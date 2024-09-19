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Глава Херсонской облдумы назвала главное отличие России от Украины

Глава Херсонской облдумы назвала главное отличие России от Украины - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Глава Херсонской облдумы назвала главное отличие России от Украины

Законодательные подходы Российской Федерации резко отличаются от украинской практики и настроены, прежде всего, на благополучие граждан. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T17:35

2024-09-19T17:35

2024-09-19T17:35

эксклюзивы риа новости крым

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

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татьяна томилина

херсонская область

мнения

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА новости Крым. Законодательные подходы Российской Федерации резко отличаются от украинской практики и настроены, прежде всего, на благополучие граждан. Такое мнение в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым ко второй годовщине воссоединения новых регионов с Россией выразила председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.По ее словам, сегодня Херсонщина перенимает лучшие практики регионов России, в частности, в сфере бюджетного законотворчества. В том числе, по примеру Санкт-Петербурга, в регионе стали проводить "нулевые слушания"."Чтобы постараться вписать в бюджет на 2025 год все наши потребности. Гордимся тем, что начинаем понимать, как это все делается", – призналась председатель облдумы.Всего за год работы Херсонской областной думой рассмотрено 89 законов, 53 из них приняты. При этом из 36 региональных парламентариев только четверо имеют опыт депутатской работы.Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. В поддержку вхождения в состав России в ДНР высказались 99,23% проголосовавших "за" в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.Жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса, выразили свою позицию по вхождению в состав России, этот вопрос навсегда закрыт, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионовРоссия на вас рассчитывает: Путин обратился к жителям новых регионовКрым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ

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херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, татьяна томилина, херсонская область, мнения, общество, россия