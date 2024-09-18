https://crimea.ria.ru/20240918/khalifat-v-nikabe-fsb-raskryla-podpolnuyu-zhenskuyu-yacheyku-islamistov-1140427445.html
Халифат в никабе: ФСБ раскрыла подпольную женскую ячейку исламистов
Халифат в никабе: ФСБ раскрыла подпольную женскую ячейку исламистов - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Халифат в никабе: ФСБ раскрыла подпольную женскую ячейку исламистов
В Татарстане пресечена деятельность женской исламистской ячейки, которая распространяла в России идеи создания так называемого всемирного халифата. Об этом со... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T10:22
2024-09-18T10:22
2024-09-18T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Татарстане пресечена деятельность женской исламистской ячейки, которая распространяла в России идеи создания так называемого всемирного халифата. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ пишет РИА Новости.Задержанные, соблюдая все меры конспирации, проводили собрания, на которых вербовали в свои ряды жителей России. По местам жительства членов террористической организации в ходе обысков было обнаружено большое количество запрещенной в России экстремистской литературы, а также средства связи и электронные носители информации. Все это было изъято правоохранительными органами.Следственным подразделением УФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Ранее сообщалось, что в Крыму ФСБ задержала гражданина Украины по обвинению в шпионаже за российскими военными на территории Херсонской области в пользу службы безопасности Украины. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиковФСБ раскрыла деятельность международных террористов в Крыму В Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"** террористическая организация, запрещенная в России
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, татарстан, терроризм, антитеррор, происшествия, общество, безопасность, новости
Халифат в никабе: ФСБ раскрыла подпольную женскую ячейку исламистов
В Татарстане ФСБ задержала членов женской исламистской ячейки
10:22 18.09.2024 (обновлено: 10:37 18.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Татарстане пресечена деятельность женской исламистской ячейки, которая распространяла в России идеи создания так называемого всемирного халифата. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ пишет РИА Новости.
"Функционеры терструктуры проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата", - говорится в сообщении.
Задержанные, соблюдая все меры конспирации, проводили собрания, на которых вербовали в свои ряды жителей России. По местам жительства членов террористической организации в ходе обысков было обнаружено большое количество запрещенной в России экстремистской литературы, а также средства связи и электронные носители информации. Все это было изъято правоохранительными органами.
Следственным подразделением УФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Крыму ФСБ
задержала гражданина Украины по обвинению в шпионаже за российскими военными на территории Херсонской области в пользу службы безопасности Украины.
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* террористическая организация, запрещенная в России