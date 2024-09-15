https://crimea.ria.ru/20240915/solntse-igraet-v-monetku-nedelya-nachnetsya-s-moschneyshey-magnitnoy-buri-1140361127.html

Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной бури

Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной бури - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной бури

В ближайшие дни до Земли долетит "солнечный ветер", который принесет выброс, произошедший после нескольких вспышек на Солнце. В связи с этим прогнозируется... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T16:07

2024-09-15T16:07

2024-09-15T16:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие дни до Земли долетит "солнечный ветер", который принесет выброс, произошедший после нескольких вспышек на Солнце. В связи с этим прогнозируется магнитная буря уровня G3, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.Уровень G5 – максимальный уровень магнитной бури. Однако на данный момент на сайте опубликованы данные, согласно которым ее уровень 16 сентября достигнет отметки G3. Ученые отмечают, что пока прогноз дается осторожно, на уровень 3, но при таких параметрах облака полностью предсказать развитие событий сложно."Так как удар идет краем, то достаточно, чтобы плазма отклонилась от расчетной траектории всего на 10-15 градусов, и тогда она пройдет мимо Земли в нескольких миллионах километров, не вызвав никаких, даже самых слабых, возмущений", – объясняют ученые.События в Космосе могут развиваться по двум сценариям, один из которых предполагает "двухдневный "апокалипсис" с масштабными бурями и очередными волнами полярных сияний. Вероятность этого сценария составляет 53%. Второй вариант развития событий диаметрально противоположный – полное магнитное спокойствие в атмосфере (47%).Продолжительность бури может составить около 30 часов, наибольшей силы она достигнет в понедельник вечером. В Восточном полушарии, то есть над Россией, будет сконцентрирована зона полярных сияний.13 сентября на Земле начался затяжной геомагнитный шторм, который в пятницу достиг отметки G2 – "средняя буря". Далее космический удар повторился 14 сентября, следующие сентябрьские геомагнитные возмущения ожидаются 26 и 27 сентября. Их сила не превысит уровня G1 – наименьшего в существующей классификации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный штормРекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябреМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, новости, космос, астрономия, солнце, земля, вспышки на солнце