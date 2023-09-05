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Как в Крыму стать донором стволовых клеток - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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https://crimea.ria.ru/20230905/kak-v-krymu-stat-donorom-stvolovykh-kletok--1131159601.html
Как в Крыму стать донором стволовых клеток
Как в Крыму стать донором стволовых клеток - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Как в Крыму стать донором стволовых клеток
Чтобы стать донором костного мозга, для начала достаточно сдать венозную кровь для определения генотипа человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T08:21
2023-09-05T09:18
радио "спутник в крыму"
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
донорство
стволовые клетки
антон скоромный
центр крови в республике крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Чтобы стать донором костного мозга, для начала достаточно сдать венозную кровь для определения генотипа человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель главного врача ГБУЗ РК "Центр крови" Антон Скоромный.Гость студии пояснил, что к трансплантации клеток костного мозга врачи обращаются в случае, если курсы химиотерапии не приносят нужного эффекта в лечении острых лейкозов, иммунодефицитных врожденных и приобретенных состояний. Как правило, для больного это последний шанс.Полученные образцы крови отправляют в специальные лаборатории, где специалисты проводят исследование на HLА-типирование или определение генотипа человека. Всего определяется порядка 250 параметров, так как донор должен генетически соответствовать реципиенту.После получения информации человек вносится в реестр доноров. Эксперт отметил, что общий реестр доноров костного мозга в России появился только в прошлом году. Это произошло путем слияния десятков разрозненных реестров.Пересадка костного мозга - бесплатная процедура, которую производят в рамках полиса обязательного медицинского образования, уточнил Скоромный."Из федерального центра поступает запрос в реестр с соответствующим кодом, который содержит необходимый человеку генотип донора", – продолжил Скоромный и добавил, что вне зависимости от места жительства донора, его пригласят в федеральный центр на операцию.Быть донором костного мозга не опасноПодготовка донора к операции длится неделю – за это время он проходит медикаментозную стимуляцию. Сама операция может длиться от пяти до шести часов и более всего напоминает сдачу крови донором в обычном центре крови.При этом угроза жизни донора стремится к нулю. А показатели крови восстанавливаются спустя уже две три недели после операции.Если у человека "плохие" вены или он плохо переносит сдачу крови, такие доноры могут выбрать другой вариант пункции. В таком случае забор материала, как правило, берется из тазовой кости под наркозом, вид анестезии выбирают на месте специалисты.За три года Крым смог привлечь 770 человек потенциальных доноров костного мозга, при этом случаев донорства произошло только два. В этой связи крымские медики стараются привлечь как можно больше людей к сдаче материала и внесения их во Всероссийский реестр доноров.Читайте также на РИА Новости Крым:Не страшно, не вредно, не больно: 8 фактов о донорах костного мозгаНагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФЦентр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству
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РИА Новости Крым
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, донорство, стволовые клетки, антон скоромный, центр крови в республике крым, общество
Как в Крыму стать донором стволовых клеток

Как стать донором костного мозга в Крыму

08:21 05.09.2023 (обновлено: 09:18 05.09.2023)
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкДонор сдает кровь
Донор сдает кровь - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Чтобы стать донором костного мозга, для начала достаточно сдать венозную кровь для определения генотипа человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель главного врача ГБУЗ РК "Центр крови" Антон Скоромный.
Гость студии пояснил, что к трансплантации клеток костного мозга врачи обращаются в случае, если курсы химиотерапии не приносят нужного эффекта в лечении острых лейкозов, иммунодефицитных врожденных и приобретенных состояний. Как правило, для больного это последний шанс.
"Чтобы попасть в реестр доноров стволовых клеток необходимо посетить рекрутинговой центр субъекта, в Крыму это "Центр крови". Здесь производится забор нескольких пробирок с кровью из вены", – сказал Скоромный.
Полученные образцы крови отправляют в специальные лаборатории, где специалисты проводят исследование на HLА-типирование или определение генотипа человека. Всего определяется порядка 250 параметров, так как донор должен генетически соответствовать реципиенту.
После получения информации человек вносится в реестр доноров. Эксперт отметил, что общий реестр доноров костного мозга в России появился только в прошлом году. Это произошло путем слияния десятков разрозненных реестров.
Пересадка костного мозга - бесплатная процедура, которую производят в рамках полиса обязательного медицинского образования, уточнил Скоромный.
"Из федерального центра поступает запрос в реестр с соответствующим кодом, который содержит необходимый человеку генотип донора", – продолжил Скоромный и добавил, что вне зависимости от места жительства донора, его пригласят в федеральный центр на операцию.

Быть донором костного мозга не опасно

Подготовка донора к операции длится неделю – за это время он проходит медикаментозную стимуляцию. Сама операция может длиться от пяти до шести часов и более всего напоминает сдачу крови донором в обычном центре крови.

"Во время операции донора подключают к специализированному аппарату, устанавливают два катетера в локтевые сгибы и производят забор крови. Гемопоэтические стволовые клетки, которые необходимы в той концентрации и в том объеме, который врач установил на аппарате, отделяются, а все остальное возвращается донору", – пояснил процедуру врач.

При этом угроза жизни донора стремится к нулю. А показатели крови восстанавливаются спустя уже две три недели после операции.
Если у человека "плохие" вены или он плохо переносит сдачу крови, такие доноры могут выбрать другой вариант пункции. В таком случае забор материала, как правило, берется из тазовой кости под наркозом, вид анестезии выбирают на месте специалисты.
За три года Крым смог привлечь 770 человек потенциальных доноров костного мозга, при этом случаев донорства произошло только два. В этой связи крымские медики стараются привлечь как можно больше людей к сдаче материала и внесения их во Всероссийский реестр доноров.
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