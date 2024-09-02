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Рекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябре - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Рекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябре
Рекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябре - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Рекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябре
Индекс солнечного цикла достиг максимума, что может привести к масштабным вспышкам на Солнце и мощным магнитным бурям. Об этом сообщается на сайте Лаборатории... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T18:02
2024-09-02T18:02
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
магнитные бури
метеозависимость
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Индекс солнечного цикла достиг максимума, что может привести к масштабным вспышкам на Солнце и мощным магнитным бурям. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, уровень солнечного цикла практически достиг рекордных показателей в 21 веке.Уровень цикла измеряется по числу солнечных пятен, видимых за месяц на обращенной к Земле стороне Солнца. Высокий уровень индекса говорит о серьезных рисках масштабных вспышек и крупных магнитных бурь."Выход солнечного цикла на близкие к рекордным значения пока не привел к синхронному росту вспышечной активности. В настоящее время значительно увеличена частота вспышек и магнитных бурь, но рекордными по силе все еще остаются события мая текущего года. Тем не менее риски крупных событий в сентябре очень высоки", - уточнили ученые.Они отметили, что по всем прогнозам величина цикла ожидалась почти вдвое меньше, и добавили, что максимальные значения активности будут достигнуты в будущем 2025 году.Предыдущая магнитная буря обрушилась на Землю 16 августа.Следующий комический удар, по прогнозам астрономов, произойдет 8 сентября. Вероятность небольших магнитосферных возбуждений сохранится также 9 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:И грянет шторм: для кого магнитная буря может быть опаснойПочему не стоит бояться магнитных бурьПарад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле
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институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, магнитные бури, метеозависимость, новости, общество
Рекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябре

Мощные магнитные бури надвигаются на Землю из-за индекса солнечного цикла

18:02 02.09.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физикиВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Индекс солнечного цикла достиг максимума, что может привести к масштабным вспышкам на Солнце и мощным магнитным бурям. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным ученых, уровень солнечного цикла практически достиг рекордных показателей в 21 веке.

"Среднее значение индекса в августе составило 215.5, что стало абсолютным рекордом не только текущего 25-го, но и предыдущего 24-го солнечного цикла, максимум которого пришелся на 2012-2014 года. Более высокие уровни солнечной активности в XXI веке наблюдались только в самом начале столетия, в 2000-2001 годах, на пике развившегося тогда 23-го цикла активности", - сказано в сообщении.

Уровень цикла измеряется по числу солнечных пятен, видимых за месяц на обращенной к Земле стороне Солнца. Высокий уровень индекса говорит о серьезных рисках масштабных вспышек и крупных магнитных бурь.
"Выход солнечного цикла на близкие к рекордным значения пока не привел к синхронному росту вспышечной активности. В настоящее время значительно увеличена частота вспышек и магнитных бурь, но рекордными по силе все еще остаются события мая текущего года. Тем не менее риски крупных событий в сентябре очень высоки", - уточнили ученые.
Они отметили, что по всем прогнозам величина цикла ожидалась почти вдвое меньше, и добавили, что максимальные значения активности будут достигнуты в будущем 2025 году.
Предыдущая магнитная буря обрушилась на Землю 16 августа.
Следующий комический удар, по прогнозам астрономов, произойдет 8 сентября. Вероятность небольших магнитосферных возбуждений сохранится также 9 сентября.
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Институт солнечно-земной физикиВспышки на СолнцеСолнцеМагнитные буриМетеозависимостьНовостиОбщество
 
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