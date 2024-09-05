https://crimea.ria.ru/20240905/zhitel-sevastopolya-osuzhden-za-peredachu-dannykh-sbu-o-fortifikatsiyakh-v-bukhte-1140136190.html

Севастополец "сливал" СБУ данные о фортификациях в бухте – приговор суда

Севастополец "сливал" СБУ данные о фортификациях в бухте – приговор суда - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Севастополец "сливал" СБУ данные о фортификациях в бухте – приговор суда

Житель Севастополя осужден на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за передачу Службе безопасности Украины сведений о расположении фортификационных... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T13:30

2024-09-05T13:30

2024-09-05T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ 5 сен – РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за передачу Службе безопасности Украины сведений о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Отмечается, что 28-летний севастополец был завербовал сотрудником СБУ и собирал данные в период с сентября 2022 по апрель 2023 года, находясь в городе. Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Отмечается, что мужчина уже осужден за незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ.Последним поручением злоумышленнику стало хранение свертка со взрывчатым веществом – тротилом – общей массой более 350 граммов, рассказали в ФСБ по Крыму и Севастополю. Пакет со взрывчаткой он получил от третьего лица и принял решение оборудовать тайник для его хранения на одном из городских кладбищ.Теперь Севастопольским городским судом ему вынесен приговор по статье о государственной измене.С учетом мнения государственного обвинителя севастопольской прокуратуры, а также наказания по предыдущему приговору суд назначил виновному 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 450 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.На днях центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Керчи в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Керчи 2001 года рождения, за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:13 лет строгого режима: жителя Крыма осудили за шпионаж Севастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного В Крыму задержали трех агентов украинской разведки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, госизмена, прокуратура города севастополя, новости, суд, приговор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)