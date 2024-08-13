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Истребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за сутки
Истребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за сутки - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Истребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за сутки
Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили вражеский вертолет и снаряды западного образца. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T13:50
2024-08-13T13:50
2024-08-13T13:50
новости сво
министерство обороны рф
пво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили вражеский вертолет и снаряды западного образца. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также, по информации военного ведомства, сбиты 52 беспилотных летательных аппарата, 19 из которых - вне зоны проведения специальной военный операции.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ. В 146 районах нанесен удар по скоплениям живой силы и военной техники противника.Во вторник утром Минобороны сообщило, что над тремя регионами России за ночь уничтожены 14 беспилотников, 12 из которых - над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперацииНад Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шарыМассированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , воздушно-космический силы (вкс), поставки западного оружия украине, авиабомба hammer, himars
Истребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за сутки
Российские войска за сутки уничтожили в небе украинский Ми-8 и Су-27 на аэродроме