https://crimea.ria.ru/20240919/ministr-kultury-kryma-tatyana-manezhina-otpravlena-v-otstavku-1140474133.html

Министр культуры Крыма Татьяна Манежина отправлена в отставку

Министр культуры Крыма Татьяна Манежина отправлена в отставку - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Министр культуры Крыма Татьяна Манежина отправлена в отставку

Глава Республики Крым Сергей Аксенов уволил главу министерства культуры Татьяну Манежину. Указ об этом размещен на сайте Совета министров республики. РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T15:53

2024-09-19T15:53

2024-09-19T15:53

татьяна манежина

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уволил главу министерства культуры Татьяну Манежину. Указ об этом размещен на сайте Совета министров республики.Ранее глава республики переназначил на должность председателя Совета Министров Юрия Гоцанюка. Его заместителями были назначены Елена Романовская, Михаил Назаров, Георгий Мурадов, Игорь Михайличенко, Ирина Кивико и Светлана Маслова.Сергей Аксенов также переназначил министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия и отправил в отставку министра жилищно-коммунального хозяйства РК Максима Новика. Временно исполняющей обязанности министра ЖКХ назначена Оксана Механичева, ранее занимавшая должность первого заместителя министра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма Министр информации Крыма отправлен в отставкуГлава Минэкономразвития Крыма освобожден от должности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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