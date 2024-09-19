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В Крыму появились новые мошенники под видом сотрудников "Крымэнерго"
В Крыму появились новые мошенники под видом сотрудников "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 19.09.2024
В Крыму появились новые мошенники под видом сотрудников "Крымэнерго"
В Крыму мошенники под видом сотрудников "Крымэнерго" могут приходить к потребителям, а также звонить и предлагать услуги. Об этом предупреждает пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T20:54
2024-09-19T20:54
2024-09-19T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму мошенники под видом сотрудников "Крымэнерго" могут приходить к потребителям, а также звонить и предлагать услуги. Об этом предупреждает пресс-служба предпрития.Полученная личная информация может быть использована для совершения противоправных действий в отношении граждан, отметили в "Крымэнерго".Нельзя передавать личные данные и переводить деньги по инструкции, полученной по телефону. Сотрудники "Крымэнерго" не используют для звонков WhatsApp, Viber, Telegram, не запрашивают персональные данные у потребителей, код из СМС, а также не требуют подтверждения операций через платформу Госуслуги, предупредили на предприятии.При посещении потребителя сотрудник "Крымэнерго" обязан предъявить удостоверение с указанием личности, принадлежности к предприятию, указанием должности и по предварительному согласованию даты проведения работ, подчеркнули в "Крымэнерго".Также в Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования, сообщили ранее в Мининформе республики. Основной целью преступников является получение доступа к личным данным, к примеру, на портале Госуслуг, или к сбережениям – через банковские приложения, отметили в министерстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Кешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиянЭксперт назвал самые популярные в Крыму схемы мошенниковПредлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысяч
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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В Крыму появились новые мошенники под видом сотрудников "Крымэнерго"
"Крымэнерго" предупреждает жителей Крыма о мошенниках
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму мошенники под видом сотрудников "Крымэнерго" могут приходить к потребителям, а также звонить и предлагать услуги. Об этом предупреждает пресс-служба предпрития.
"Недобросовестные лица, выдающие себя за работников предприятия, могут приходить в дома и квартиры потребителей, а также звонить и предлагать услуги: замену прибора учета, оформление документов на технологическое присоединение к электросетям, уменьшение суммы договора, получение различных согласований или вообще несуществующие услуги", – говорится в сообщении.
Полученная личная информация может быть использована для совершения противоправных действий в отношении граждан, отметили в "Крымэнерго".
Нельзя передавать личные данные и переводить деньги по инструкции, полученной по телефону. Сотрудники "Крымэнерго" не используют для звонков WhatsApp, Viber, Telegram, не запрашивают персональные данные у потребителей, код из СМС, а также не требуют подтверждения операций через платформу Госуслуги, предупредили на предприятии.
При посещении потребителя сотрудник "Крымэнерго" обязан предъявить удостоверение с указанием личности, принадлежности к предприятию, указанием должности и по предварительному согласованию даты проведения работ, подчеркнули в "Крымэнерго".
Также в Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования
, сообщили ранее в Мининформе республики. Основной целью преступников является получение доступа к личным данным, к примеру, на портале Госуслуг, или к сбережениям – через банковские приложения, отметили в министерстве.
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