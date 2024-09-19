https://crimea.ria.ru/20240919/v-zaporozhskoy-oblasti-shpion-poluchil-13-let-za-peredachu-informatsii-vsu-1140474667.html

В Запорожской области шпион получил 13 лет за передачу информации ВСУ

В Запорожской области шпион получил 13 лет за передачу информации ВСУ - РИА Новости Крым, 19.09.2024

В Запорожской области шпион получил 13 лет за передачу информации ВСУ

В Запорожской области осудили шпиона, передававшего информацию разведке ВСУ, его приговорили к 13 годам. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T16:03

2024-09-19T16:03

2024-09-19T16:16

запорожская область

новости

генеральная прокуратура россии

суд

приговор

всу (вооруженные силы украины)

шпионаж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Запорожской области осудили шпиона, передававшего информацию разведке ВСУ, его приговорили к 13 годам. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.По данным ведомства, Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Александра Матюхина.Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных, отметили в ведомстве.Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности и приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре.Накануне в Крыму украинца обвинили в шпионаже за российскими военными на территории Херсонской области в пользу службы безопасности Украины. Отмечается, что в марте 2022 года мужчина собирал и передавал СБУ сведения о местах дислокации, времени и передвижении подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в суд Херсонской области ушло дело об украинском шпионеПерешел на сторону ВСУ: севастополец осужден за госизменуСевастополец "сливал" СБУ данные о фортификациях в бухте – приговор суда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости, генеральная прокуратура россии, суд, приговор, всу (вооруженные силы украины), шпионаж