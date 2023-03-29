https://crimea.ria.ru/20230329/bolee-22-mln-rubley-subsidiy-agrarii-kryma-vernut-v-byudzhet-1127838459.html

Более 22 млн рублей субсидий аграрии Крыма вернут в бюджет

Более 22 млн рублей субсидий аграрии Крыма вернут в бюджет - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Более 22 млн рублей субсидий аграрии Крыма вернут в бюджет

Более 22 млн рублей, которые били направлены в виде субсидий на развитие сельского хозяйства в 2021 году, будут возращены в республиканский бюджет. Об этом со... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T20:39

2023-03-29T20:39

2023-03-29T20:28

сельское хозяйство

андрей савчук

новости крыма

крым

экономика

крымский бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111796/70/1117967072_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_a2531ca7ba601658c3003790ed9eb46e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Более 22 млн рублей, которые били направлены в виде субсидий на развитие сельского хозяйства в 2021 году, будут возращены в республиканский бюджет. Об этом со ссылкой на заявление министра Андрея Савчука сообщает пресс-служба минсельхоза РК.Уточняется, что решение было принято по результатам более 170 мероприятий предварительного контроля и более 140 плановых проверок, которые провели сотрудники министерства.Сады и многолетние насаждения"Было выставлено шесть требований по использованию бюджетных средств, выделенных на закладку многолетних насаждений. Из них два на полный возврат субсидий, так как предприятиям не удалось сохранить заявленную площадь садов. Еще четыре требования - о частичном возврате субсидий, так как получателям не удалось достичь планируемого валового сбора плодов и ягод. Общая сумма к возврату составила 16,6 миллионов рублей", – цитирует пресс-служба Савчука.Фермерские хозяйстваПри визуальном осмотре фермерских хозяйств сотрудники министерства также установили, что часть полей и садов находится в запущении, много сорной растительности.В частности, некоторые мелкие хозяйства в целях экономии не обрабатывали поля от сорняков или же использовали их для сохранения влаги в почве. Однако такой метод критически истощает почву и может стать причиной снижения урожайности. Нарушителям было рекомендовано очистить междурядья и прикорневые круги, отметил министр. А в молодых садах фундука были выявлены повреждения при обрезке, несколько садов были сожжены удобрениями.Проверка документовСотрудники министерства также проводят предварительную проверку достижения показателей получателями субсидий. В частности, по результатам анализа 173 соглашений было выявлено 35 нарушений условий договоренностей, по 34 из них были выставлены требования."Сумма возвратов в бюджет по данному направлению составила 2,4 млн рублей", – уточнил Савчук.В завершение министр отметил, что субсидии выделяются на возмещение части затрат на закладку садов, многолетних эфиромасличных насаждений, сооружение шпалеры, защиту сельхозкультур от града, производство объектов аквакультуры, добычу рыбы, энергоносители для производства овощей в теплицах, а также сероприятий, связанных с производством и реализацией зерновых культур.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский фермер обманом получил субсидию на 2,2 млн рублейКрымские аграрии начнут осваивать непаханые землиФермеры Севастополя получат 60 млн рублей субсидий

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, андрей савчук, новости крыма, крым, экономика, крымский бюджет