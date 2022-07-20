https://crimea.ria.ru/20220720/fermery-kryma-poluchili-bolee-2-mlrd-rubley-na-razvitie-khozyaystv--1123910798.html
Фермеры Крыма получили более 2 млрд рублей на развитие хозяйств
Фермеры Крыма получили более 2 млрд рублей на развитие хозяйств - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Фермеры Крыма получили более 2 млрд рублей на развитие хозяйств
Более 2 млрд рублей получили сельхозпроизводители Крыма в 2022 году. Об этом рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства республики Алиме... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T18:41
2022-07-20T18:41
2022-07-20T18:41
сельское хозяйство
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/19/40/194098_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_f4e7de81f131db110eb84287af42cf54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Более 2 млрд рублей получили сельхозпроизводители Крыма в 2022 году. Об этом рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Зарединовой, в 2022 году на поддержку аграриев Крыма было предусмотрено 2,6 млрд рублей, 85% средств уже получены фермерами.Таким образом, сельхозпроизводители получили средства в начале года и смогли использовать из для приобретения всего необходимого до начала сезона."Весной получили деньги на закладку, приобрели саженцы и в осень будут закладывать сады и виноградники, приобретать семена для посевной компании следующего года", – уточнила представитель минсельхоза.На сегодняшний день в России представлено более 40 программ государственной поддержки аграриев, уточнила Зарединова. Среди них субсидии, гранты, льготное страхование, кредитование и налогооблажение.По ее мнению, развитие программ господдержки сельского хозяйства стало одной из причин повышенной урожайности в Крыму в текущем году."Сейчас у нас есть возможность, которую мы ждали много лет, чтобы собрать рекордный урожай порядка 2 млн тонн, может и больше. Все идет к тому, что мы этих цифр достигли. Урожайность намного выше, чем была в предыдущие годы", – подчеркнула она и добавила, что все большее количество крымских фермеров полуострова стремится к расширению и легализации своего хозяйства.Ранее сообщалось, что винодел из Севастополя выиграл федеральный грант "Агротуризм" на получение субсидии в 10 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20220718/minselkhoz-rk-nazval-srednyuyu-zaplatu-krymskogo-agrariya-1123887393.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/19/40/194098_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_079f8b6212347740f1fec6fe007246b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, крым
Фермеры Крыма получили более 2 млрд рублей на развитие хозяйств
Минсельхоз РК: сельхозпроизводители Крыма получили 2,2 млрд рублей на развитие хозяйств
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Более 2 млрд рублей получили сельхозпроизводители Крыма в 2022 году. Об этом рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Зарединовой, в 2022 году на поддержку аграриев Крыма было предусмотрено 2,6 млрд рублей, 85% средств уже получены фермерами.
"В этом году, учитывая экономическую ситуацию, была задача – в ранние сроки довести эти средства до сельхозпроизводителей, чтобы они могли использовать их в своем производстве, приобрести какие-то материалы и средства защиты, семена и удобрения. Фишка финансирования текущего года – большая часть прошла в виде авансирования, то есть в виде финансового обеспечения затрат", – рассказала она.
Таким образом, сельхозпроизводители получили средства в начале года и смогли использовать из для приобретения всего необходимого до начала сезона.
"Весной получили деньги на закладку, приобрели саженцы и в осень будут закладывать сады и виноградники, приобретать семена для посевной компании следующего года", – уточнила представитель минсельхоза.
На сегодняшний день в России представлено более 40 программ государственной поддержки аграриев, уточнила Зарединова. Среди них субсидии, гранты, льготное страхование, кредитование и налогооблажение.
По ее мнению, развитие программ господдержки сельского хозяйства стало одной из причин повышенной урожайности в Крыму в текущем году.
"Сейчас у нас есть возможность, которую мы ждали много лет, чтобы собрать рекордный урожай порядка 2 млн тонн, может и больше. Все идет к тому, что мы этих цифр достигли. Урожайность намного выше, чем была в предыдущие годы", – подчеркнула она и добавила, что все большее количество крымских фермеров полуострова стремится к расширению и легализации своего хозяйства.
Ранее сообщалось, что винодел из Севастополя
выиграл федеральный грант "Агротуризм" на получение субсидии в 10 млн рублей.