматриваем возможность проведения в школах уроков по религии. Такой проект уже реализован в Рязанской области и мы изучаем тему в рамках нашего межпарламентского соглашения о взаимодействии. Также сейчас рассматриваем совместно с Минобразования как эту работу реализовывать у нас", - рассказал парламентарий.По его словам, такие уроки не планируют вводить в обязательную программу, их смогут посещать все желающие факультативно. Педагогов, которые будут вести занятия по религиозной грамотности, предварительно обучат священнослужители.Также он анонсировал проведение занятий по хоровому пению на базе крымских Домов культуры.Ранее сообщалось, что в Крыму планируют впервые разработать концепцию развития образования. Она будет опираться на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).В этом учебном году российские школьники впервые начали обучение по так называемому "золотому стандарту". Соответствующие поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации" вступили в силу с 1 сентября. Согласно документу, в школах вводится Единая федеральная образовательная программа, которая устанавливает общие требования к объему и качеству знаний для детей во всех регионах страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Знают, где звон: как в Крыму учат детей колокольному звонуВ Крыму впервые создадут собственную концепцию развития образованияУчиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера

https://crimea.ria.ru/20230829/chem-budut-otlichatsya-novye-shkolnye-programmy-v-etom-uchebnom-godu-1131026797.html

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государственный совет рк (госсовет), крым, общество, образование в крыму и севастополе, среднее профессиональное образование в крыму, высшее образование в крыму, школа, дети, новости крыма, иван манчуров