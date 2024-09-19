Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 19 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240919/glavnye-novosti-kryma-19-sentyabrya-1140482676.html
Главные новости Крыма: 19 сентября
Главные новости Крыма: 19 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Главные новости Крыма: 19 сентября
В Крыму продолжается формирование Совета министров – глава республики Сергей Аксенов уволил министров культуры и информации. В Ялте сложила свои полномочия... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T22:03
2024-09-19T22:42
главное за день
новости крыма
крым
риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140382226_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_66cd6fbcb2eb379fef9bffe5486f0770.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается формирование Совета министров – глава республики Сергей Аксенов уволил министров культуры и информации. В Ялте сложила свои полномочия глава администрации Янина Павленко, на ее место выбрали временно исполняющего обязанности. Аксенов проверил, как в Крыму проходят масштабные учения силовиков по борьбе с возможными диверсантами. В Польше предложили передать Крым под мандат ООН – что ответили в Госдуме. В Евпатории 19-летний юноша сжег несколько машин по заказу украинских спецслужб. В крымском Перинатальном центре родилась тройня – уже вторая за этот год.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Аксенов уволил трех министровГлава Республики Крым отправил в отставки в связи с истечением срока полномочий трех министров – министра информации Альберта Куршутова, министра экономического развития Дмитрия Ширяко и министра культуры Татьяну Манежину. Соответствующие указы опубликованы на сайте Совета министров республики.Кроме того, глава республики назначил нового главу Госкомнаца, а в Севастополе депутаты Законодательного собрания избрали сенатором Ларису Мельник.Мэр Ялты Янина Павленко ушла в отставкуГлава администрации Ялты Янина Павленко оставила пост в связи с истечением срока полномочий, сообщила она в своем Telegram-канале."Сегодня покинула пост главы администрации Ялты в связи с истечением срока полномочий. Сделано много, особенно горжусь теми моментами, когда удалось сделать то, что не удавалось долгие годы", – написала она.Павленко отметила, что в скором времени будет объявлен новый конкурс на замещение должности главы администрации Ялты, в котором она планирует принимать участие.На сессии городского совета временно исполняющим обязанности главы администрации Ялты избрали Сергея Баннова.Аксенов проверил, как идут учения теробороны "Барс-Крым"Глава Крыма Сергей Аксенов побывал на учениях подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", которые проходят сейчас в нескольких районах Крыма. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Крымскому ополчению – спасибо, совместно с правоохранительной системой, с Министерством обороны сегодня работаем. Ополченцы – все гражданские люди, участвуют полностью в процессе. Учения в Крыму продолжаются", – написал глава региона.Военные отрабатывают действия на случай проникновения диверсантов на территорию полуострова. Учения включают в себя в том числе блокировку административных районов и досмотровые мероприятия.В Госдуме оценили "предложение" по передаче Крыма под мандат ООНИнициатива министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН – "мертворожденная и бессмысленная", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе."Инициатива Сикорского по передаче Крыма под мандат ООН – мертворожденная и бессмысленная. Крым вошел в состав России по воле жителей полуострова. Все референдумы прошли в 2014 году. Их результаты вполне понятны. Вопрос закрыт", – сказал Слуцкий.В Евпатории местный житель сжег машины по заказу иностранных спецслужб19-летний местный житель, который подозревается в поджоге автомобилей коктейлем "Молотова" по заданию иностранных спецслужб, был задержан правоохранителями. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что крымчанин успел сжечь два автомобиля, заснять процесс на видео и отправить заказчику, после чего в кратчайшие сороки был задержан."В ходе опроса задержанный пояснил, что совершал указанные противоправные действия за денежное вознаграждение по заданиям, которые получал через мессенджер", – сказано в сообщении.В крымском Перинатальном центре родилась тройняКрымчане Виктория и Ильгар Мехтиевы стали многодетными родителями. Они хотели дочку, а Виктория родила сразу троих наследников – Давида, Демида и Еву. Еще один сын Максим появился у пары в эти же дни 15 лет назад."Это удивительная пара, у которой родилась тройня ровно через 15 лет после первых родов. У них первый ребенок родился в середине сентября, и эти детки родились 10 сентября", – рассказала заведующая стимуляционно-тренинговым центром Перинатального центра РКБ им. Н. А. Семашко профессор Татьяна Бабич.Дети появились на свет с помощью кесарева сечения на 36-й неделе беременности, весом по два килограмма, с промежутком в одну минуту.
https://crimea.ria.ru/20240919/vremya-neprostoe-nazvany-prioritety-raboty-novogo-parlamenta-sevastopolya-1140466470.html
https://crimea.ria.ru/20240919/v-krymu-mozhno-oformit-ezhemesyachnye-vyplaty-iz-matkapitala--sfr-1140461033.html
https://crimea.ria.ru/20240919/pochemu-v-krymu-ne-prodlyat-pereregistratsiyu-nedvizhimosti-po-zakonam-rf-1140465713.html
https://crimea.ria.ru/20240919/peredat-krym-pod-mandat-oon-nevozmozhno-yuridicheski--ekspert-1140463873.html
https://crimea.ria.ru/20240919/ogranichenie-raboty-bolnitsy-v-belogorske--novyy-feyk-1140459229.html
https://crimea.ria.ru/20240919/direktor-arteka-vozglavil-vserossiyskiy-roditelskiy-komitet-1140465539.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140382226_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_44aec73210eec509e4484a1996005155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 19 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 19 сентября

22:03 19.09.2024 (обновлено: 22:42 19.09.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСовет министров Республики Крым
Совет министров Республики Крым
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается формирование Совета министров – глава республики Сергей Аксенов уволил министров культуры и информации. В Ялте сложила свои полномочия глава администрации Янина Павленко, на ее место выбрали временно исполняющего обязанности. Аксенов проверил, как в Крыму проходят масштабные учения силовиков по борьбе с возможными диверсантами. В Польше предложили передать Крым под мандат ООН – что ответили в Госдуме. В Евпатории 19-летний юноша сжег несколько машин по заказу украинских спецслужб. В крымском Перинатальном центре родилась тройня – уже вторая за этот год.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Аксенов уволил трех министров

Глава Республики Крым отправил в отставки в связи с истечением срока полномочий трех министров – министра информации Альберта Куршутова, министра экономического развития Дмитрия Ширяко и министра культуры Татьяну Манежину. Соответствующие указы опубликованы на сайте Совета министров республики.
Кроме того, глава республики назначил нового главу Госкомнаца, а в Севастополе депутаты Законодательного собрания избрали сенатором Ларису Мельник.
Первое пленарное заседание Законодательного собрания Севастополя третьего созыва
14:41
Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя

Мэр Ялты Янина Павленко ушла в отставку

Глава администрации Ялты Янина Павленко оставила пост в связи с истечением срока полномочий, сообщила она в своем Telegram-канале.
"Сегодня покинула пост главы администрации Ялты в связи с истечением срока полномочий. Сделано много, особенно горжусь теми моментами, когда удалось сделать то, что не удавалось долгие годы", – написала она.
Павленко отметила, что в скором времени будет объявлен новый конкурс на замещение должности главы администрации Ялты, в котором она планирует принимать участие.
На сессии городского совета временно исполняющим обязанности главы администрации Ялты избрали Сергея Баннова.
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
19:17
В Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФР

Аксенов проверил, как идут учения теробороны "Барс-Крым"

Глава Крыма Сергей Аксенов побывал на учениях подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", которые проходят сейчас в нескольких районах Крыма. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Крымскому ополчению – спасибо, совместно с правоохранительной системой, с Министерством обороны сегодня работаем. Ополченцы – все гражданские люди, участвуют полностью в процессе. Учения в Крыму продолжаются", – написал глава региона.
Военные отрабатывают действия на случай проникновения диверсантов на территорию полуострова. Учения включают в себя в том числе блокировку административных районов и досмотровые мероприятия.
Замена лифтов в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
19:45Радио "Спутник в Крыму"
Почему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФ

В Госдуме оценили "предложение" по передаче Крыма под мандат ООН

Инициатива министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН – "мертворожденная и бессмысленная", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе.
"Инициатива Сикорского по передаче Крыма под мандат ООН – мертворожденная и бессмысленная. Крым вошел в состав России по воле жителей полуострова. Все референдумы прошли в 2014 году. Их результаты вполне понятны. Вопрос закрыт", – сказал Слуцкий.
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму. - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
13:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
Передать Крым под мандат ООН невозможно юридически – эксперт

В Евпатории местный житель сжег машины по заказу иностранных спецслужб

19-летний местный житель, который подозревается в поджоге автомобилей коктейлем "Молотова" по заданию иностранных спецслужб, был задержан правоохранителями. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Отмечается, что крымчанин успел сжечь два автомобиля, заснять процесс на видео и отправить заказчику, после чего в кратчайшие сороки был задержан.
"В ходе опроса задержанный пояснил, что совершал указанные противоправные действия за денежное вознаграждение по заданиям, которые получал через мессенджер", – сказано в сообщении.
Машины скорой помощи у больницы - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
10:47
Ограничение работы больницы в Белогорске – новый фейк

В крымском Перинатальном центре родилась тройня

Крымчане Виктория и Ильгар Мехтиевы стали многодетными родителями. Они хотели дочку, а Виктория родила сразу троих наследников – Давида, Демида и Еву. Еще один сын Максим появился у пары в эти же дни 15 лет назад.
"Это удивительная пара, у которой родилась тройня ровно через 15 лет после первых родов. У них первый ребенок родился в середине сентября, и эти детки родились 10 сентября", – рассказала заведующая стимуляционно-тренинговым центром Перинатального центра РКБ им. Н. А. Семашко профессор Татьяна Бабич.
Дети появились на свет с помощью кесарева сечения на 36-й неделе беременности, весом по два килограмма, с промежутком в одну минуту.
Директор детского центра Артек Константин Федоренко
14:05
Директор "Артека" возглавил Всероссийский родительский комитет
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРИА Новости Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Главное за день: 19 сентября
22:03Главные новости Крыма: 19 сентября
21:43Россия предвидела угрозу ударов дальнобойными ракетами – мнение
21:16Доноры костного мозга в Крыму: в Центре крови рассказали о трудностях
20:54В Крыму появились новые мошенники под видом сотрудников "Крымэнерго"
20:32Два района Евпатории 20 сентября останутся без воды
20:06В Крыму сельское хозяйство получает 3 миллиарда рублей поддержки в год
19:45Почему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФ
19:17В Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФР
18:51Гавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в России
18:37В Госдуме оценили инициативу по передаче Крыма под мандат ООН
18:18Сбивший насмерть трех человек экс-полицейский получил 13 лет колонии
17:51"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ
17:35Глава Херсонской облдумы назвала главное отличие России от Украины
17:12В Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО
16:47Центр Симферополя сковали пробки из-за аварии с троллейбусом
16:21Выпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году
16:10Путин собрал силовой блок на совещание по беспилотной авиации
16:03В Запорожской области шпион получил 13 лет за передачу информации ВСУ
15:53Министр культуры Крыма Татьяна Манежина отправлена в отставку
Лента новостейМолния