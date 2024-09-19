Рейтинг@Mail.ru
Глава Херсонской облдумы назвала главное отличие России от Украины - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240919/glava-khersonskoy-obldumy-nazvala-glavnoe-otlichie-rossii-ot-ukrainy-1140461167.html
Глава Херсонской облдумы назвала главное отличие России от Украины
Глава Херсонской облдумы назвала главное отличие России от Украины - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Глава Херсонской облдумы назвала главное отличие России от Украины
Законодательные подходы Российской Федерации резко отличаются от украинской практики и настроены, прежде всего, на благополучие граждан. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T17:35
2024-09-19T17:35
эксклюзивы риа новости крым
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
новые регионы россии
татьяна томилина
херсонская область
мнения
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140440568_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29ff039ad2d555378a65f5f06f6b2b81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА новости Крым. Законодательные подходы Российской Федерации резко отличаются от украинской практики и настроены, прежде всего, на благополучие граждан. Такое мнение в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым ко второй годовщине воссоединения новых регионов с Россией выразила председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.По ее словам, сегодня Херсонщина перенимает лучшие практики регионов России, в частности, в сфере бюджетного законотворчества. В том числе, по примеру Санкт-Петербурга, в регионе стали проводить "нулевые слушания"."Чтобы постараться вписать в бюджет на 2025 год все наши потребности. Гордимся тем, что начинаем понимать, как это все делается", – призналась председатель облдумы.Всего за год работы Херсонской областной думой рассмотрено 89 законов, 53 из них приняты. При этом из 36 региональных парламентариев только четверо имеют опыт депутатской работы.Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. В поддержку вхождения в состав России в ДНР высказались 99,23% проголосовавших "за" в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.Жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса, выразили свою позицию по вхождению в состав России, этот вопрос навсегда закрыт, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионовРоссия на вас рассчитывает: Путин обратился к жителям новых регионовКрым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ
новые регионы россии
херсонская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140440568_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcf5af03f0ebe986989f371f455f301d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, татьяна томилина, херсонская область, мнения, общество, россия
Глава Херсонской облдумы назвала главное отличие России от Украины

Разницу в законодательных подходах России и Украины оценили в Херсонской облдуме

17:35 19.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТатьяна Томилина, председатель Херсонской областной Думы
Татьяна Томилина, председатель Херсонской областной Думы - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА новости Крым. Законодательные подходы Российской Федерации резко отличаются от украинской практики и настроены, прежде всего, на благополучие граждан. Такое мнение в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым ко второй годовщине воссоединения новых регионов с Россией выразила председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.

"Законодательство Украины всегда смотрело в сторону Европы, оно совершенно не опиралось на советское законодательство. На мой взгляд, не правильно. А в Российской Федерации все настроено на человека. Нужно закон принять, чтобы государство как организация не пострадало, но чтобы все моменты для хорошей жизни гражданина были законодательно подкреплены", – сказала Томилина.

По ее словам, сегодня Херсонщина перенимает лучшие практики регионов России, в частности, в сфере бюджетного законотворчества. В том числе, по примеру Санкт-Петербурга, в регионе стали проводить "нулевые слушания".
"Чтобы постараться вписать в бюджет на 2025 год все наши потребности. Гордимся тем, что начинаем понимать, как это все делается", – призналась председатель облдумы.
Всего за год работы Херсонской областной думой рассмотрено 89 законов, 53 из них приняты. При этом из 36 региональных парламентариев только четверо имеют опыт депутатской работы.

"Я тоже кандидат филологических наук и никогда не стремилась... В облдуме сложно, притираемся, думаем, куда двигаться. Действуем по принципу: "Раньше думай о Родине, а потом о себе", – подытожила Томилина.

Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. В поддержку вхождения в состав России в ДНР высказались 99,23% проголосовавших "за" в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.
Жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса, выразили свою позицию по вхождению в состав России, этот вопрос навсегда закрыт, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионов
Россия на вас рассчитывает: Путин обратился к жителям новых регионов
Крым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымНовые регионы РоссииТатьяна ТомилинаХерсонская областьМненияОбществоРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18Сбивший насмерть трех человек экс-полицейский получил 13 лет колонии
17:51"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ
17:35Глава Херсонской облдумы назвала главное отличие России от Украины
17:12В Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО
16:47Центр Симферополя сковали пробки из-за аварии с троллейбусом
16:21Выпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году
16:10Путин собрал силовой блок на совещание по беспилотной авиации
16:03В Запорожской области шпион получил 13 лет за передачу информации ВСУ
15:53Министр культуры Крыма Татьяна Манежина отправлена в отставку
15:43Тройное счастье: как стать многодетной семьей в Крыму за один день
15:27Реестр электронных повесток - зачем он нужен и что меняет для россиян
15:18В Севастополе назначили сенатора РФ от законодательной власти
15:06Wildberries объявила день траура: все о ситуации в компании
14:47В Курской области отразили попытки прорыва ВСУ через границу
14:41Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя
14:28Европарламент одобрил снятие ограничений на удары Киева вглубь России
14:05Директор "Артека" возглавил Всероссийский родительский комитет
14:03Горят "Казаки" и "Богданы" - ВСУ теряют технику и тысячи боевиков
13:54Затянули с ремонтом школы: в Крыму подрядчик оштрафован на 2 млн рублей
13:48В Харьковской области уничтожены неонацисты "Кракена"
Лента новостейМолния