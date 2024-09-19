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Глава Херсонской облдумы назвала главное отличие России от Украины
Глава Херсонской облдумы назвала главное отличие России от Украины - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Глава Херсонской облдумы назвала главное отличие России от Украины
Законодательные подходы Российской Федерации резко отличаются от украинской практики и настроены, прежде всего, на благополучие граждан. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T17:35
2024-09-19T17:35
2024-09-19T17:35
эксклюзивы риа новости крым
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
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татьяна томилина
херсонская область
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА новости Крым. Законодательные подходы Российской Федерации резко отличаются от украинской практики и настроены, прежде всего, на благополучие граждан. Такое мнение в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым ко второй годовщине воссоединения новых регионов с Россией выразила председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.По ее словам, сегодня Херсонщина перенимает лучшие практики регионов России, в частности, в сфере бюджетного законотворчества. В том числе, по примеру Санкт-Петербурга, в регионе стали проводить "нулевые слушания"."Чтобы постараться вписать в бюджет на 2025 год все наши потребности. Гордимся тем, что начинаем понимать, как это все делается", – призналась председатель облдумы.Всего за год работы Херсонской областной думой рассмотрено 89 законов, 53 из них приняты. При этом из 36 региональных парламентариев только четверо имеют опыт депутатской работы.Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. В поддержку вхождения в состав России в ДНР высказались 99,23% проголосовавших "за" в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.Жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса, выразили свою позицию по вхождению в состав России, этот вопрос навсегда закрыт, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионовРоссия на вас рассчитывает: Путин обратился к жителям новых регионовКрым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, татьяна томилина, херсонская область, мнения, общество, россия
Глава Херсонской облдумы назвала главное отличие России от Украины
Разницу в законодательных подходах России и Украины оценили в Херсонской облдуме
СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА новости Крым
. Законодательные подходы Российской Федерации резко отличаются от украинской практики и настроены, прежде всего, на благополучие граждан. Такое мнение в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым
ко второй годовщине воссоединения новых регионов с Россией выразила председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.
"Законодательство Украины всегда смотрело в сторону Европы, оно совершенно не опиралось на советское законодательство. На мой взгляд, не правильно. А в Российской Федерации все настроено на человека. Нужно закон принять, чтобы государство как организация не пострадало, но чтобы все моменты для хорошей жизни гражданина были законодательно подкреплены", – сказала Томилина.
По ее словам, сегодня Херсонщина перенимает лучшие практики регионов России, в частности, в сфере бюджетного законотворчества. В том числе, по примеру Санкт-Петербурга, в регионе стали проводить "нулевые слушания".
"Чтобы постараться вписать в бюджет на 2025 год все наши потребности. Гордимся тем, что начинаем понимать, как это все делается", – призналась председатель облдумы.
Всего за год работы Херсонской областной думой рассмотрено 89 законов, 53 из них приняты. При этом из 36 региональных парламентариев только четверо имеют опыт депутатской работы.
"Я тоже кандидат филологических наук и никогда не стремилась... В облдуме сложно, притираемся, думаем, куда двигаться. Действуем по принципу: "Раньше думай о Родине, а потом о себе", – подытожила Томилина.
Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. В поддержку вхождения в состав России в ДНР высказались 99,23% проголосовавших "за" в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.
Жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса, выразили свою позицию по вхождению в состав России, этот вопрос навсегда закрыт
, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.
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