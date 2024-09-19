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Армия России разбила главный центр радиосвязи украинской разведки - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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Армия России разбила главный центр радиосвязи украинской разведки
Армия России разбила главный центр радиосвязи украинской разведки - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Армия России разбила главный центр радиосвязи украинской разведки
Вооруженные силы России поразили главный центр радиосвязи разведки Украины и критически важные объекты на аэродромах врага. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T13:33
2024-09-19T13:33
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили главный центр радиосвязи разведки Украины и критически важные объекты на аэродромах врага. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, за сутки средства противовоздушной обороны сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31 765 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 167 танков и других боевых бронированных машин, 1455 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 813 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 203 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили три истребителя ВСУ за суткиАрмия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУРоссийская ПВО сбила украинский МиГ-29 и три HIMARS
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новости сво
Армия России разбила главный центр радиосвязи украинской разведки

Российские войска поразили главный центр радиосвязи разведки Украины и военные аэродромы

13:33 19.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили главный центр радиосвязи разведки Украины и критически важные объекты на аэродромах врага. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

"Поражены главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах", - сказано в сообщении.

Кроме того, за сутки средства противовоздушной обороны сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31 765 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 167 танков и других боевых бронированных машин, 1455 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 813 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 203 единицы специальной военной автомобильной техники.
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