https://crimea.ria.ru/20240918/khalifat-v-nikabe-fsb-raskryla-podpolnuyu-zhenskuyu-yacheyku-islamistov-1140427445.html

Халифат в никабе: ФСБ раскрыла подпольную женскую ячейку исламистов

Халифат в никабе: ФСБ раскрыла подпольную женскую ячейку исламистов - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Халифат в никабе: ФСБ раскрыла подпольную женскую ячейку исламистов

В Татарстане пресечена деятельность женской исламистской ячейки, которая распространяла в России идеи создания так называемого всемирного халифата. Об этом со... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T10:22

2024-09-18T10:22

2024-09-18T10:37

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Татарстане пресечена деятельность женской исламистской ячейки, которая распространяла в России идеи создания так называемого всемирного халифата. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ пишет РИА Новости.Задержанные, соблюдая все меры конспирации, проводили собрания, на которых вербовали в свои ряды жителей России. По местам жительства членов террористической организации в ходе обысков было обнаружено большое количество запрещенной в России экстремистской литературы, а также средства связи и электронные носители информации. Все это было изъято правоохранительными органами.Следственным подразделением УФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Ранее сообщалось, что в Крыму ФСБ задержала гражданина Украины по обвинению в шпионаже за российскими военными на территории Херсонской области в пользу службы безопасности Украины. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиковФСБ раскрыла деятельность международных террористов в Крыму В Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"** террористическая организация, запрещенная в России

россия

татарстан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, татарстан, терроризм, антитеррор, происшествия, общество, безопасность, новости