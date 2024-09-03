https://crimea.ria.ru/20240903/rossiyskaya-pvo-sbila-ukrainskiy-mig-29-i-tri-himars-1140083140.html

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и три HIMARS

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и три HIMARS - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и три HIMARS

За сутки российские военные разгромили склад авиационных средств поражения ВСУ, а также сбили украинский МиГ-29 и три снаряда HIMARS. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T12:43

2024-09-03T12:43

2024-09-03T12:46

министерство обороны рф

новости сво

пво

вооруженные силы россии

авиация

беспилотник (бпла, дрон)

ракетные войска

артиллерия

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. За сутки российские военные разгромили склад авиационных средств поражения ВСУ, а также сбили украинский МиГ-29 и три снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов.В приграничье Курской области военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" остановили продвижение колонны ВСУ, сообщили ранее в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ12 безуспешных контратак: 1690 боевиков потеряли ВСУ за суткиВ Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу