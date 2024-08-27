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На Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом

На Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом - РИА Новости Крым, 27.08.2024

На Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом

ВСУ пытались десантироваться на берег в районе Кинбурнской косы в Херсонской области. Эти попытки были пресечены военнослужащими группировки "Днепр", сообщили в РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T08:57

2024-08-27T08:57

2024-08-27T08:57

дрг

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

группировка войск "днепр"

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. ВСУ пытались десантироваться на берег в районе Кинбурнской косы в Херсонской области. Эти попытки были пресечены военнослужащими группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.Десантные катера были обнаружены ранним утром средствами воздушной разведки российских войск. Они двигались на большой скорости со стороны Очакова в направлении Кинбурнской косы."При подходе катеров к нашему берегу противник открыл массированный артиллерийский огонь по побережью, пытаясь подавить огневые точки наших подразделений, чтобы успешно высадить морской десант", - сообщают в Минобороны.Противотанковые расчеты подпустили противника на расстояние поражения, после чего выпустили управляемые ракеты из ПТРК "Корнет", уничтожив десантный катер ВСУ с личным составом.После этого противник подорвал управляемый боевой катер, разминировав таким образом участок берега, и попытался высадиться снова.Десант ВСУ был уничтожен в районе Кинбурнской косы 9 августа. До 16 боевиков под прикрытием катеров огневой поддержки пытались прорваться к берегу, 12 из них были уничтожены. Утром в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные и казаки около 4 часов утра отбили попытку ВСУ высадить десант на Кинбурнской косе.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНРАрмия России освободила населенный пункт Желанное в ДНР Освобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дрг, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии