https://crimea.ria.ru/20240730/solntse-atakuet-zemlyu--chem-na-samom-dele-opasny-magnitnye-buri-1139225229.html

Солнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные бури

Солнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные бури - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Солнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные бури

Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T14:19

2024-07-30T14:19

2024-07-30T14:19

радио "спутник в крыму"

магнитные бури

космос

солнце

вспышки на солнце

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.Вредоносные бури"Переживать стоит. Если обратиться к истории, то первая магнитная буря, при которой была зарегистрирована техногенная авария, произошла в сентябре 1859 года. Тогда были зафиксированы полярные сияния на Кубе, вышли из строя телеграфные аппараты", - говорит Вольвач.Кроме того, магнитная буря способна разрушить энергетические системы и повредить трансформаторы атомных электростанций, и такие случаи, по словам ученого, фиксировались. Также солнечные потоки могут влиять на технические спутники и навигационные системы, и даже на людей.Пик активности Солнца"Что касается вспышки, которая произошла в ночь на 29 июля, нельзя сказать, что она вызвала большую бурю, хотя прогнозировалось иное. Сейчас наблюдаем индекс активности на уровне подхода к слабой буре, что буде дальше – будет видно", - констатирует ученый.По его словам, методы прогнозирования на сегодняшний день не совершенны, поэтому ошибки бывают. Особенно в долгосрочных прогнозах. И все же ученые точно установили, что пики активности Солнца повторяются каждые 11 лет. Поскольку сейчас Земля вошла в такой период, бури следует ожидать часто.Он также подчеркивает, что изучением солнечной активности занимаются и в Крыму – в южнобережном поселке Симеиз существует специальная служба Солнца, созданная в 1957 году в помощь программам освоения космоса. Эта группа продолжает работу и дает довольно точные прогнозы за 16-24 часа до события.Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) накануне прогнозировали магнитные бури, которые начались вечером 29 июля и продлятся до 15.00 среды, 31 июля. Сообщалось, что сначала буря будет слабой – класса G1, но потом усилится до высокого класса G3. В лаборатории увеличение числа магнитных бурь также связывают с 11-летними периодами активности Солнца, последний из которых происходит прямо сейчас и оказался неожиданно мощным. При этом в лаборатории убеждены, что влияние магнитных бурь на человека не велико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.Читайте также на РИА Новости Крым:Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаСамая мощная за лето вспышка произошла на СолнцеПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, солнце, вспышки на солнце, общество, здоровье, астрономия, новости, мнения, александр вольвач