https://crimea.ria.ru/20240902/12-bezuspeshnykh-kontratak-1690-boevikov--poteryali-vsu-za-sutki-1140062480.html

12 безуспешных контратак: 1690 боевиков потеряли ВСУ за сутки

12 безуспешных контратак: 1690 боевиков потеряли ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 02.09.2024

12 безуспешных контратак: 1690 боевиков потеряли ВСУ за сутки

ВС РФ отразили 12 контратак ВСУ за сутки, противник потерял 1690 боевиков, также уничтожена украинская и западная техника, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T13:06

2024-09-02T13:06

2024-09-02T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. ВС РФ отразили 12 контратак ВСУ за сутки, противник потерял 1690 боевиков, также уничтожена украинская и западная техника, сообщает Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Харьков и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, три автомобиля, орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Глушковка, Лозовая Харьковской области, Торское ДНР, а также Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", шесть автомобилей, гаубица М198 производства США, САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и две гаубицы L-119 производства Великобритании. За сутки уничтожены семь полевых складов боеприпасов, три станции РЭБ и станция контрбатарейной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Григоровка, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Максимильяновка ДНР. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 520 военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы FН-70 производства Великобритании, гаубицу "Мста-Б", два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ и станция РЭБ "Анклав".В результате активных действий подразделениями группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик ДНР. Отражены девять контратак. Потери противника составили до 475 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", три пикапа, гаубица "Мста-Б"и гаубица Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка ДНР. Отразили две контратаки. Противник потерял до 110 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и противотанковую пушку "Рапира".Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое Запорожской области, Токаревка, Берислав Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70военнослужащих, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.Сутками ранее ВСУ потеряли почти две тысячи боевиков и 9 складов боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:По Украине нанесен групповой удар – какие объекты уничтоженыМинобороны: ВС России освободили населенный пункт Скучное в ДНРВ Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской области

https://crimea.ria.ru/20240902/minoborony-vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-skuchnoe-v-dnr-1140057302.html

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