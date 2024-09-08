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Магнитные бури в сентябре – когда ждать космических ударов - РИА Новости Крым, 08.09.2024
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Магнитные бури в сентябре – когда ждать космических ударов
Магнитные бури в сентябре – когда ждать космических ударов - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Магнитные бури в сентябре – когда ждать космических ударов
В конце сентября над Землей пронесутся новые магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T08:43
2024-09-08T08:43
магнитные бури
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В конце сентября над Землей пронесутся новые магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным Лаборатории, геомагнитного удара следует ожидать 26 и 27 сентября. Однако его сила не превысит уровня G1 – наименьшего в существующей классификации. 28 сентября геомагнитный фон все еще будет возбужден, однако волнения не достигнут штормовых значений.В остальные дни сентября магнитосферных волнений ученые не прогнозируют.Индекс солнечного цикла достиг максимума, что может привести к масштабным вспышкам на Солнце и мощным магнитным бурям, сообщала ране Лаборатория. Уровень солнечного цикла практически достиг рекордных показателей в XXI веке. Высокий уровень индекса говорит о серьезных рисках масштабных вспышек и крупных магнитных бурь.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом делеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосеУченых озадачило загадочное изменение скорости вращения Земли
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магнитные бури, новости, природа, космос, земля
Магнитные бури в сентябре – когда ждать космических ударов

Магнитные бури пронесутся над Землей 26 и 27 сентября

08:43 08.09.2024
 
© NASA/ Scott KellyВид Земли из космоса
Вид Земли из космоса
© NASA/ Scott Kelly
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В конце сентября над Землей пронесутся новые магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным Лаборатории, геомагнитного удара следует ожидать 26 и 27 сентября. Однако его сила не превысит уровня G1 – наименьшего в существующей классификации. 28 сентября геомагнитный фон все еще будет возбужден, однако волнения не достигнут штормовых значений.
В остальные дни сентября магнитосферных волнений ученые не прогнозируют.
Индекс солнечного цикла достиг максимума, что может привести к масштабным вспышкам на Солнце и мощным магнитным бурям, сообщала ране Лаборатория. Уровень солнечного цикла практически достиг рекордных показателей в XXI веке. Высокий уровень индекса говорит о серьезных рисках масштабных вспышек и крупных магнитных бурь.
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Магнитные буриНовостиПриродакосмосЗемля
 
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