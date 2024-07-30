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Солнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные бури - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Солнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные бури
Солнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные бури - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Солнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные бури
Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T14:19
2024-07-30T14:19
радио "спутник в крыму"
магнитные бури
космос
солнце
вспышки на солнце
общество
здоровье
астрономия
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.Вредоносные бури"Переживать стоит. Если обратиться к истории, то первая магнитная буря, при которой была зарегистрирована техногенная авария, произошла в сентябре 1859 года. Тогда были зафиксированы полярные сияния на Кубе, вышли из строя телеграфные аппараты", - говорит Вольвач.Кроме того, магнитная буря способна разрушить энергетические системы и повредить трансформаторы атомных электростанций, и такие случаи, по словам ученого, фиксировались. Также солнечные потоки могут влиять на технические спутники и навигационные системы, и даже на людей.Пик активности Солнца"Что касается вспышки, которая произошла в ночь на 29 июля, нельзя сказать, что она вызвала большую бурю, хотя прогнозировалось иное. Сейчас наблюдаем индекс активности на уровне подхода к слабой буре, что буде дальше – будет видно", - констатирует ученый.По его словам, методы прогнозирования на сегодняшний день не совершенны, поэтому ошибки бывают. Особенно в долгосрочных прогнозах. И все же ученые точно установили, что пики активности Солнца повторяются каждые 11 лет. Поскольку сейчас Земля вошла в такой период, бури следует ожидать часто.Он также подчеркивает, что изучением солнечной активности занимаются и в Крыму – в южнобережном поселке Симеиз существует специальная служба Солнца, созданная в 1957 году в помощь программам освоения космоса. Эта группа продолжает работу и дает довольно точные прогнозы за 16-24 часа до события.Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) накануне прогнозировали магнитные бури, которые начались вечером 29 июля и продлятся до 15.00 среды, 31 июля. Сообщалось, что сначала буря будет слабой – класса G1, но потом усилится до высокого класса G3. В лаборатории увеличение числа магнитных бурь также связывают с 11-летними периодами активности Солнца, последний из которых происходит прямо сейчас и оказался неожиданно мощным. При этом в лаборатории убеждены, что влияние магнитных бурь на человека не велико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.Читайте также на РИА Новости Крым:Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаСамая мощная за лето вспышка произошла на СолнцеПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
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магнитные бури, космос, солнце, вспышки на солнце, общество, здоровье, астрономия, новости, мнения, александр вольвач
Солнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные бури

Магнитные бури могут представлять опасность для техники и человека - ученый

14:19 30.07.2024
 
© РИА НовостиВиноград
Виноград - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.

Вредоносные бури

"Переживать стоит. Если обратиться к истории, то первая магнитная буря, при которой была зарегистрирована техногенная авария, произошла в сентябре 1859 года. Тогда были зафиксированы полярные сияния на Кубе, вышли из строя телеграфные аппараты", - говорит Вольвач.
Кроме того, магнитная буря способна разрушить энергетические системы и повредить трансформаторы атомных электростанций, и такие случаи, по словам ученого, фиксировались. Также солнечные потоки могут влиять на технические спутники и навигационные системы, и даже на людей.
"При длительным контакте с магнитным полем у человека нарушается биоэлектрическая активность мозга. Происходит дезорганизация базового ритма, которая может провоцировать скачки артериального давления, нарушения сердцебиения, ухудшение кровоснабжения", - говорит ученый.

Пик активности Солнца

"Что касается вспышки, которая произошла в ночь на 29 июля, нельзя сказать, что она вызвала большую бурю, хотя прогнозировалось иное. Сейчас наблюдаем индекс активности на уровне подхода к слабой буре, что буде дальше – будет видно", - констатирует ученый.
По его словам, методы прогнозирования на сегодняшний день не совершенны, поэтому ошибки бывают. Особенно в долгосрочных прогнозах. И все же ученые точно установили, что пики активности Солнца повторяются каждые 11 лет. Поскольку сейчас Земля вошла в такой период, бури следует ожидать часто.
"В мае мы наблюдали от 4 до 5 вспышек в день. Сейчас активность Солнца набирает максимум. Когда будет этот максимум пройден – прогноз говорит, что это будет или 2025 или начало 2026 года. Число вспышек в это время будет все больше нарастать и достигнет пика к осени следующего года", - считает специалист.
Он также подчеркивает, что изучением солнечной активности занимаются и в Крыму – в южнобережном поселке Симеиз существует специальная служба Солнца, созданная в 1957 году в помощь программам освоения космоса. Эта группа продолжает работу и дает довольно точные прогнозы за 16-24 часа до события.
Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) накануне прогнозировали магнитные бури, которые начались вечером 29 июля и продлятся до 15.00 среды, 31 июля. Сообщалось, что сначала буря будет слабой – класса G1, но потом усилится до высокого класса G3. В лаборатории увеличение числа магнитных бурь также связывают с 11-летними периодами активности Солнца, последний из которых происходит прямо сейчас и оказался неожиданно мощным. При этом в лаборатории убеждены, что влияние магнитных бурь на человека не велико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.
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Радио "Спутник в Крыму"Магнитные бурикосмосСолнцеВспышки на СолнцеОбществоЗдоровьеАстрономияНовостиМненияАлександр Вольвач
 
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