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Крым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ
Крым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Крым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ
Новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона России и Крым, планируют создать в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T16:21
2024-06-06T16:21
2024-06-06T16:31
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона России и Крым, планируют создать в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне.После вхождения Крыма в состав России в 2014 году был создан Крымский федеральный округ. 28 июля 2016 года в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти указом № 375 Крымский федеральный округ был упразднен и включен в состав Южного федерального округа.В феврале 2023 года глава парламента Крыма Владимир Константинов высказал мнение, что создание федерального округа из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей давно назрело, затягивать с этим решением бессмысленно.
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, новости, крым, новости крыма, юфо, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Крым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ
Крым и новые регионы России планируют объединить в новый федеральный округ – Балицкий
16:21 06.06.2024 (обновлено: 16:31 06.06.2024)