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Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ
Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ
Вооруженные силы РФ разгромили топливную базу, а также скопления живой силы и военной техники украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T13:12
2024-08-14T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ разгромили топливную базу, а также скопления живой силы и военной техники украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также поражены скопления живой силы и военной техники украинских боевиков в 149 районах, уточнили в оборонном ведомстве РФ.Накануне российские системы противовоздушной обороны уничтожили вражеский вертолет и снаряды западного образца.Во вторник утром в Минобороны сообщили, что над тремя регионами России за ночь были уничтожены 14 беспилотников, 12 из которых – над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперацииНад Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шарыМассированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия
Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ

Российские войска поразили топливную базу и скопления живой силы и военной техники ВСУ

13:12 14.08.2024 (обновлено: 13:19 14.08.2024)
 
© Министерство обороны РФРоссийская авиация уничтожила украинскую ДРГ на Харьковском направлении
Российская авиация уничтожила украинскую ДРГ на Харьковском направлении
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ разгромили топливную базу, а также скопления живой силы и военной техники украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: топливная база военной техники ВСУ", – сказано в сообщении.

Также поражены скопления живой силы и военной техники украинских боевиков в 149 районах, уточнили в оборонном ведомстве РФ.
Накануне российские системы противовоздушной обороны уничтожили вражеский вертолет и снаряды западного образца.
Во вторник утром в Минобороны сообщили, что над тремя регионами России за ночь были уничтожены 14 беспилотников, 12 из которых – над Курской областью.
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Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовости СВОАвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракетные войскаАртиллерия
 
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