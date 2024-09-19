https://crimea.ria.ru/20240919/glavnye-novosti-kryma-19-sentyabrya-1140482676.html

Главные новости Крыма: 19 сентября

Главные новости Крыма: 19 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Главные новости Крыма: 19 сентября

В Крыму продолжается формирование Совета министров – глава республики Сергей Аксенов уволил министров культуры и информации. В Ялте сложила свои полномочия... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается формирование Совета министров – глава республики Сергей Аксенов уволил министров культуры и информации. В Ялте сложила свои полномочия глава администрации Янина Павленко, на ее место выбрали временно исполняющего обязанности. Аксенов проверил, как в Крыму проходят масштабные учения силовиков по борьбе с возможными диверсантами. В Польше предложили передать Крым под мандат ООН – что ответили в Госдуме. В Евпатории 19-летний юноша сжег несколько машин по заказу украинских спецслужб. В крымском Перинатальном центре родилась тройня – уже вторая за этот год.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Аксенов уволил трех министровГлава Республики Крым отправил в отставки в связи с истечением срока полномочий трех министров – министра информации Альберта Куршутова, министра экономического развития Дмитрия Ширяко и министра культуры Татьяну Манежину. Соответствующие указы опубликованы на сайте Совета министров республики.Кроме того, глава республики назначил нового главу Госкомнаца, а в Севастополе депутаты Законодательного собрания избрали сенатором Ларису Мельник.Мэр Ялты Янина Павленко ушла в отставкуГлава администрации Ялты Янина Павленко оставила пост в связи с истечением срока полномочий, сообщила она в своем Telegram-канале."Сегодня покинула пост главы администрации Ялты в связи с истечением срока полномочий. Сделано много, особенно горжусь теми моментами, когда удалось сделать то, что не удавалось долгие годы", – написала она.Павленко отметила, что в скором времени будет объявлен новый конкурс на замещение должности главы администрации Ялты, в котором она планирует принимать участие.На сессии городского совета временно исполняющим обязанности главы администрации Ялты избрали Сергея Баннова.Аксенов проверил, как идут учения теробороны "Барс-Крым"Глава Крыма Сергей Аксенов побывал на учениях подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", которые проходят сейчас в нескольких районах Крыма. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Крымскому ополчению – спасибо, совместно с правоохранительной системой, с Министерством обороны сегодня работаем. Ополченцы – все гражданские люди, участвуют полностью в процессе. Учения в Крыму продолжаются", – написал глава региона.Военные отрабатывают действия на случай проникновения диверсантов на территорию полуострова. Учения включают в себя в том числе блокировку административных районов и досмотровые мероприятия.В Госдуме оценили "предложение" по передаче Крыма под мандат ООНИнициатива министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН – "мертворожденная и бессмысленная", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе."Инициатива Сикорского по передаче Крыма под мандат ООН – мертворожденная и бессмысленная. Крым вошел в состав России по воле жителей полуострова. Все референдумы прошли в 2014 году. Их результаты вполне понятны. Вопрос закрыт", – сказал Слуцкий.В Евпатории местный житель сжег машины по заказу иностранных спецслужб19-летний местный житель, который подозревается в поджоге автомобилей коктейлем "Молотова" по заданию иностранных спецслужб, был задержан правоохранителями. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что крымчанин успел сжечь два автомобиля, заснять процесс на видео и отправить заказчику, после чего в кратчайшие сороки был задержан."В ходе опроса задержанный пояснил, что совершал указанные противоправные действия за денежное вознаграждение по заданиям, которые получал через мессенджер", – сказано в сообщении.В крымском Перинатальном центре родилась тройняКрымчане Виктория и Ильгар Мехтиевы стали многодетными родителями. Они хотели дочку, а Виктория родила сразу троих наследников – Давида, Демида и Еву. Еще один сын Максим появился у пары в эти же дни 15 лет назад."Это удивительная пара, у которой родилась тройня ровно через 15 лет после первых родов. У них первый ребенок родился в середине сентября, и эти детки родились 10 сентября", – рассказала заведующая стимуляционно-тренинговым центром Перинатального центра РКБ им. Н. А. Семашко профессор Татьяна Бабич.Дети появились на свет с помощью кесарева сечения на 36-й неделе беременности, весом по два килограмма, с промежутком в одну минуту.

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https://crimea.ria.ru/20240919/v-krymu-mozhno-oformit-ezhemesyachnye-vyplaty-iz-matkapitala--sfr-1140461033.html

https://crimea.ria.ru/20240919/pochemu-v-krymu-ne-prodlyat-pereregistratsiyu-nedvizhimosti-po-zakonam-rf-1140465713.html

https://crimea.ria.ru/20240919/peredat-krym-pod-mandat-oon-nevozmozhno-yuridicheski--ekspert-1140463873.html

https://crimea.ria.ru/20240919/ogranichenie-raboty-bolnitsy-v-belogorske--novyy-feyk-1140459229.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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