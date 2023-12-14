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Крымским садоводам выделили полмиллиарда рублей господдержки - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Крымским садоводам выделили полмиллиарда рублей господдержки
Крымским садоводам выделили полмиллиарда рублей господдержки - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Крымским садоводам выделили полмиллиарда рублей господдержки
Около 500 миллионов рублей господдержки в текущем году направлены на закладку садов, установку шпалеры и на проведение других работ на крымских садоводческих... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T20:46
2023-12-14T20:46
сельское хозяйство
андрей савчук
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Около 500 миллионов рублей господдержки в текущем году направлены на закладку садов, установку шпалеры и на проведение других работ на крымских садоводческих предприятиях. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.Также глава профильного ведомства отметил, что в настоящее время идет закладка плодовых садов. Так, на одном из садоводческих предприятий в Кировском районе до конца текущего года планируют высадить саженцы яблони на 30 гектарах. Посадочный материал произведен в Крыму, в плодопитомнике, который находится в Нижнегорском районе."Всего в этом году в садах предприятий будут заложены яблоня, персик и другие плодовые на 900 гектарах. А с 2014 по 2022 в садах республики уже высажено 7,9 тысяч гектаров молодых интенсивных садов", - уточнил Савчук.Ранее сообщалось, что больше 22 млн рублей субсидий аграрии Крыма вернут в бюджет. Также в минсельхозе региона отмечали, что субсидии выделяются на возмещение части затрат на закладку садов, многолетних эфиромасличных насаждений, сооружение шпалеры, защиту сельхозкультур от града, производство объектов аквакультуры, добычу рыбы, энергоносители для производства овощей в теплицах, а также сероприятий, связанных с производством и реализацией зерновых культур.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермеры Севастополя получат 60 млн рублей субсидийКрымские аграрии начнут осваивать непаханые землиИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги
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сельское хозяйство, андрей савчук, крым, новости крыма, экономика, поддержка аграриев
Крымским садоводам выделили полмиллиарда рублей господдержки

500 млн рублей господдержки направлены в 2023 году садоводческим предприятиям Крыма

20:46 14.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПерсиковые сады в Бахчисарайском районе Крыма
Персиковые сады в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Около 500 миллионов рублей господдержки в текущем году направлены на закладку садов, установку шпалеры и на проведение других работ на крымских садоводческих предприятиях. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

"Ежегодно поддерживаем и наши садоводческие предприятия тоже. В этом году, например, на закладку садов, установку шпалеры, противоградовой сетки и другие работы направлена господдержка порядка 500 миллионов рублей", – написал министр в своем Telegram-канале.

Также глава профильного ведомства отметил, что в настоящее время идет закладка плодовых садов. Так, на одном из садоводческих предприятий в Кировском районе до конца текущего года планируют высадить саженцы яблони на 30 гектарах. Посадочный материал произведен в Крыму, в плодопитомнике, который находится в Нижнегорском районе.
© Минсельхоз КрымаЗакладка плодовых садов в Кировском районе Крыма
Закладка плодовых садов в Кировском районе Крыма
© Минсельхоз Крыма
Закладка плодовых садов в Кировском районе Крыма
"Всего в этом году в садах предприятий будут заложены яблоня, персик и другие плодовые на 900 гектарах. А с 2014 по 2022 в садах республики уже высажено 7,9 тысяч гектаров молодых интенсивных садов", - уточнил Савчук.
Ранее сообщалось, что больше 22 млн рублей субсидий аграрии Крыма вернут в бюджет. Также в минсельхозе региона отмечали, что субсидии выделяются на возмещение части затрат на закладку садов, многолетних эфиромасличных насаждений, сооружение шпалеры, защиту сельхозкультур от града, производство объектов аквакультуры, добычу рыбы, энергоносители для производства овощей в теплицах, а также сероприятий, связанных с производством и реализацией зерновых культур.
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