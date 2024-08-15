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Армия России освободила Ивановку в ДНР - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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Армия России освободила Ивановку в ДНР
Армия России освободила Ивановку в ДНР - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Армия России освободила Ивановку в ДНР
Российские военные из группировки "Центр" освободили населенный пункт Ивановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T13:08
2024-08-15T13:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Российские военные из группировки "Центр" освободили населенный пункт Ивановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.Также были поражены формирования механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка ДНР.Отражены семь контратак штурмовых групп. Враг на этой линии фронта потерял до 470 военнослужащих, американские боевую машину пехоты Bradley и боевую бронированную машину MaxxPro, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное. Освобожден населенный пункт Лисичное.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Армия России освободила Ивановку в ДНР

Бойцы группировки "Центр" освободили населенный пункт Ивановка в ДНР - Минобороны РФ

13:08 15.08.2024 (обновлено: 13:26 15.08.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Российские военные из группировки "Центр" освободили населенный пункт Ивановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Ивановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Также были поражены формирования механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка ДНР.
Отражены семь контратак штурмовых групп. Враг на этой линии фронта потерял до 470 военнослужащих, американские боевую машину пехоты Bradley и боевую бронированную машину MaxxPro, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.
Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное. Освобожден населенный пункт Лисичное.
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