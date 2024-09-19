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В Запорожской области шпион получил 13 лет за передачу информации ВСУ - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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В Запорожской области шпион получил 13 лет за передачу информации ВСУ
В Запорожской области шпион получил 13 лет за передачу информации ВСУ - РИА Новости Крым, 19.09.2024
В Запорожской области шпион получил 13 лет за передачу информации ВСУ
В Запорожской области осудили шпиона, передававшего информацию разведке ВСУ, его приговорили к 13 годам. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T16:03
2024-09-19T16:16
запорожская область
новости
генеральная прокуратура россии
суд
приговор
всу (вооруженные силы украины)
шпионаж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Запорожской области осудили шпиона, передававшего информацию разведке ВСУ, его приговорили к 13 годам. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.По данным ведомства, Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Александра Матюхина.Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных, отметили в ведомстве.Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности и приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре.Накануне в Крыму украинца обвинили в шпионаже за российскими военными на территории Херсонской области в пользу службы безопасности Украины. Отмечается, что в марте 2022 года мужчина собирал и передавал СБУ сведения о местах дислокации, времени и передвижении подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в суд Херсонской области ушло дело об украинском шпионеПерешел на сторону ВСУ: севастополец осужден за госизменуСевастополец "сливал" СБУ данные о фортификациях в бухте – приговор суда
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запорожская область, новости, генеральная прокуратура россии, суд, приговор, всу (вооруженные силы украины), шпионаж
В Запорожской области шпион получил 13 лет за передачу информации ВСУ

Шпион передавал информацию разведке ВСУ в Запорожской области и получил 13 лет

16:03 19.09.2024 (обновлено: 16:16 19.09.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Запорожской области осудили шпиона, передававшего информацию разведке ВСУ, его приговорили к 13 годам. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
По данным ведомства, Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Александра Матюхина.

"Установлено, что в период с июля 2022 года по март 2023 года Матюхин собирал и передавал брату, который является командиром взвода артиллерийской разведки ВСУ, сведения о местах нахождения техники и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в Запорожской области", – говорится в сообщении.

Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных, отметили в ведомстве.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности и приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре.
Накануне в Крыму украинца обвинили в шпионаже за российскими военными на территории Херсонской области в пользу службы безопасности Украины. Отмечается, что в марте 2022 года мужчина собирал и передавал СБУ сведения о местах дислокации, времени и передвижении подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Херсонской области.
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Запорожская областьНовостиГенеральная прокуратура РоссииСудПриговорВСУ (Вооруженные силы Украины)Шпионаж
 
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