https://crimea.ria.ru/20230915/davay-vstupay-krymchan-priglashayut-v-donory-kostnogo-mozga-1131418494.html

"Давай, вступай": крымчан приглашают в доноры костного мозга

"Давай, вступай": крымчан приглашают в доноры костного мозга - РИА Новости Крым, 15.09.2023

"Давай, вступай": крымчан приглашают в доноры костного мозга

Жители Крыма все чаще становятся донорами костного мозга, сейчас федеральный регистр содержит имена семисот крымчан, однако специалисты рассчитывают увеличить... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T07:13

2023-09-15T07:13

2023-09-15T07:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Жители Крыма все чаще становятся донорами костного мозга, сейчас федеральный регистр содержит имена семисот крымчан, однако специалисты рассчитывают увеличить эту цифру в рамках акции "Давай, вступай", которая с начала сентября проходит по всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель главного врача крымского республиканского "Центра крови" Антон Скоромный.Семьсот неравнодушныхАктивная работа по формированию такой базы идет в Крыму уже на протяжении четырех лет. Максимально активизировались неравнодушные крымчане в 2022 году, и уже сейчас стали гораздо активнее записываться в ряды доноров, в том числе целыми организованными коллективами.Стать донором"Стать донором костного мозга может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет, гендерных особенностей нет: как мужчины, так и женщины. Наших постоянных доноров крови включаем до 50 лет. Для начала нужно просто прийти в "Центр крови", - продолжает доктор.На месте врачи оценят состояние здоровья потенциального донора, проверят электронную медкарту. Если противопоказаний нет, отберут пробирку крови для проведения генотипирования. После генотипирования кандидат в доноры костного мозга получит сообщение о том, что он внесен в федеральный регистр и может быть донором костного мозга.Не опасная процедураПо словам Скоромного, для здорового человека быть донором костного мозга совершенно не опасно. Никаких страшных операций для этого делать не нужно. В подавляющем большинстве случаев у донора забирают кровь из вены, которую сепарируют, выделяя необходимые стволовые клетки - процесс занимает до шести часов. Либо же забирают костный мозг путем прокола бедренного сустава - эта операция тоже не сложная, но донора в таком случае оставляют в стационаре на пару дней.Получить подробные консультации о том, как стать донором, крымчане смогут в рамках "донорской субботы", которую проведут на базе республиканского "Центра крови", расположенного в Симферополе. Акция пройдет 16 сентября - во Всемирный день доноров костного мозга.Поиск неродственного донора для пациента более результативен среди жителей того региона, в котором он проживает. Шанс генетического совпадения - всего один к десяти тысячам, поэтому чем больше людей в регистре, тем больше шансов у пациента найти совместимого донора. Каждое совпадение —возможность провести трансплантацию костного мозга. Каждая трансплантация — возможность подарить пациенту жизнь.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть недаром прожитых часов: история донора костного мозга из КрымаБьются каждый день и не могут иначе: истории детей, победивших ракВрачи: почти 90% детей в России вылечивают от лимфолейкоза

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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