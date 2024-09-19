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Сбивший насмерть трех человек экс-полицейский получил 13 лет колонии

Сбивший насмерть трех человек экс-полицейский получил 13 лет колонии - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Сбивший насмерть трех человек экс-полицейский получил 13 лет колонии

Суд в Нальчике приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего полицейского, которого обвиняли в том, что он в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть на... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T18:18

2024-09-19T18:18

2024-09-19T18:19

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дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Суд в Нальчике приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего полицейского, которого обвиняли в том, что он в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть на пешеходном переходе трех человек, в том числе двоих детей, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.По данным ведомства, за рулем был сотрудник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу , согласно медицинскому освидетельствованию, он находился в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося полицейского уволили, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ, он признал вину в инкриминируемом преступлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкария, дтп, происшествия, суд, приговор, новости