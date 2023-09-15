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"Давай, вступай": крымчан приглашают в доноры костного мозга - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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"Давай, вступай": крымчан приглашают в доноры костного мозга
"Давай, вступай": крымчан приглашают в доноры костного мозга - РИА Новости Крым, 15.09.2023
"Давай, вступай": крымчан приглашают в доноры костного мозга
Жители Крыма все чаще становятся донорами костного мозга, сейчас федеральный регистр содержит имена семисот крымчан, однако специалисты рассчитывают увеличить... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T07:13
2023-09-15T07:13
крым
общество
донорство костного мозга
донорство
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Жители Крыма все чаще становятся донорами костного мозга, сейчас федеральный регистр содержит имена семисот крымчан, однако специалисты рассчитывают увеличить эту цифру в рамках акции "Давай, вступай", которая с начала сентября проходит по всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель главного врача крымского республиканского "Центра крови" Антон Скоромный.Семьсот неравнодушныхАктивная работа по формированию такой базы идет в Крыму уже на протяжении четырех лет. Максимально активизировались неравнодушные крымчане в 2022 году, и уже сейчас стали гораздо активнее записываться в ряды доноров, в том числе целыми организованными коллективами.Стать донором"Стать донором костного мозга может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет, гендерных особенностей нет: как мужчины, так и женщины. Наших постоянных доноров крови включаем до 50 лет. Для начала нужно просто прийти в "Центр крови", - продолжает доктор.На месте врачи оценят состояние здоровья потенциального донора, проверят электронную медкарту. Если противопоказаний нет, отберут пробирку крови для проведения генотипирования. После генотипирования кандидат в доноры костного мозга получит сообщение о том, что он внесен в федеральный регистр и может быть донором костного мозга.Не опасная процедураПо словам Скоромного, для здорового человека быть донором костного мозга совершенно не опасно. Никаких страшных операций для этого делать не нужно. В подавляющем большинстве случаев у донора забирают кровь из вены, которую сепарируют, выделяя необходимые стволовые клетки - процесс занимает до шести часов. Либо же забирают костный мозг путем прокола бедренного сустава - эта операция тоже не сложная, но донора в таком случае оставляют в стационаре на пару дней.Получить подробные консультации о том, как стать донором, крымчане смогут в рамках "донорской субботы", которую проведут на базе республиканского "Центра крови", расположенного в Симферополе. Акция пройдет 16 сентября - во Всемирный день доноров костного мозга.Поиск неродственного донора для пациента более результативен среди жителей того региона, в котором он проживает. Шанс генетического совпадения - всего один к десяти тысячам, поэтому чем больше людей в регистре, тем больше шансов у пациента найти совместимого донора. Каждое совпадение —возможность провести трансплантацию костного мозга. Каждая трансплантация — возможность подарить пациенту жизнь.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть недаром прожитых часов: история донора костного мозга из КрымаБьются каждый день и не могут иначе: истории детей, победивших ракВрачи: почти 90% детей в России вылечивают от лимфолейкоза
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4.7
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крым, общество, донорство костного мозга, донорство, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, центр крови в республике крым, новости крыма
"Давай, вступай": крымчан приглашают в доноры костного мозга

Как в Крыму стать донором костного мозга – врач Скоромный рассказал о процедуре

07:13 15.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтанция переливания крови в Симферополе
Станция переливания крови в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Жители Крыма все чаще становятся донорами костного мозга, сейчас федеральный регистр содержит имена семисот крымчан, однако специалисты рассчитывают увеличить эту цифру в рамках акции "Давай, вступай", которая с начала сентября проходит по всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель главного врача крымского республиканского "Центра крови" Антон Скоромный.

Семьсот неравнодушных

"Сама процедура проходит в клиниках на материке. В Крыму пересадку не осуществляют, но у нас собирают базу доноров. По состоянию на 1 сентября было семьсот крымчан, которые уже находились в реестре. Всероссийский марафон "Давай, вступай" длится до десятого октября, у нас запланировано большое число мероприятий, мы рассчитываем увеличить эту цифру", - говорит Скоромный.

Активная работа по формированию такой базы идет в Крыму уже на протяжении четырех лет. Максимально активизировались неравнодушные крымчане в 2022 году, и уже сейчас стали гораздо активнее записываться в ряды доноров, в том числе целыми организованными коллективами.

Стать донором

"Стать донором костного мозга может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет, гендерных особенностей нет: как мужчины, так и женщины. Наших постоянных доноров крови включаем до 50 лет. Для начала нужно просто прийти в "Центр крови", - продолжает доктор.
На месте врачи оценят состояние здоровья потенциального донора, проверят электронную медкарту. Если противопоказаний нет, отберут пробирку крови для проведения генотипирования. После генотипирования кандидат в доноры костного мозга получит сообщение о том, что он внесен в федеральный регистр и может быть донором костного мозга.

Не опасная процедура

По словам Скоромного, для здорового человека быть донором костного мозга совершенно не опасно. Никаких страшных операций для этого делать не нужно. В подавляющем большинстве случаев у донора забирают кровь из вены, которую сепарируют, выделяя необходимые стволовые клетки - процесс занимает до шести часов. Либо же забирают костный мозг путем прокола бедренного сустава - эта операция тоже не сложная, но донора в таком случае оставляют в стационаре на пару дней.
"По всем подтвержденным последним исследованиям установлено, что все показатели крови приходят в норму спустя 3-4 недели. Не думаю, что это большая сложность, если речь идет о спасении человеческой, возможно детской жизни", - убежден доктор.
Получить подробные консультации о том, как стать донором, крымчане смогут в рамках "донорской субботы", которую проведут на базе республиканского "Центра крови", расположенного в Симферополе. Акция пройдет 16 сентября - во Всемирный день доноров костного мозга.
Поиск неродственного донора для пациента более результативен среди жителей того региона, в котором он проживает. Шанс генетического совпадения - всего один к десяти тысячам, поэтому чем больше людей в регистре, тем больше шансов у пациента найти совместимого донора. Каждое совпадение —возможность провести трансплантацию костного мозга. Каждая трансплантация — возможность подарить пациенту жизнь.
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