https://crimea.ria.ru/20220720/fermery-kryma-poluchili-bolee-2-mlrd-rubley-na-razvitie-khozyaystv--1123910798.html

Фермеры Крыма получили более 2 млрд рублей на развитие хозяйств

Фермеры Крыма получили более 2 млрд рублей на развитие хозяйств - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Фермеры Крыма получили более 2 млрд рублей на развитие хозяйств

Более 2 млрд рублей получили сельхозпроизводители Крыма в 2022 году. Об этом рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства республики Алиме... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T18:41

2022-07-20T18:41

2022-07-20T18:41

сельское хозяйство

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Более 2 млрд рублей получили сельхозпроизводители Крыма в 2022 году. Об этом рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Зарединовой, в 2022 году на поддержку аграриев Крыма было предусмотрено 2,6 млрд рублей, 85% средств уже получены фермерами.Таким образом, сельхозпроизводители получили средства в начале года и смогли использовать из для приобретения всего необходимого до начала сезона."Весной получили деньги на закладку, приобрели саженцы и в осень будут закладывать сады и виноградники, приобретать семена для посевной компании следующего года", – уточнила представитель минсельхоза.На сегодняшний день в России представлено более 40 программ государственной поддержки аграриев, уточнила Зарединова. Среди них субсидии, гранты, льготное страхование, кредитование и налогооблажение.По ее мнению, развитие программ господдержки сельского хозяйства стало одной из причин повышенной урожайности в Крыму в текущем году."Сейчас у нас есть возможность, которую мы ждали много лет, чтобы собрать рекордный урожай порядка 2 млн тонн, может и больше. Все идет к тому, что мы этих цифр достигли. Урожайность намного выше, чем была в предыдущие годы", – подчеркнула она и добавила, что все большее количество крымских фермеров полуострова стремится к расширению и легализации своего хозяйства.Ранее сообщалось, что винодел из Севастополя выиграл федеральный грант "Агротуризм" на получение субсидии в 10 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20220718/minselkhoz-rk-nazval-srednyuyu-zaplatu-krymskogo-agrariya-1123887393.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, крым