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В Крыму сельское хозяйство получает 3 миллиарда рублей поддержки в год

В Крыму сельское хозяйство получает 3 миллиарда рублей поддержки в год - РИА Новости Крым, 19.09.2024

В Крыму сельское хозяйство получает 3 миллиарда рублей поддержки в год

Ежегодно в Крым направляется около трех миллиардов рублей на поддержку отрасли сельского хозяйства, такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" назвала врио... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T20:06

2024-09-19T20:06

2024-09-19T20:06

радио "спутник в крыму"

алиме зарединова

сельское хозяйство

крым

новости крыма

продукты

продовольственная безопасность крыма

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Ежегодно в Крым направляется около трех миллиардов рублей на поддержку отрасли сельского хозяйства, такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" назвала врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.Около 200 миллионов рублей направляется именно на поддержку племенных животноводческих хозяйств. Это и молочное скотоводство, и овцеводство, и племенное птицеводство, и свиноводство, уточнила Зарединова.Несмотря на то, что Крым не может обеспечить производство мяса говядины и баранины, на территории республики есть несколько племенных предприятий, поддержка и развитие которых очень важна, потому что это возможность увеличивать продуктивность и возможность реализовывать племенной молодняк не только на территории республики, но и за ее пределами, добавила врио министра.Также существует меры поддержки за произведенное и реализованное молоко.Также в Крыму существует грантовая поддержка, направленная на реализацию новых проектов, небольших проектов физлиц. И если еще пять лет назад участниками таких конкурсных отборов были в основном зрелые люди с большим опытом, то сейчас в сельское хозяйство также приходят молодые фермеры, что особенно отрадно, уточнила Зарединова.По данным республиканского минсельхоза, прошлом году садоводческие предприятия Крыма получили около 500 миллионов рублей господдержки на закладку садов, установку шпалеры и на проведение других работ. Еще 22 миллиона рублей единовременных выплат за год были выплачены молодым специалистам, которые получили аграрное образование и работают в сфере АПК. Всего с 2014 года на развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крым получил более 20 миллиардов рублей из госбюджета. В 2023 году объем финансирования превысил три миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в ОдноклассникахиRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главные приоритеты государственных расходовКрымские "цигайки": как фермер возрождает овцеводство на полуостровеСыр с французской золой: в Крыму супруги создали "чудную" сыроварню

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алиме зарединова, сельское хозяйство, крым, новости крыма, продукты, продовольственная безопасность крыма, господдержка