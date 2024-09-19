https://crimea.ria.ru/20240919/donory-kostnogo-mozga-v-krymu-v-tsentre-krovi-rasskazali-o-trudnostyakh-1140448790.html

Доноры костного мозга в Крыму: в Центре крови рассказали о трудностях

Доноры костного мозга в Крыму: в Центре крови рассказали о трудностях - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Доноры костного мозга в Крыму: в Центре крови рассказали о трудностях

В Крыму нет медицинской организации, которая занимается трансплантацией и пересадкой – эту процедуру осуществляют федеральные центры, куда не все... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T21:16

2024-09-19T21:16

2024-09-19T21:16

крым

радио "спутник в крыму"

антон скоромный

центр крови в республике крым

донорство костного мозга

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму нет медицинской организации, которая занимается трансплантацией и пересадкой – эту процедуру осуществляют федеральные центры, куда не все доноры-крымчане из-за трудностей с логистикой могут своевременно приехать на обследование, то есть заключительный этап перед жизненно важной для пациента операцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главного врача ГБУЗ РК "Центр крови" Антон Скоромный.По его словам, в пересадке гемопоэтических стволовых клеток (клеток костного мозга) в России ежегодно нуждаются от 4,5 до 5,5 тысяч человек. С проблемой поиска донора сталкиваются люди с онкологическими заболеваниями и аутоиммунными нарушениями.Более половины таких операций успешны, но крайне затруднен сам подбор схожего генотипа, сказал медик. По словам Скоромного, вероятность встретить генетического близнеца, то есть человека со схожим генетическим кодом, составляет 1:10 000."Чтобы кратно увеличить шансы подарить человеку возможность на жизнь, нужно максимально насытить регистр", – делает вывод врач.В Крыму, по его словам, этот процесс идет, хотя и не такими темпами, какими хотелось бы. За последние 2,5 года рекрутировать в доноры удалось около 1400 человек, из них чуть больше 350 – в текущем году.При этом, по информации медика, сегодня даже те крымчане, которые внесены в федеральный регистр и оказываются востребованы, не всегда могут реализовать себя как доноры в последний момент. Так случилось, например, минувшим летом.Он подчеркнул, что в Крыму занимаются лишь подбором доноров для федерального реестра, но не операциями, что порой затрудняет процесс помощи."К сожалению, у нас в Крыму нет медицинской организации, которая занимается трансплантацией и пересадкой. Эту процедуру осуществляют федеральные центры онкологии и гематологии, трансплантологии", – сказал врач.Скоромный также призвал людей серьезно относиться к решению о том, чтобы пополнить ряды доноров. По его словам, среди рекрутированных ранее есть те, кто потом отказываемся по разным причинам, и бывает, что для пациента это приговор.А вот в самой процедуре забора стволовых клеток нет ничего, что могло бы заставить сомневаться в ее безопасности и даже полезности, в том числе для себя, если состояние здоровья позволяет быть донором, добавил Скоромный.В субботу, 21 сентября, во Всемирный день донора костного мозга, вступить в ряды доноров и сдать кровь можно с 8-00 до 12-00 в Центре крови по адресу: Симферополь, ул. Киевская, 37.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие дополнительные трудовые гарантии положены донорамКак в Крыму стать донором стволовых клетокЦентр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, антон скоромный, центр крови в республике крым, донорство костного мозга