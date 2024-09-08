https://crimea.ria.ru/20240908/magnitnye-buri-v-sentyabre--kogda-zhdat-kosmicheskikh-udarov-1140201659.html

Магнитные бури в сентябре – когда ждать космических ударов

Магнитные бури в сентябре – когда ждать космических ударов - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Магнитные бури в сентябре – когда ждать космических ударов

В конце сентября над Землей пронесутся новые магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T08:43

2024-09-08T08:43

2024-09-08T08:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В конце сентября над Землей пронесутся новые магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным Лаборатории, геомагнитного удара следует ожидать 26 и 27 сентября. Однако его сила не превысит уровня G1 – наименьшего в существующей классификации. 28 сентября геомагнитный фон все еще будет возбужден, однако волнения не достигнут штормовых значений.В остальные дни сентября магнитосферных волнений ученые не прогнозируют.Индекс солнечного цикла достиг максимума, что может привести к масштабным вспышкам на Солнце и мощным магнитным бурям, сообщала ране Лаборатория. Уровень солнечного цикла практически достиг рекордных показателей в XXI веке. Высокий уровень индекса говорит о серьезных рисках масштабных вспышек и крупных магнитных бурь.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом делеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосеУченых озадачило загадочное изменение скорости вращения Земли

космос

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магнитные бури, новости, природа, космос, земля