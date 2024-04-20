https://crimea.ria.ru/20240420/kakie-dopolnitelnye-trudovye-garantii-polozheny-donoram-1136702934.html

Какие дополнительные трудовые гарантии положены донорам

Какие дополнительные трудовые гарантии положены донорам - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Какие дополнительные трудовые гарантии положены донорам

20 апреля в России отмечают Национальный день донора. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, какие дополнительные трудовые гарантии... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T21:38

2024-04-20T21:38

2024-04-20T21:26

роструд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. 20 апреля в России отмечают Национальный день донора. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, какие дополнительные трудовые гарантии положены таким людям."В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха", – говорится в Telegram-канале Роструда.При этом, по информации федеральной службы, указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.В Федеральной службе по труду и занятости обращают внимание, что, если человек, который решил стать донором, работает во вредных или опасных условиях труда, то выход на работу в день сдачи крови и ее компонентов невозможен."В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха", – добавляют в Роструде.Почетному донору России работодатель должен предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время года.Что касается заработной платы, то по закону работодатель должен сохранить за сотрудником его средний заработок и за дни сдачи крови и ее компонентов, и за предоставленные в связи с этим дни отдыха.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорствуДостаточно ли в Крыму донорской крови"Давай, вступай": крымчан приглашают в доноры костного мозга

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роструд, донорство, общество, соцзащита, новости