Рейтинг@Mail.ru
Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной бури - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240915/solntse-igraet-v-monetku-nedelya-nachnetsya-s-moschneyshey-magnitnoy-buri-1140361127.html
Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной бури
Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной бури - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной бури
В ближайшие дни до Земли долетит "солнечный ветер", который принесет выброс, произошедший после нескольких вспышек на Солнце. В связи с этим прогнозируется... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T16:07
2024-09-15T16:26
магнитные бури
новости
космос
астрономия
солнце
земля
вспышки на солнце
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358674_0:225:768:657_1920x0_80_0_0_267f43bda0c2bf604509bff94c42ecbf.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие дни до Земли долетит "солнечный ветер", который принесет выброс, произошедший после нескольких вспышек на Солнце. В связи с этим прогнозируется магнитная буря уровня G3, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.Уровень G5 – максимальный уровень магнитной бури. Однако на данный момент на сайте опубликованы данные, согласно которым ее уровень 16 сентября достигнет отметки G3. Ученые отмечают, что пока прогноз дается осторожно, на уровень 3, но при таких параметрах облака полностью предсказать развитие событий сложно."Так как удар идет краем, то достаточно, чтобы плазма отклонилась от расчетной траектории всего на 10-15 градусов, и тогда она пройдет мимо Земли в нескольких миллионах километров, не вызвав никаких, даже самых слабых, возмущений", – объясняют ученые.События в Космосе могут развиваться по двум сценариям, один из которых предполагает "двухдневный "апокалипсис" с масштабными бурями и очередными волнами полярных сияний. Вероятность этого сценария составляет 53%. Второй вариант развития событий диаметрально противоположный – полное магнитное спокойствие в атмосфере (47%).Продолжительность бури может составить около 30 часов, наибольшей силы она достигнет в понедельник вечером. В Восточном полушарии, то есть над Россией, будет сконцентрирована зона полярных сияний.13 сентября на Земле начался затяжной геомагнитный шторм, который в пятницу достиг отметки G2 – "средняя буря". Далее космический удар повторился 14 сентября, следующие сентябрьские геомагнитные возмущения ожидаются 26 и 27 сентября. Их сила не превысит уровня G1 – наименьшего в существующей классификации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный штормРекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябреМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358674_0:153:768:729_1920x0_80_0_0_8f88541e01797b5a58f3f338044e6f8a.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, новости, космос, астрономия, солнце, земля, вспышки на солнце
Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной бури

Магнитная буря уровня G-5 может накрыть Землю в начале недели после вспышек на Солнце

16:07 15.09.2024 (обновлено: 16:26 15.09.2024)
 
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФФотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
Фотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие дни до Земли долетит "солнечный ветер", который принесет выброс, произошедший после нескольких вспышек на Солнце. В связи с этим прогнозируется магнитная буря уровня G3, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

"Гидродинамическая модель плазменного облака показывает, что в понедельник оно краем бьет по Земле, причем с огромной кинетической энергией. Расчетные скорости в момент удара составляют около 900-1000 км/с, а плотность газа до 50 единиц. В целом, это сравнимо с характеристиками облаков, которые били по Земле в мае этого года и вызвали тогда бурю 5 уровня", – говорится в сообщении.

Уровень G5 – максимальный уровень магнитной бури. Однако на данный момент на сайте опубликованы данные, согласно которым ее уровень 16 сентября достигнет отметки G3. Ученые отмечают, что пока прогноз дается осторожно, на уровень 3, но при таких параметрах облака полностью предсказать развитие событий сложно.
"Так как удар идет краем, то достаточно, чтобы плазма отклонилась от расчетной траектории всего на 10-15 градусов, и тогда она пройдет мимо Земли в нескольких миллионах километров, не вызвав никаких, даже самых слабых, возмущений", – объясняют ученые.
События в Космосе могут развиваться по двум сценариям, один из которых предполагает "двухдневный "апокалипсис" с масштабными бурями и очередными волнами полярных сияний. Вероятность этого сценария составляет 53%. Второй вариант развития событий диаметрально противоположный – полное магнитное спокойствие в атмосфере (47%).

"Ждем понедельник и посмотрим, какой стороной ляжет монетка, – иронизируют астрономы. – Если все же реализуется первый сценарий (а в финальные мировые прогнозы ушел именно он), то первый удар по Земле ожидается около 11 утра по московскому времени 16 сентября, в понедельник", – уточнили астрономы.

Продолжительность бури может составить около 30 часов, наибольшей силы она достигнет в понедельник вечером. В Восточном полушарии, то есть над Россией, будет сконцентрирована зона полярных сияний.
13 сентября на Земле начался затяжной геомагнитный шторм, который в пятницу достиг отметки G2 – "средняя буря". Далее космический удар повторился 14 сентября, следующие сентябрьские геомагнитные возмущения ожидаются 26 и 27 сентября. Их сила не превысит уровня G1 – наименьшего в существующей классификации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный шторм
Рекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябре
Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
 
Магнитные буриНовостикосмосАстрономияСолнцеЗемляВспышки на Солнце
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15Циклоническая депрессия над Крымом: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
18:57На Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии Минобороны
18:30Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась
18:10В крымской степи проведут учебные стрельбы
17:46Мощный лесной пожар бушует под Симферополем – что известно
17:35Черная кошка не решилась перебежать дорогу кортежу Путина – видео
17:05Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров
16:43В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома
16:13Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму
16:07Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной бури
15:31Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось
15:22Под Ростовом горит склад стройматериалов – огонь перешел на жилые дома
15:10Алюминиевый завод горит в ЛНР
15:01Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте
14:43Годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки: возбуждено дело
14:27Взрыв на макаронной фабрике прогремел в Турции
14:02Пережили сложный год: на Херсонщине собрали почти 1,5 млн тонн пшеницы
13:30Ситуация в Курской области: отражены попытки прорыва ВСУ через границу РФ
13:05Продвижение армии России и огромные потери ВСУ: итоги суток в зоне СВО
12:39Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки
Лента новостейМолния