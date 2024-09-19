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"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ
"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ - РИА Новости Крым, 19.09.2024
"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ
Снятие Европарламентом запрета на удары Киева вглубь России может привести к ядерной войне, Европарламент должен распуститься. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T17:51
2024-09-19T17:51
2024-09-19T18:11
вячеслав володин
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европарламент
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"сармат"
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СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. Снятие Европарламентом запрета на удары Киева вглубь России может привести к ядерной войне, Европарламент должен распуститься. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Володин обратил внимание, что, если подобное случится, то Госдума настаивает на жестком ответе России с использованием более мощного оружия."То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия. Прежде чем принимать такое решение, надо было вспомнить об уроках Второй мировой войны", – добавил председатель ГД.Он также обратился к депутатам Европарламента с вопросами, советовались ли они со своими избирателями, прежде чем принимать это решение? Граждане европейских стран хотят, чтобы война пришла в их дом?Володин подчеркнул, что именно наша страна освободила всю Европу. Однако, судя по заявлению Европарламента, они, по-видимому, это забыли.Граждане России знают, что такое война, она прошла через каждую семью. Победа над нацизмом досталась дорогой ценой. Тогда в борьбе с фашизмом погибли 27 миллионов советских граждан, напомнил председатель ГД.12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не разрешение Украине наносить удары по России, речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте.Министр иностранных дел России Сергей Лавров Решение заявлял, что решение Запада о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атак вглубь территории России принято давно, и сейчас его просто пытаются "поприличнее оформить".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вячеслав володин, государственная дума рф, новости, европарламент , политика, европа, "сармат", россия
"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ
Снятие запрета бить вглубь России приведет к ядерной войне – Володин
17:51 19.09.2024 (обновлено: 18:11 19.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. Снятие Европарламентом запрета на удары Киева вглубь России может привести к ядерной войне, Европарламент должен распуститься. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Для тех, кто не понял с первого раза. Сегодня Европарламент призвал страны Евросоюза снять ограничения на удары Киева дальнобойным оружием по территории нашей страны, усилить военную поддержку Украины, а также объявить сбор средств с населения Европы для нужд ВСУ", – напомнил председатель Госдумы.
Володин обратил внимание, что, если подобное случится, то Госдума настаивает на жестком ответе России с использованием более мощного оружия.
"То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия. Прежде чем принимать такое решение, надо было вспомнить об уроках Второй мировой войны", – добавил председатель ГД.
Он также обратился к депутатам Европарламента с вопросами, советовались ли они со своими избирателями, прежде чем принимать это решение? Граждане европейских стран хотят, чтобы война пришла в их дом?
Володин подчеркнул, что именно наша страна освободила всю Европу. Однако, судя по заявлению Европарламента, они, по-видимому, это забыли.
Граждане России знают, что такое война, она прошла через каждую семью. Победа над нацизмом досталась дорогой ценой. Тогда в борьбе с фашизмом погибли 27 миллионов советских граждан, напомнил председатель ГД.
"Единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, – самораспуститься. Для сведения: до Страсбурга подлетное время ракеты "Сармат" 3 минуты 20 секунд", – подытожил председатель Госдумы.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не разрешение Украине наносить удары по России, речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте
.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров Решение заявлял, что решение Запада о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атак вглубь территории России принято давно
, и сейчас его просто пытаются "поприличнее оформить".
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