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Мощная магнитная буря обрушится на Землю
Мощная магнитная буря обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Мощная магнитная буря обрушится на Землю
Вероятность сильного магнитного шторма в ночь с понедельника на вторник, 30 июля, вырастет в 7 раз, в этот день ожидается пик магнитной бури, которая продлится... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T09:52
2024-07-29T09:52
2024-07-29T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Вероятность сильного магнитного шторма в ночь с понедельника на вторник, 30 июля, вырастет в 7 раз, в этот день ожидается пик магнитной бури, которая продлится до среды. Это следует из данных, опубликованных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Отмечается, что сначала буря будет слабой, класса G1, но потом усилится до класса G3, что соответствует сильной магнитной буре.Согласно данным, вероятность сильного магнитного шторма 29 июля составляет 5%, а 30 июля этот показатель вырастет в семь раз и составит 35%.Пик магнитной бури ожидается к 15 часам вторника, 30 июля.По информации специалистов, буря является следствием нескольких вспышек на Солнце. Одна из них произошла в ночь на 29 июля, став самой сильной за последние двенадцать дней. Это говорит о начале нового периода активности на Солнце, предупреждают ученые.Предыдущая магнитная буря не так давно обрушивалась на землю. Началась она в ночь на 27 июля и продлилась шесть часов. Как показывают исследования, в период повышенной геомагнитной активности плохо чувствовать себя могут метеочувствительные люди, а также те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы.Читайте также на РИА Новости Крым:Молния попала в зонт: подробности трагедии в Подмосковье Грозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жары Чем грозит Крыму глобальное потепление
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магнитные бури, космос, вспышки на солнце, солнце, стихия, земля, новости, здоровье
Мощная магнитная буря обрушится на Землю
Сильная магнитная буря класса G3 обрушится на Землю вечером 29 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Вероятность сильного магнитного шторма в ночь с понедельника на вторник, 30 июля, вырастет в 7 раз, в этот день ожидается пик магнитной бури, которая продлится до среды. Это следует из данных, опубликованных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
Ученые сообщают, что магнитная буря начнется в понедельник, 29 июля, около 21.00 по московскому времени, и продлится больше полутора суток – до 15.00 среды, 31 июля.
Отмечается, что сначала буря будет слабой, класса G1, но потом усилится до класса G3, что соответствует сильной магнитной буре.
Согласно данным, вероятность сильного магнитного шторма 29 июля составляет 5%, а 30 июля этот показатель вырастет в семь раз и составит 35%.
Пик магнитной бури ожидается к 15 часам вторника, 30 июля.
По информации специалистов, буря является следствием нескольких вспышек на Солнце. Одна из них произошла в ночь на 29 июля, став самой сильной за последние двенадцать дней. Это говорит о начале нового периода активности на Солнце, предупреждают ученые.
Предыдущая магнитная буря не так давно обрушивалась
на землю. Началась она в ночь на 27 июля и продлилась шесть часов.
Как показывают исследования, в период повышенной геомагнитной активности плохо чувствовать себя могут метеочувствительные люди, а также те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы.
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