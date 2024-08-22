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Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНР - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНР
Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНР - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНР
Российская армия взяли под контроль населенный пункт Межевое в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T13:04
2024-08-22T13:16
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "центр"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Российская армия взяли под контроль населенный пункт Межевое в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии российскими войсками под контроль Желанного в ДНР.Во вторник поступила информация об освобождении российскими военными села Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР – одного из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важного логистического узла. По данным Минобороны РФ, там была разгромлена крупная группировка ВСУ.В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Артемово в ДНР.Также ВС РФ в ДНР освободили населенный пункт Свиридоновка и Сергеевка, а также Лисичное и Ивановка.Читайте также на РИА Новости Крым:Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в КрасногоровкеДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНР

Российские военные освободили Межевое в Донецкой Народной Республике

13:04 22.08.2024 (обновлено: 13:16 22.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Российская армия взяли под контроль населенный пункт Межевое в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ.

"В результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.

Накануне стало известно о взятии российскими войсками под контроль Желанного в ДНР.
Во вторник поступила информация об освобождении российскими военными села Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР – одного из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важного логистического узла. По данным Минобороны РФ, там была разгромлена крупная группировка ВСУ.
В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Артемово в ДНР.
Также ВС РФ в ДНР освободили населенный пункт Свиридоновка и Сергеевка, а также Лисичное и Ивановка.
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