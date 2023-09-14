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Шесть недаром прожитых часов: история донора костного мозга из Крыма

Шесть недаром прожитых часов: история донора костного мозга из Крыма - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Шесть недаром прожитых часов: история донора костного мозга из Крыма

Забор костного мозга не является страшной операцией, любой здоровый человек может стать донором и спасти чью-то жизнь без вреда для себя. О том, как... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T20:01

2023-09-14T20:01

2023-09-14T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Забор костного мозга не является страшной операцией, любой здоровый человек может стать донором и спасти чью-то жизнь без вреда для себя. О том, как неравнодушные россияне приходят к мысли о донорстве, как врачи берут пункцию и что происходит потом, а еще – что чувствует человек, спасающий жизнь незнакомца, рассказала донор Елена Сургучева в пресс-центре РИА Новости Крым.Решение и действиеПо словам Елены, ее путь к донорству начался не в Крыму. Это сейчас она живет на солнечном полуострове. Тогда ее домом был Санкт-Петербург."В 2014 году я жила в Питере и было много роликов от Росфонда о том, что дети нуждаются в пересадке костного мозга. Были сборы, я участвовала и в какой-то момент поняла, что не имею финансовой возможности помочь всем. Так я решила стать донором", - вспоминает начало своего "донорского пути" Сургучева.По словам девушки, девять лет назад информации о том, как стать донором костного мозга, было очень мало. Елене пришлось самостоятельно искать информацию, она познакомилась с единомышленниками, стала регулярно сдавать кровь и внесла свои данные в федеральный регистр доноров стволовых клеток."Спустя семь лет мне позвонили и сказали, что я подошла кому-то как донор, спросили, могу ли я сейчас стать донором и я сразу согласилась. Тогда я уже жила в Крыму. Все расходы, в том числе перелет, оплачивала принимающая сторона - Росфонд и клиника".Это не страшно"На самом деле это не страшно, но так важно! - продолжает Сургучева, - знакомые задавали вопросы, интересовались, не боюсь ли, что мне заденут позвоночник, что я не смогу ходить. Но на самом деле все происходит не так", - улыбается Елена.На самом деле позвоночник к процессу отношения не имеет. Стволовые клетки иногда забирают путем прокола бедренной кости – и это безопасная малоинвазивная операция. Чаще всего манипуляция и вовсе схожа по своему принципу с обычным забором крови из вены: донору вводят катетер, подключают к специальному аппарату, который сепарирует отобранную кровь и выделяет из нее драгоценные клетки. Правда, процесс длится дольше – иногда до шести часов.Процесс подготовкиУзнав о том, что может помочь конкретному человеку, Елена сдала еще ряд анализов в Крыму – чтобы перепроверить совместимость. Потом улетела в Питер, где тоже был ряд обследований: "Заодно прошла диспансеризацию", - шутит девушка.Первым же делом после манипуляции Елена задача вопрос о том, можно ли еще раз стать донором костного мозга: "Оказалось, на данный момент донором в РФ можно стать только единожды. Правда, повторно можно помочь тому же самому реципиенту, но моему, Слава Богу, это не понадобилось - он в ремиссии".При том, что процедура забора не опасная, становиться донорами, по словам Елены, могут исключительно здоровые люди без диагнозов. В ее окружении таких оказалось много: те, кто раньше сомневался и отговаривал девушку, последовали ее примеру и также внесли свои имена в федеральный регистр доноров стволовых клеток.В России ежегодно тысячи пациентов со злокачественными заболеваниями крови и другими тяжелыми патологиями нуждаются в трансплантации стволовых клеток. Не всегда донорами могут стать родственники. Схожий генотип может обнаружиться и у посторонних людей. Их стволовые клетки также могут спасти жизнь и помочь пациенту выздороветь.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму стать донором стволовых клетокНагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФНе страшно, не вредно, не больно: 8 фактов о донорах костного мозга

https://crimea.ria.ru/20230420/tsentr-krovi-kryma-vse-ob-ogranicheniyakh-i-podgotovke-k-donorstvu-1126141308.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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