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Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНР

Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНР - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНР

Российская армия взяли под контроль населенный пункт Межевое в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T13:04

2024-08-22T13:04

2024-08-22T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Российская армия взяли под контроль населенный пункт Межевое в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии российскими войсками под контроль Желанного в ДНР.Во вторник поступила информация об освобождении российскими военными села Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР – одного из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важного логистического узла. По данным Минобороны РФ, там была разгромлена крупная группировка ВСУ.В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Артемово в ДНР.Также ВС РФ в ДНР освободили населенный пункт Свиридоновка и Сергеевка, а также Лисичное и Ивановка.Читайте также на РИА Новости Крым:Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в КрасногоровкеДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе

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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу