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Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Скучное в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Скучное в ДНР - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Скучное в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Скучное в ДНР, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T12:13

2024-09-02T12:13

2024-09-02T12:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Скучное в ДНР, сообщило в понедельник Минобороны РФ.Нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик Донецкой Народной Республики.Ранее российская армия взяла под контроль населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР.Накануне стало известно о взятии под контроль армией России населенного пункта Кирово в ДНР.В пятницу российские военные взяли под контроль населенные пункты Новожеланное, Константиновка и Синьковка. Об освобождении Николаевки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР стало известно в четверг. О взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Камышевка в Минобороны сообщили в среду.В пятницу, 30 августа, российские войска взяли под контроль населенные пункты Синьковка в Харьковской области, а также Новожеланное и Константиновку в ДНР и ЛНР. В воскресенье, 1 сентября, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Птичье и выемка в ДНР. О взятии под контроль российскими военными Николаевки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР стало известно в четверг, 29 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на УкраинеНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составомВ Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе

https://crimea.ria.ru/20240901/sinkovku-pod-kupyanskom-osvobodili-sevastopoltsy--ikh-pozdravil-belousov-1140037127.html

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министерство обороны рф, армия и флот, новости, донецкая народная республика (днр), новости сво, украина