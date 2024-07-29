Рейтинг@Mail.ru
Мощная магнитная буря обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240729/moschnaya-magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-1139193363.html
Мощная магнитная буря обрушится на Землю
Мощная магнитная буря обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Мощная магнитная буря обрушится на Землю
Вероятность сильного магнитного шторма в ночь с понедельника на вторник, 30 июля, вырастет в 7 раз, в этот день ожидается пик магнитной бури, которая продлится... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T09:52
2024-07-29T09:52
магнитные бури
космос
вспышки на солнце
солнце
стихия
земля
новости
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137006026_0:110:677:491_1920x0_80_0_0_0be112569eea6e01e65eb66e5e426d55.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Вероятность сильного магнитного шторма в ночь с понедельника на вторник, 30 июля, вырастет в 7 раз, в этот день ожидается пик магнитной бури, которая продлится до среды. Это следует из данных, опубликованных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Отмечается, что сначала буря будет слабой, класса G1, но потом усилится до класса G3, что соответствует сильной магнитной буре.Согласно данным, вероятность сильного магнитного шторма 29 июля составляет 5%, а 30 июля этот показатель вырастет в семь раз и составит 35%.Пик магнитной бури ожидается к 15 часам вторника, 30 июля.По информации специалистов, буря является следствием нескольких вспышек на Солнце. Одна из них произошла в ночь на 29 июля, став самой сильной за последние двенадцать дней. Это говорит о начале нового периода активности на Солнце, предупреждают ученые.Предыдущая магнитная буря не так давно обрушивалась на землю. Началась она в ночь на 27 июля и продлилась шесть часов. Как показывают исследования, в период повышенной геомагнитной активности плохо чувствовать себя могут метеочувствительные люди, а также те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы.Читайте также на РИА Новости Крым:Молния попала в зонт: подробности трагедии в Подмосковье Грозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жары Чем грозит Крыму глобальное потепление
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137006026_0:46:677:554_1920x0_80_0_0_0289b8b90838a89dbe5bda3516d4cfb5.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, космос, вспышки на солнце, солнце, стихия, земля, новости, здоровье
Мощная магнитная буря обрушится на Землю

Сильная магнитная буря класса G3 обрушится на Землю вечером 29 июля

09:52 29.07.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физикиВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Вероятность сильного магнитного шторма в ночь с понедельника на вторник, 30 июля, вырастет в 7 раз, в этот день ожидается пик магнитной бури, которая продлится до среды. Это следует из данных, опубликованных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
Ученые сообщают, что магнитная буря начнется в понедельник, 29 июля, около 21.00 по московскому времени, и продлится больше полутора суток – до 15.00 среды, 31 июля.
Отмечается, что сначала буря будет слабой, класса G1, но потом усилится до класса G3, что соответствует сильной магнитной буре.
© xras.ruМагнитная буря на 30 июля
Магнитная буря на 30 июля
© xras.ru
Магнитная буря на 30 июля
Согласно данным, вероятность сильного магнитного шторма 29 июля составляет 5%, а 30 июля этот показатель вырастет в семь раз и составит 35%.
Пик магнитной бури ожидается к 15 часам вторника, 30 июля.
По информации специалистов, буря является следствием нескольких вспышек на Солнце. Одна из них произошла в ночь на 29 июля, став самой сильной за последние двенадцать дней. Это говорит о начале нового периода активности на Солнце, предупреждают ученые.
Предыдущая магнитная буря не так давно обрушивалась на землю. Началась она в ночь на 27 июля и продлилась шесть часов.
Как показывают исследования, в период повышенной геомагнитной активности плохо чувствовать себя могут метеочувствительные люди, а также те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Молния попала в зонт: подробности трагедии в Подмосковье
Грозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жары
Чем грозит Крыму глобальное потепление
 
Магнитные бурикосмосВспышки на СолнцеСолнцеСтихияЗемляНовостиЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:18Путин освободил Титова от должности замглавы МИД
12:14С горы под Судаком сняли двоих туристов
11:54Один человек погиб при прорыве шлюза в Карелии
11:42Это не Ливия: эксперт оценил заявление Эрдогана "войти" в Израиль
11:24В Евпатории третьи сутки тушат полигон ТБО - что происходит на месте
11:07ЧП на Беломорканале - в Карелии найдены еще двое пропавших
10:49В Крыму 4 человека погибли и 32 пострадали в ДТП за неделю
10:34Спасатели нашли двоих пропавших без вести при прорыве шлюза в Карелии
10:24Мирный житель ранен в запорожском селе при атаке ВСУ
10:21Из-за ЧП в Карелии пострадали 9 человек и шесть пропали без вести
09:52Мощная магнитная буря обрушится на Землю
09:42Режим ЧС введен в Карелии из-за происшествия на канале
09:18Крымский мост сейчас: ситуация с очередями к этому часу
09:04Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врача
08:39Парадокс Африки: что показала СВО России и Западу
08:28В очереди на Крымском мосту собралось более 600 автомобилей
08:24Мать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области
08:04Стали известны итоги выборов президента Венесуэлы
07:46Капитуляция или смерть: в США предупредили Зеленского
07:29Айвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"
Лента новостейМолния