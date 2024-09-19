https://crimea.ria.ru/20240919/sarmat-letit-3-minuty-evropu-predupredili-ob-otvete-na-udary-vglub-rf-1140478945.html

"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ

"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ - РИА Новости Крым, 19.09.2024

"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ

Снятие Европарламентом запрета на удары Киева вглубь России может привести к ядерной войне, Европарламент должен распуститься. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T17:51

2024-09-19T17:51

2024-09-19T18:11

вячеслав володин

государственная дума рф

новости

европарламент

политика

европа

"сармат"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140479299_0:0:1545:870_1920x0_80_0_0_6b72b7183d2bfab1b4fd3ec447e98669.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. Снятие Европарламентом запрета на удары Киева вглубь России может привести к ядерной войне, Европарламент должен распуститься. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Володин обратил внимание, что, если подобное случится, то Госдума настаивает на жестком ответе России с использованием более мощного оружия."То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия. Прежде чем принимать такое решение, надо было вспомнить об уроках Второй мировой войны", – добавил председатель ГД.Он также обратился к депутатам Европарламента с вопросами, советовались ли они со своими избирателями, прежде чем принимать это решение? Граждане европейских стран хотят, чтобы война пришла в их дом?Володин подчеркнул, что именно наша страна освободила всю Европу. Однако, судя по заявлению Европарламента, они, по-видимому, это забыли.Граждане России знают, что такое война, она прошла через каждую семью. Победа над нацизмом досталась дорогой ценой. Тогда в борьбе с фашизмом погибли 27 миллионов советских граждан, напомнил председатель ГД.12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не разрешение Украине наносить удары по России, речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте.Министр иностранных дел России Сергей Лавров Решение заявлял, что решение Запада о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атак вглубь территории России принято давно, и сейчас его просто пытаются "поприличнее оформить".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240919/evroparlament-odobril-snyatie-ogranicheniy-na-udary-kieva-vglub-rossii-1140466147.html

европа

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, новости, европарламент , политика, европа, "сармат", россия