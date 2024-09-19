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Россия предвидела угрозу ударов дальнобойными ракетами – мнение

Россия предвидела угрозу ударов дальнобойными ракетами – мнение - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Россия предвидела угрозу ударов дальнобойными ракетами – мнение

Возможность манипулировать на теме применения дальнобойных ракет по территории России читалась между строк в тексте последнего билля о военной помощи Киеву,... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T21:43

2024-09-19T21:43

2024-09-19T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Возможность манипулировать на теме применения дальнобойных ракет по территории России читалась между строк в тексте последнего билля о военной помощи Киеву, одобренного США после долгих прений в апреле текущего года. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.По словам Дробницкого, вопрос, связанный с ударами вглубь России, "заключается не в применении конкретных ракет по конкретным регионам". Все дело в возможностях Запада.О них, по словам эксперта, "повествует" последний билль о военной помощи Украине на 60 миллиардов долларов. После многомесячных прений в Сенате США документ был принят в апреле 2024 года и оказался "устроен очень хитрым образом", отмечает он.За фронтом Киев и западные союзники не успевают – склады практически пусты. Со временем они этот пробел восстановят, но на данный момент выход только один."Единственную ставку, которую сейчас можно сделать в плане ведения дальнейших боевых действий против РФ – это дальнобойные удары", – делает вывод эксперт.Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России >>Такое решение, и даже сами дискуссии на эту тему являются частью новой стратегии, в рамках которой сторонники эскалации на Западе рассуждают так: "Если не хватает возможностей, чтобы противостоять России на основных полях сражений, будем делать так и "добомбим Россию до стола переговоров", подчеркивает политолог."Отсюда массированные атаки дронов на самые разные регионы и курская авантюра, крайне странная с военной точки зрения.Отсюда же и угроза применения дальнобойных ракет по самым разным центрам в глубине территории РФ, или как Штаты ее называют – "международной признанной территории России" – для них это важная риторическая часть", – прокомментировал Дробницкий.С одной стороны, может казаться, что логика постепенной эскалации гибридного конфликта против России прослеживается во всех действиях западных стран, которые предпринимались с самого начала СВО. Но это не совсем так, говорит эксперт."Четко обозначились два лагеря. В одном говорят: "Бронежилеты, Javelin, F-16, почему бы теперь не "дальнобой". В другом: "Если вы три раза провоцировали медведя, это не значит, что на четвертый он не ответит. При этом войну вы не выиграете и интересов граждан США не отстоите, а вот жесткий ответ с риском ядерной эскалации получить можете", – прокомментировал Дробницкий.Именно об этом, отмечает политолог, и была недавняя статья сына Дональда Трампа и бывшего участника президентской гонки Роберта Кеннеди-младшего, опубликованная в политическом издании The Hill. В ней авторы призывают к переговорам с Россией по Украине из-за риска ядерной войны. И подчеркивают, что отсутствие реакции РФ на пересечение иных "красных линий", в частности на удары по Крыму и поставок F-16, является не проявлением слабости Кремля, а его выдержки при осознании рисков эскалации для всей планеты."Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ >>Ранее политолог Вадим Колесниченко напомнил, что Госдеп США не рассматривает вопрос о применении дальнобойного оружия по территории России, о чем неоднократно говорил с акцентом на то, что эта позиция неизменна. В Пентагоне же отмечали что подобные решения принимают не отдельные страны, а блок НАТО в целом. И только в этом случае будет применяться 5-й пункт устава НАТО – коллективный ответ при нападении на одну из стран-членов альянса.Таким образом Франция и Великобритания, заявившие ранее о готовности предоставлять свои дальнобойные ракеты для ударов по России, становятся перед выбором, а США самоустраняются, указал эксперт.Напомним, в апреле текущего года Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $60,64 млрд на военную помощь Украине. Билль поддержали 75 сенаторов, против проголосовали 17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все бульдоги известны пофамильно: эксперт о "глубинном государстве" в США Повышение численности ВC РФ направлено на оснащение новых военных округов Что будет с армией России по окончании СВО – мнение

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дмитрий дробницкий, политика, мнения, сша, европа, европейский союз (ес), коллективный запад, россия