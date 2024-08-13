Рейтинг@Mail.ru
Истребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за сутки - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240813/istrebitel-i-chetyre-snaryada-himars--unichtozheny-armiey-rossii-za-sutki-1139564367.html
Истребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за сутки
Истребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за сутки - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Истребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за сутки
Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили вражеский вертолет и снаряды западного образца. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T13:50
2024-08-13T13:50
новости сво
министерство обороны рф
пво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
воздушно-космический силы (вкс)
поставки западного оружия украине
авиабомба hammer
himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123523849_0:4:1875:1058_1920x0_80_0_0_b26113ce62e1353b28db62074914ac17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили вражеский вертолет и снаряды западного образца. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также, по информации военного ведомства, сбиты 52 беспилотных летательных аппарата, 19 из которых - вне зоны проведения специальной военный операции.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ. В 146 районах нанесен удар по скоплениям живой силы и военной техники противника.Во вторник утром Минобороны сообщило, что над тремя регионами России за ночь уничтожены 14 беспилотников, 12 из которых - над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперацииНад Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шарыМассированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123523849_21:0:1436:1061_1920x0_80_0_0_77d7abb1191cf893245475ef95c01479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , воздушно-космический силы (вкс), поставки западного оружия украине, авиабомба hammer, himars
Истребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за сутки

Российские войска за сутки уничтожили в небе украинский Ми-8 и Су-27 на аэродроме

13:50 13.08.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 ВС РФ
Ударный вертолет Ка-52 ВС РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили вражеский вертолет и снаряды западного образца. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США", - говорится в сообщении.

Также, по информации военного ведомства, сбиты 52 беспилотных летательных аппарата, 19 из которых - вне зоны проведения специальной военный операции.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ. В 146 районах нанесен удар по скоплениям живой силы и военной техники противника.
Во вторник утром Минобороны сообщило, что над тремя регионами России за ночь уничтожены 14 беспилотников, 12 из которых - над Курской областью.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперации
Над Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шары
Массированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВоздушно-космический силы (ВКС)Поставки западного оружия УкраинеАвиабомба HammerHIMARS
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:27Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии
15:14Путин назвал условие для мира в Палестине
14:50Онищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1
14:46Выросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
14:37Россия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин
14:17Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны России
14:13ВС РФ сминают врага на всех фронтах – уничтожены еще 1835 боевиков
14:02ВСУ атаковали Лисичанск кассетными боеприпасами - 1 погибший и 28 раненых
13:50Истребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за сутки
13:30Переселенцев из Курской области разместят на Азовском побережье
13:18Киев запретил въезд в 20-километровую приграничную зону Сумской области
13:07В Евпатории построили новую подстанцию скорой помощи
12:45Жуткое столкновение двух фур в Крыму – водителя зажало в кузове
12:00Сколько терактов предотвратили в России с начала года
11:51Шквал и грозовые ливни идут на Крым - объявлено штормовое
11:40Сотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины
11:28В Евпатории двое подростков на мопеде врезались в столб
11:18Пожар в Ялтинском заповеднике локализован – выгорело 13 соток
11:158-летний ребенок погиб в ночном ДТП на Кубани
11:09Аксенов назначил врио главы минтранса Крыма
Лента новостейМолния