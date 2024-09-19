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В Крыму сельское хозяйство получает 3 миллиарда рублей поддержки в год - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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В Крыму сельское хозяйство получает 3 миллиарда рублей поддержки в год
В Крыму сельское хозяйство получает 3 миллиарда рублей поддержки в год - РИА Новости Крым, 19.09.2024
В Крыму сельское хозяйство получает 3 миллиарда рублей поддержки в год
Ежегодно в Крым направляется около трех миллиардов рублей на поддержку отрасли сельского хозяйства, такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" назвала врио... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T20:06
2024-09-19T20:06
радио "спутник в крыму"
алиме зарединова
сельское хозяйство
крым
новости крыма
продукты
продовольственная безопасность крыма
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Ежегодно в Крым направляется около трех миллиардов рублей на поддержку отрасли сельского хозяйства, такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" назвала врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.Около 200 миллионов рублей направляется именно на поддержку племенных животноводческих хозяйств. Это и молочное скотоводство, и овцеводство, и племенное птицеводство, и свиноводство, уточнила Зарединова.Несмотря на то, что Крым не может обеспечить производство мяса говядины и баранины, на территории республики есть несколько племенных предприятий, поддержка и развитие которых очень важна, потому что это возможность увеличивать продуктивность и возможность реализовывать племенной молодняк не только на территории республики, но и за ее пределами, добавила врио министра.Также существует меры поддержки за произведенное и реализованное молоко.Также в Крыму существует грантовая поддержка, направленная на реализацию новых проектов, небольших проектов физлиц. И если еще пять лет назад участниками таких конкурсных отборов были в основном зрелые люди с большим опытом, то сейчас в сельское хозяйство также приходят молодые фермеры, что особенно отрадно, уточнила Зарединова.По данным республиканского минсельхоза, прошлом году садоводческие предприятия Крыма получили около 500 миллионов рублей господдержки на закладку садов, установку шпалеры и на проведение других работ. Еще 22 миллиона рублей единовременных выплат за год были выплачены молодым специалистам, которые получили аграрное образование и работают в сфере АПК. Всего с 2014 года на развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крым получил более 20 миллиардов рублей из госбюджета. В 2023 году объем финансирования превысил три миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в ОдноклассникахиRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главные приоритеты государственных расходовКрымские "цигайки": как фермер возрождает овцеводство на полуостровеСыр с французской золой: в Крыму супруги создали "чудную" сыроварню
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алиме зарединова, сельское хозяйство, крым, новости крыма, продукты, продовольственная безопасность крыма, господдержка
В Крыму сельское хозяйство получает 3 миллиарда рублей поддержки в год

Ежегодно порядка 3 миллиардов рублей направляется на поддержку сельского хозяйства в Крыму

20:06 19.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖивотноводческая ферма
Животноводческая ферма - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Ежегодно в Крым направляется около трех миллиардов рублей на поддержку отрасли сельского хозяйства, такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" назвала врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

"Ежегодно порядка трех миллиардов рублей направляется на поддержку отрасли сельского хозяйства по различным направлениям", – сказала она.

Около 200 миллионов рублей направляется именно на поддержку племенных животноводческих хозяйств. Это и молочное скотоводство, и овцеводство, и племенное птицеводство, и свиноводство, уточнила Зарединова.
Несмотря на то, что Крым не может обеспечить производство мяса говядины и баранины, на территории республики есть несколько племенных предприятий, поддержка и развитие которых очень важна, потому что это возможность увеличивать продуктивность и возможность реализовывать племенной молодняк не только на территории республики, но и за ее пределами, добавила врио министра.
Также существует меры поддержки за произведенное и реализованное молоко.

"Эта мера поддержки, направленная на животноводческие комплексы, которые занимаются производством молока и сдают его либо на собственную переработку, либо на перерабатывающие предприятия. Ежегодно по этому направлению порядка 180-200 миллионов рублей направляется для поддержки таких предприятий", – рассказала представитель министерства.

Также в Крыму существует грантовая поддержка, направленная на реализацию новых проектов, небольших проектов физлиц. И если еще пять лет назад участниками таких конкурсных отборов были в основном зрелые люди с большим опытом, то сейчас в сельское хозяйство также приходят молодые фермеры, что особенно отрадно, уточнила Зарединова.
По данным республиканского минсельхоза, прошлом году садоводческие предприятия Крыма получили около 500 миллионов рублей господдержки на закладку садов, установку шпалеры и на проведение других работ. Еще 22 миллиона рублей единовременных выплат за год были выплачены молодым специалистам, которые получили аграрное образование и работают в сфере АПК. Всего с 2014 года на развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крым получил более 20 миллиардов рублей из госбюджета. В 2023 году объем финансирования превысил три миллиарда рублей.
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Радио "Спутник в Крыму"Алиме ЗарединоваСельское хозяйствоКрымНовости КрымаПродуктыПродовольственная безопасность КрымаГосподдержка
 
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