https://crimea.ria.ru/20240606/krym-i-novye-regiony-rossii-planiruyut-obedinit-v-federalnyy-okrug-1137910945.html

Крым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ

Крым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Крым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ

Новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона России и Крым, планируют создать в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T16:21

2024-06-06T16:21

2024-06-06T16:31

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона России и Крым, планируют создать в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне.После вхождения Крыма в состав России в 2014 году был создан Крымский федеральный округ. 28 июля 2016 года в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти указом № 375 Крымский федеральный округ был упразднен и включен в состав Южного федерального округа.В феврале 2023 года глава парламента Крыма Владимир Константинов высказал мнение, что создание федерального округа из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей давно назрело, затягивать с этим решением бессмысленно.

крым

юфо

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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