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Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и три HIMARS - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и три HIMARS
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и три HIMARS - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и три HIMARS
За сутки российские военные разгромили склад авиационных средств поражения ВСУ, а также сбили украинский МиГ-29 и три снаряда HIMARS. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T12:43
2024-09-03T12:46
министерство обороны рф
новости сво
пво
вооруженные силы россии
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
артиллерия
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. За сутки российские военные разгромили склад авиационных средств поражения ВСУ, а также сбили украинский МиГ-29 и три снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов.В приграничье Курской области военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" остановили продвижение колонны ВСУ, сообщили ранее в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ12 безуспешных контратак: 1690 боевиков потеряли ВСУ за суткиВ Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и три HIMARS

За сутки российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и три HIMARS в зоне спецоперации

12:43 03.09.2024 (обновлено: 12:46 03.09.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. За сутки российские военные разгромили склад авиационных средств поражения ВСУ, а также сбили украинский МиГ-29 и три снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", – говорится в сообщении.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов.
В приграничье Курской области военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" остановили продвижение колонны ВСУ, сообщили ранее в Минобороны.
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Министерство обороны РФНовости СВОПВОВооруженные силы РоссииАвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракетные войскаАртиллерияПотери ВСУ
 
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