https://crimea.ria.ru/20240813/istrebitel-i-chetyre-snaryada-himars--unichtozheny-armiey-rossii-za-sutki-1139564367.html

Истребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за сутки

Истребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за сутки - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Истребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за сутки

Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили вражеский вертолет и снаряды западного образца. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T13:50

2024-08-13T13:50

2024-08-13T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили вражеский вертолет и снаряды западного образца. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также, по информации военного ведомства, сбиты 52 беспилотных летательных аппарата, 19 из которых - вне зоны проведения специальной военный операции.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ. В 146 районах нанесен удар по скоплениям живой силы и военной техники противника.Во вторник утром Минобороны сообщило, что над тремя регионами России за ночь уничтожены 14 беспилотников, 12 из которых - над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперацииНад Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шарыМассированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов

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2024

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новости сво, министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , воздушно-космический силы (вкс), поставки западного оружия украине, авиабомба hammer, himars