https://crimea.ria.ru/20240919/armiya-rossii-razbila-glavnyy-tsentr-radiosvyazi-ukrainskoy-razvedki-1140464507.html

Армия России разбила главный центр радиосвязи украинской разведки

Армия России разбила главный центр радиосвязи украинской разведки - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Армия России разбила главный центр радиосвязи украинской разведки

Вооруженные силы России поразили главный центр радиосвязи разведки Украины и критически важные объекты на аэродромах врага. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T13:33

2024-09-19T13:33

2024-09-19T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили главный центр радиосвязи разведки Украины и критически важные объекты на аэродромах врага. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, за сутки средства противовоздушной обороны сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31 765 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 167 танков и других боевых бронированных машин, 1455 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 813 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 203 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили три истребителя ВСУ за суткиАрмия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУРоссийская ПВО сбила украинский МиГ-29 и три HIMARS

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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