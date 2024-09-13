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Затяжной геомагнитный шторм начался на Земле - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Затяжной геомагнитный шторм начался на Земле
Затяжной геомагнитный шторм начался на Земле - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Затяжной геомагнитный шторм начался на Земле
Затяжной геомагнитный шторм начался утром в пятницу и будет бушевать с небольшими перерывами до обеда субботы. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T12:16
2024-09-13T12:19
космос
новости
природа
стихия
магнитные бури
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Затяжной геомагнитный шторм начался утром в пятницу и будет бушевать с небольшими перерывами до обеда субботы. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, буря класса G2 обрушилась на Землю утром 13 сентября. К этому времени мощность геомагнитного возмущения снизилась до уровня G1 – магнитосферное возбуждение такого уровня будет ощущаться до 18 часов.Далее космический удар повторится 14 сентября – буря начнется около 6 часов утра и продолжится до полудня.Следующие сентябрьские геомагнитные возмущения ожидаются 26 и 27 сентября. Их сила не превысит уровня G1 – наименьшего в существующей классификации. В октябре ближайшие геошторма обрушатся на Землю 7 и 8 числа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябреСолнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные буриПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
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космос, новости, природа, стихия, магнитные бури
Затяжной геомагнитный шторм начался на Земле

Затяжной геомагнитный шторм будет бушевать до полудня 14 сентября

12:16 13.09.2024 (обновлено: 12:19 13.09.2024)
 
© Ladbible.comКосмический ураган
Космический ураган
© Ladbible.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Затяжной геомагнитный шторм начался утром в пятницу и будет бушевать с небольшими перерывами до обеда субботы. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным ученых, буря класса G2 обрушилась на Землю утром 13 сентября. К этому времени мощность геомагнитного возмущения снизилась до уровня G1 – магнитосферное возбуждение такого уровня будет ощущаться до 18 часов.
Далее космический удар повторится 14 сентября – буря начнется около 6 часов утра и продолжится до полудня.
Следующие сентябрьские геомагнитные возмущения ожидаются 26 и 27 сентября. Их сила не превысит уровня G1 – наименьшего в существующей классификации. В октябре ближайшие геошторма обрушатся на Землю 7 и 8 числа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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космосНовостиПриродаСтихияМагнитные бури
 
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