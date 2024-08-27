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На Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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На Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом
На Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом - РИА Новости Крым, 27.08.2024
На Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом
ВСУ пытались десантироваться на берег в районе Кинбурнской косы в Херсонской области. Эти попытки были пресечены военнослужащими группировки "Днепр", сообщили в РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T08:57
2024-08-27T08:57
дрг
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
группировка войск "днепр"
новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. ВСУ пытались десантироваться на берег в районе Кинбурнской косы в Херсонской области. Эти попытки были пресечены военнослужащими группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.Десантные катера были обнаружены ранним утром средствами воздушной разведки российских войск. Они двигались на большой скорости со стороны Очакова в направлении Кинбурнской косы."При подходе катеров к нашему берегу противник открыл массированный артиллерийский огонь по побережью, пытаясь подавить огневые точки наших подразделений, чтобы успешно высадить морской десант", - сообщают в Минобороны.Противотанковые расчеты подпустили противника на расстояние поражения, после чего выпустили управляемые ракеты из ПТРК "Корнет", уничтожив десантный катер ВСУ с личным составом.После этого противник подорвал управляемый боевой катер, разминировав таким образом участок берега, и попытался высадиться снова.Десант ВСУ был уничтожен в районе Кинбурнской косы 9 августа. До 16 боевиков под прикрытием катеров огневой поддержки пытались прорваться к берегу, 12 из них были уничтожены. Утром в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные и казаки около 4 часов утра отбили попытку ВСУ высадить десант на Кинбурнской косе.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНРАрмия России освободила населенный пункт Желанное в ДНР Освобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ
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дрг, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
На Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом

Группировка войск "Днепр" пресекла попытку высадки украинского десанта на Кинбурнской косе

08:57 27.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийЛодки ВСУ
Лодки ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. ВСУ пытались десантироваться на берег в районе Кинбурнской косы в Херсонской области. Эти попытки были пресечены военнослужащими группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
"Противотанковые расчеты артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" не допустили высадки диверсионно-разведывательных групп ВСУ на морское побережье Кинбурнской косы в Херсонской области, уничтожив два десантных катера и более 10 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
Десантные катера были обнаружены ранним утром средствами воздушной разведки российских войск. Они двигались на большой скорости со стороны Очакова в направлении Кинбурнской косы.
"При подходе катеров к нашему берегу противник открыл массированный артиллерийский огонь по побережью, пытаясь подавить огневые точки наших подразделений, чтобы успешно высадить морской десант", - сообщают в Минобороны.
Противотанковые расчеты подпустили противника на расстояние поражения, после чего выпустили управляемые ракеты из ПТРК "Корнет", уничтожив десантный катер ВСУ с личным составом.
После этого противник подорвал управляемый боевой катер, разминировав таким образом участок берега, и попытался высадиться снова.
"Пуском управляемой ракеты ПТРК "Фагот" была уничтожена первая высадившаяся группа ВСУ, после чего в стрелковом бою десантники уничтожили личный состав ДРГ ВСУ, среди которых, как потом было установлено, находились иностранные наемники из Польши", - проинформировали в Министерстве обороны.
Десант ВСУ был уничтожен в районе Кинбурнской косы 9 августа. До 16 боевиков под прикрытием катеров огневой поддержки пытались прорваться к берегу, 12 из них были уничтожены.
Утром в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные и казаки около 4 часов утра отбили попытку ВСУ высадить десант на Кинбурнской косе.
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ДРГХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Группировка войск "Днепр"Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы России
 
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