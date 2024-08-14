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Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ
Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ
Вооруженные силы РФ разгромили топливную базу, а также скопления живой силы и военной техники украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T13:12
2024-08-14T13:12
2024-08-14T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ разгромили топливную базу, а также скопления живой силы и военной техники украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также поражены скопления живой силы и военной техники украинских боевиков в 149 районах, уточнили в оборонном ведомстве РФ.Накануне российские системы противовоздушной обороны уничтожили вражеский вертолет и снаряды западного образца.Во вторник утром в Минобороны сообщили, что над тремя регионами России за ночь были уничтожены 14 беспилотников, 12 из которых – над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперацииНад Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шарыМассированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия
Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ
Российские войска поразили топливную базу и скопления живой силы и военной техники ВСУ
13:12 14.08.2024 (обновлено: 13:19 14.08.2024)