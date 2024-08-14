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Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ

Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ

Вооруженные силы РФ разгромили топливную базу, а также скопления живой силы и военной техники украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T13:12

2024-08-14T13:12

2024-08-14T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ разгромили топливную базу, а также скопления живой силы и военной техники украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также поражены скопления живой силы и военной техники украинских боевиков в 149 районах, уточнили в оборонном ведомстве РФ.Накануне российские системы противовоздушной обороны уничтожили вражеский вертолет и снаряды западного образца.Во вторник утром в Минобороны сообщили, что над тремя регионами России за ночь были уничтожены 14 беспилотников, 12 из которых – над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперацииНад Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шарыМассированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия