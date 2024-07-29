https://crimea.ria.ru/20240729/moschnaya-magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-1139193363.html

Мощная магнитная буря обрушится на Землю

Мощная магнитная буря обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Мощная магнитная буря обрушится на Землю

Вероятность сильного магнитного шторма в ночь с понедельника на вторник, 30 июля, вырастет в 7 раз, в этот день ожидается пик магнитной бури, которая продлится... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T09:52

2024-07-29T09:52

2024-07-29T09:52

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Вероятность сильного магнитного шторма в ночь с понедельника на вторник, 30 июля, вырастет в 7 раз, в этот день ожидается пик магнитной бури, которая продлится до среды. Это следует из данных, опубликованных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Отмечается, что сначала буря будет слабой, класса G1, но потом усилится до класса G3, что соответствует сильной магнитной буре.Согласно данным, вероятность сильного магнитного шторма 29 июля составляет 5%, а 30 июля этот показатель вырастет в семь раз и составит 35%.Пик магнитной бури ожидается к 15 часам вторника, 30 июля.По информации специалистов, буря является следствием нескольких вспышек на Солнце. Одна из них произошла в ночь на 29 июля, став самой сильной за последние двенадцать дней. Это говорит о начале нового периода активности на Солнце, предупреждают ученые.Предыдущая магнитная буря не так давно обрушивалась на землю. Началась она в ночь на 27 июля и продлилась шесть часов. Как показывают исследования, в период повышенной геомагнитной активности плохо чувствовать себя могут метеочувствительные люди, а также те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы.Читайте также на РИА Новости Крым:Молния попала в зонт: подробности трагедии в Подмосковье Грозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жары Чем грозит Крыму глобальное потепление

космос

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магнитные бури, космос, вспышки на солнце, солнце, стихия, земля, новости, здоровье