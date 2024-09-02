https://crimea.ria.ru/20240902/rekordnyy-solnechnyy-tsikl-zemlyu-zhdut-moschnye-magnitnye-buri-v-sentyabre-1140069334.html

Рекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябре

Рекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябре - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Рекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябре

Индекс солнечного цикла достиг максимума, что может привести к масштабным вспышкам на Солнце и мощным магнитным бурям. Об этом сообщается на сайте Лаборатории... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T18:02

2024-09-02T18:02

2024-09-02T18:02

институт солнечно-земной физики

вспышки на солнце

солнце

магнитные бури

метеозависимость

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Индекс солнечного цикла достиг максимума, что может привести к масштабным вспышкам на Солнце и мощным магнитным бурям. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, уровень солнечного цикла практически достиг рекордных показателей в 21 веке.Уровень цикла измеряется по числу солнечных пятен, видимых за месяц на обращенной к Земле стороне Солнца. Высокий уровень индекса говорит о серьезных рисках масштабных вспышек и крупных магнитных бурь."Выход солнечного цикла на близкие к рекордным значения пока не привел к синхронному росту вспышечной активности. В настоящее время значительно увеличена частота вспышек и магнитных бурь, но рекордными по силе все еще остаются события мая текущего года. Тем не менее риски крупных событий в сентябре очень высоки", - уточнили ученые.Они отметили, что по всем прогнозам величина цикла ожидалась почти вдвое меньше, и добавили, что максимальные значения активности будут достигнуты в будущем 2025 году.Предыдущая магнитная буря обрушилась на Землю 16 августа.Следующий комический удар, по прогнозам астрономов, произойдет 8 сентября. Вероятность небольших магнитосферных возбуждений сохранится также 9 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:И грянет шторм: для кого магнитная буря может быть опаснойПочему не стоит бояться магнитных бурьПарад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, магнитные бури, метеозависимость, новости, общество