https://crimea.ria.ru/20231214/krymskim-sadovodam-vydelili-polmilliarda-rubley-gospodderzhki-1133550767.html

Крымским садоводам выделили полмиллиарда рублей господдержки

Крымским садоводам выделили полмиллиарда рублей господдержки - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Крымским садоводам выделили полмиллиарда рублей господдержки

Около 500 миллионов рублей господдержки в текущем году направлены на закладку садов, установку шпалеры и на проведение других работ на крымских садоводческих... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T20:46

2023-12-14T20:46

2023-12-14T20:46

сельское хозяйство

андрей савчук

крым

новости крыма

экономика

поддержка аграриев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Около 500 миллионов рублей господдержки в текущем году направлены на закладку садов, установку шпалеры и на проведение других работ на крымских садоводческих предприятиях. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.Также глава профильного ведомства отметил, что в настоящее время идет закладка плодовых садов. Так, на одном из садоводческих предприятий в Кировском районе до конца текущего года планируют высадить саженцы яблони на 30 гектарах. Посадочный материал произведен в Крыму, в плодопитомнике, который находится в Нижнегорском районе."Всего в этом году в садах предприятий будут заложены яблоня, персик и другие плодовые на 900 гектарах. А с 2014 по 2022 в садах республики уже высажено 7,9 тысяч гектаров молодых интенсивных садов", - уточнил Савчук.Ранее сообщалось, что больше 22 млн рублей субсидий аграрии Крыма вернут в бюджет. Также в минсельхозе региона отмечали, что субсидии выделяются на возмещение части затрат на закладку садов, многолетних эфиромасличных насаждений, сооружение шпалеры, защиту сельхозкультур от града, производство объектов аквакультуры, добычу рыбы, энергоносители для производства овощей в теплицах, а также сероприятий, связанных с производством и реализацией зерновых культур.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермеры Севастополя получат 60 млн рублей субсидийКрымские аграрии начнут осваивать непаханые землиИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, андрей савчук, крым, новости крыма, экономика, поддержка аграриев