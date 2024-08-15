https://crimea.ria.ru/20240815/armiya-rossii-osvobodila-ivanovku-v-dnr-1139623950.html

Армия России освободила Ивановку в ДНР

Армия России освободила Ивановку в ДНР - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Армия России освободила Ивановку в ДНР

Российские военные из группировки "Центр" освободили населенный пункт Ивановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T13:08

2024-08-15T13:08

2024-08-15T13:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Российские военные из группировки "Центр" освободили населенный пункт Ивановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.Также были поражены формирования механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка ДНР.Отражены семь контратак штурмовых групп. Враг на этой линии фронта потерял до 470 военнослужащих, американские боевую машину пехоты Bradley и боевую бронированную машину MaxxPro, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное. Освобожден населенный пункт Лисичное.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии