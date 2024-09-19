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Доноры костного мозга в Крыму: в Центре крови рассказали о трудностях - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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Доноры костного мозга в Крыму: в Центре крови рассказали о трудностях
Доноры костного мозга в Крыму: в Центре крови рассказали о трудностях - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Доноры костного мозга в Крыму: в Центре крови рассказали о трудностях
В Крыму нет медицинской организации, которая занимается трансплантацией и пересадкой – эту процедуру осуществляют федеральные центры, куда не все... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T21:16
2024-09-19T21:16
крым
радио "спутник в крыму"
антон скоромный
центр крови в республике крым
донорство костного мозга
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму нет медицинской организации, которая занимается трансплантацией и пересадкой – эту процедуру осуществляют федеральные центры, куда не все доноры-крымчане из-за трудностей с логистикой могут своевременно приехать на обследование, то есть заключительный этап перед жизненно важной для пациента операцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главного врача ГБУЗ РК "Центр крови" Антон Скоромный.По его словам, в пересадке гемопоэтических стволовых клеток (клеток костного мозга) в России ежегодно нуждаются от 4,5 до 5,5 тысяч человек. С проблемой поиска донора сталкиваются люди с онкологическими заболеваниями и аутоиммунными нарушениями.Более половины таких операций успешны, но крайне затруднен сам подбор схожего генотипа, сказал медик. По словам Скоромного, вероятность встретить генетического близнеца, то есть человека со схожим генетическим кодом, составляет 1:10 000."Чтобы кратно увеличить шансы подарить человеку возможность на жизнь, нужно максимально насытить регистр", – делает вывод врач.В Крыму, по его словам, этот процесс идет, хотя и не такими темпами, какими хотелось бы. За последние 2,5 года рекрутировать в доноры удалось около 1400 человек, из них чуть больше 350 – в текущем году.При этом, по информации медика, сегодня даже те крымчане, которые внесены в федеральный регистр и оказываются востребованы, не всегда могут реализовать себя как доноры в последний момент. Так случилось, например, минувшим летом.Он подчеркнул, что в Крыму занимаются лишь подбором доноров для федерального реестра, но не операциями, что порой затрудняет процесс помощи."К сожалению, у нас в Крыму нет медицинской организации, которая занимается трансплантацией и пересадкой. Эту процедуру осуществляют федеральные центры онкологии и гематологии, трансплантологии", – сказал врач.Скоромный также призвал людей серьезно относиться к решению о том, чтобы пополнить ряды доноров. По его словам, среди рекрутированных ранее есть те, кто потом отказываемся по разным причинам, и бывает, что для пациента это приговор.А вот в самой процедуре забора стволовых клеток нет ничего, что могло бы заставить сомневаться в ее безопасности и даже полезности, в том числе для себя, если состояние здоровья позволяет быть донором, добавил Скоромный.В субботу, 21 сентября, во Всемирный день донора костного мозга, вступить в ряды доноров и сдать кровь можно с 8-00 до 12-00 в Центре крови по адресу: Симферополь, ул. Киевская, 37.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие дополнительные трудовые гарантии положены донорамКак в Крыму стать донором стволовых клетокЦентр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству
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крым, антон скоромный, центр крови в республике крым, донорство костного мозга
Доноры костного мозга в Крыму: в Центре крови рассказали о трудностях

Доноры костного мозга из Крыма не всегда могут выехать в федеральные центры вовремя

21:16 19.09.2024
 
© emosurfГемопоэтические клетки
Гемопоэтические клетки
© emosurf
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму нет медицинской организации, которая занимается трансплантацией и пересадкой – эту процедуру осуществляют федеральные центры, куда не все доноры-крымчане из-за трудностей с логистикой могут своевременно приехать на обследование, то есть заключительный этап перед жизненно важной для пациента операцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главного врача ГБУЗ РК "Центр крови" Антон Скоромный.
По его словам, в пересадке гемопоэтических стволовых клеток (клеток костного мозга) в России ежегодно нуждаются от 4,5 до 5,5 тысяч человек. С проблемой поиска донора сталкиваются люди с онкологическими заболеваниями и аутоиммунными нарушениями.

"Каждый пятый такой человек требует пересадки. И, как правило. трансплантация костного мозга является последним шансом человека на жизнь", – отметил Скоромный.

Более половины таких операций успешны, но крайне затруднен сам подбор схожего генотипа, сказал медик. По словам Скоромного, вероятность встретить генетического близнеца, то есть человека со схожим генетическим кодом, составляет 1:10 000.
"Чтобы кратно увеличить шансы подарить человеку возможность на жизнь, нужно максимально насытить регистр", – делает вывод врач.
В Крыму, по его словам, этот процесс идет, хотя и не такими темпами, какими хотелось бы. За последние 2,5 года рекрутировать в доноры удалось около 1400 человек, из них чуть больше 350 – в текущем году.
При этом, по информации медика, сегодня даже те крымчане, которые внесены в федеральный регистр и оказываются востребованы, не всегда могут реализовать себя как доноры в последний момент. Так случилось, например, минувшим летом.

"Человек подошел и на первом этапе, и на втором. Но потом его вызывал федеральный центр к себе на обследование, а у него не было возможности выехать. Проблемы с логистикой, еще и лето. Мы предлагали здесь обследоваться, но ситуация не требовала отлагательств, и в итоге там врачи приняли решение пересаживать клетки от родственников", – рассказал Скоромный.

Он подчеркнул, что в Крыму занимаются лишь подбором доноров для федерального реестра, но не операциями, что порой затрудняет процесс помощи.
"К сожалению, у нас в Крыму нет медицинской организации, которая занимается трансплантацией и пересадкой. Эту процедуру осуществляют федеральные центры онкологии и гематологии, трансплантологии", – сказал врач.
Скоромный также призвал людей серьезно относиться к решению о том, чтобы пополнить ряды доноров. По его словам, среди рекрутированных ранее есть те, кто потом отказываемся по разным причинам, и бывает, что для пациента это приговор.
А вот в самой процедуре забора стволовых клеток нет ничего, что могло бы заставить сомневаться в ее безопасности и даже полезности, в том числе для себя, если состояние здоровья позволяет быть донором, добавил Скоромный.

"Донорство костного мозга – это безопасно. Процедура сдачи стволовых клеток ничем не отличается от процедуры сдачи крови аппаратным методом. И в течение 3-4 недель происходит полная нормализация всех показателей. От момента вступления в доноры до 50-55 лет ваш образец будет находиться в регистре", – подытожил медик.

В субботу, 21 сентября, во Всемирный день донора костного мозга, вступить в ряды доноров и сдать кровь можно с 8-00 до 12-00 в Центре крови по адресу: Симферополь, ул. Киевская, 37.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымАнтон СкоромныйЦентр крови в Республике КрымДонорство костного мозга
 
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