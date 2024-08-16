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Магнитная буря вновь накроет Землю

Магнитная буря вновь накроет Землю - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Магнитная буря вновь накроет Землю

В субботу вечером на Землю обрушится очередная магнитная буря, которая будет бушевать до утра воскресенья. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T18:10

2024-08-16T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В субботу вечером на Землю обрушится очередная магнитная буря, которая будет бушевать до утра воскресенья. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, новая магнитная буря уровня G1 разразится 17 августа в 22:00 и будет продолжаться до 9 часов утра 18 числа. Затем в течение всего воскресного дня будет сохранятся незначительно повышенный геомагнитный фон.Следующий комический удар, по прогнозам астрономов, произойдет 8 сентября. Вероятность небольших магнитосферных возбуждений сохранится также 9 сентября.Число магнитных бурь увеличилось в последнее время из-за очередного периода активности Солнца, который оказался неожиданно мощным, хотя и происходит в рамках привычной 11-летней цикличности, пояснял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сергей Кузин. В лаборатории убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.При этом медики не исключают негативного влияния магнитных бурь на пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако считают, что в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему не стоит бояться магнитных бурьПарад планет: существует ли он и что мы видим на самом делеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, магнитные бури, здоровье, космос