https://crimea.ria.ru/20240420/kakie-dopolnitelnye-trudovye-garantii-polozheny-donoram-1136702934.html
Какие дополнительные трудовые гарантии положены донорам
Какие дополнительные трудовые гарантии положены донорам - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Какие дополнительные трудовые гарантии положены донорам
20 апреля в России отмечают Национальный день донора. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, какие дополнительные трудовые гарантии... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T21:38
2024-04-20T21:38
2024-04-20T21:26
роструд
донорство
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. 20 апреля в России отмечают Национальный день донора. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, какие дополнительные трудовые гарантии положены таким людям."В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха", – говорится в Telegram-канале Роструда.При этом, по информации федеральной службы, указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.В Федеральной службе по труду и занятости обращают внимание, что, если человек, который решил стать донором, работает во вредных или опасных условиях труда, то выход на работу в день сдачи крови и ее компонентов невозможен."В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха", – добавляют в Роструде.Почетному донору России работодатель должен предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время года.Что касается заработной платы, то по закону работодатель должен сохранить за сотрудником его средний заработок и за дни сдачи крови и ее компонентов, и за предоставленные в связи с этим дни отдыха.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорствуДостаточно ли в Крыму донорской крови"Давай, вступай": крымчан приглашают в доноры костного мозга
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роструд, донорство, общество, соцзащита, новости
Какие дополнительные трудовые гарантии положены донорам
Донорам в России положены дополнительные трудовые гарантии – Роструд
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. 20 апреля в России отмечают Национальный день донора. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, какие дополнительные трудовые гарантии положены таким людям.
"В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха", – говорится в Telegram-канале Роструда.
При этом, по информации федеральной службы, указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.
"В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу, ему предоставляется по его желанию другой день отдыха", – уточняют в Роструде.
В Федеральной службе по труду и занятости обращают внимание, что, если человек, который решил стать донором, работает во вредных или опасных условиях труда, то выход на работу в день сдачи крови и ее компонентов невозможен.
"В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха", – добавляют в Роструде.
Почетному донору России работодатель должен предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время года.
Что касается заработной платы, то по закону работодатель должен сохранить за сотрудником его средний заработок и за дни сдачи крови и ее компонентов, и за предоставленные в связи с этим дни отдыха.
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