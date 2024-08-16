Рейтинг@Mail.ru
Магнитная буря вновь накроет Землю - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240816/magnitnaya-burya-vnov-nakroet-zemlyu--1139642515.html
Магнитная буря вновь накроет Землю
Магнитная буря вновь накроет Землю - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Магнитная буря вновь накроет Землю
В субботу вечером на Землю обрушится очередная магнитная буря, которая будет бушевать до утра воскресенья. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T18:10
2024-08-16T18:17
россия
новости
магнитные бури
здоровье
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138914320_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_cc7570179e809411bebc2f16cbc6c601.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В субботу вечером на Землю обрушится очередная магнитная буря, которая будет бушевать до утра воскресенья. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, новая магнитная буря уровня G1 разразится 17 августа в 22:00 и будет продолжаться до 9 часов утра 18 числа. Затем в течение всего воскресного дня будет сохранятся незначительно повышенный геомагнитный фон.Следующий комический удар, по прогнозам астрономов, произойдет 8 сентября. Вероятность небольших магнитосферных возбуждений сохранится также 9 сентября.Число магнитных бурь увеличилось в последнее время из-за очередного периода активности Солнца, который оказался неожиданно мощным, хотя и происходит в рамках привычной 11-летней цикличности, пояснял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сергей Кузин. В лаборатории убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.При этом медики не исключают негативного влияния магнитных бурь на пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако считают, что в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему не стоит бояться магнитных бурьПарад планет: существует ли он и что мы видим на самом делеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
россия
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138914320_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_ecbf298d57a1ebc3a9b4b3b22b4cfdc7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, магнитные бури, здоровье, космос
Магнитная буря вновь накроет Землю

Новая магнитная буря накроет Землю в выходные

18:10 16.08.2024 (обновлено: 18:17 16.08.2024)
 
© РИА НовостиВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В субботу вечером на Землю обрушится очередная магнитная буря, которая будет бушевать до утра воскресенья. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным ученых, новая магнитная буря уровня G1 разразится 17 августа в 22:00 и будет продолжаться до 9 часов утра 18 числа. Затем в течение всего воскресного дня будет сохранятся незначительно повышенный геомагнитный фон.
Следующий комический удар, по прогнозам астрономов, произойдет 8 сентября. Вероятность небольших магнитосферных возбуждений сохранится также 9 сентября.
Число магнитных бурь увеличилось в последнее время из-за очередного периода активности Солнца, который оказался неожиданно мощным, хотя и происходит в рамках привычной 11-летней цикличности, пояснял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сергей Кузин. В лаборатории убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.
При этом медики не исключают негативного влияния магнитных бурь на пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако считают, что в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему не стоит бояться магнитных бурь
Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле
Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
 
РоссияНовостиМагнитные буриЗдоровьекосмос
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10В Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекции
18:52Саперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью
18:31Пожар в торговом центре Ростова-на-Дону – эвакуированы 100 человек
18:10Магнитная буря вновь накроет Землю
17:52Угроза ЧС муниципального уровня признана в Керчи после ракетной атаки
17:43Алупка и семь южнобережных поселков остались без воды
17:28Крымский мост сейчас: данные к вечеру пятницы
17:20Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ
17:02В одной из воинских частей Севастополя слышна стрельба
16:51Пожар в морском торговом порту Сочи: на яхте мог сдетонировать бензин
16:26Еще три населенных пункта Алушты остались без света из-за аварии на сетях
16:21СК возбудил дело о теракте после удара по торговому центру в Донецке
16:16В Крыму задержали лидера ячейки Свидетелей Иеговы*
16:12СБУ и спецназ ВСУ активизировали деятельность на границе с Белоруссией
15:53В школах Крыма завершают установку систем безопасности
15:34Число пострадавших при ударе по ТЦ в Донецке выросло до 11
15:29Катастрофические потери: за неделю ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков
15:16Вывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронта
15:10ВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за сутки
14:56Симферополец получил 20 лет тюрьмы за насилие над детьми
Лента новостейМолния