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Сбивший насмерть трех человек экс-полицейский получил 13 лет колонии - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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Сбивший насмерть трех человек экс-полицейский получил 13 лет колонии
Сбивший насмерть трех человек экс-полицейский получил 13 лет колонии - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Сбивший насмерть трех человек экс-полицейский получил 13 лет колонии
Суд в Нальчике приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего полицейского, которого обвиняли в том, что он в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть на... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T18:18
2024-09-19T18:19
кабардино-балкария
дтп
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Суд в Нальчике приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего полицейского, которого обвиняли в том, что он в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть на пешеходном переходе трех человек, в том числе двоих детей, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.По данным ведомства, за рулем был сотрудник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу , согласно медицинскому освидетельствованию, он находился в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося полицейского уволили, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ, он признал вину в инкриминируемом преступлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кабардино-балкария, дтп, происшествия, суд, приговор, новости
Сбивший насмерть трех человек экс-полицейский получил 13 лет колонии

В Нальчике сбивший насмерть трех человек экс-полицейский получил 13 лет колонии

18:18 19.09.2024 (обновлено: 18:19 19.09.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Суд в Нальчике приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего полицейского, которого обвиняли в том, что он в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть на пешеходном переходе трех человек, в том числе двоих детей, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.
"Вечером 2 июня в Нальчике 30-летний водитель иномарки сбил мужчину и двоих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Затем машина столкнулась с встречным автомобилем "ВАЗ-2107". В результате три пешехода погибли на месте, травмы получили водитель "семерки", а также женщина-пассажир иномарки", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным ведомства, за рулем был сотрудник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу , согласно медицинскому освидетельствованию, он находился в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося полицейского уволили, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ, он признал вину в инкриминируемом преступлении.
"Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года", - говорится в сообщении.
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