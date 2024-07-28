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Молния попала в зонт: подробности трагедии в Подмосковье - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Молния попала в зонт: подробности трагедии в Подмосковье
Молния попала в зонт: подробности трагедии в Подмосковье - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Молния попала в зонт: подробности трагедии в Подмосковье
В подмосковном парке "Патриот" молния попала в людей, которые шли по главной площади под зонтом. Об этом сообщили в экстренных службах региона, пишет РИА... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T18:46
2024-07-28T18:46
подмосковье
происшествия
погода
стихия
московская область
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В подмосковном парке "Патриот" молния попала в людей, которые шли по главной площади под зонтом. Об этом сообщили в экстренных службах региона, пишет РИА Новости.В воскресенье в парке Подмосковья молния попала в людей. Изначально сообщалось о трех пострадавших. Позже в минздраве Московской области сообщили, что один человек погиб, еще трое пострадавших доставлены в больницу.По его словам, один из трех пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести, третий получил легкую форму повреждений.Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье грозы зафиксировали метеостанции Волоколамск, Наро-Фоминск, Домодедово, Шереметьево, Серпухов, Черусти, Павловский Посаде, Дмитров, Подмосковная, МГУ.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев рассказал, как избежать удара молнии. Он посоветовал во время грозы не находиться на открытой местности, вблизи линий электропередачи, под отдельно стоящими объектами, не пользоваться мобильными телефонами. При этом на пляже находиться в грозу еще опаснее, чем в чистом поле, отметил эксперт. Также в грозу опасно находиться и в едущем или стоящем автомобиле на малопроезжей дороге.
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подмосковье, происшествия, погода, стихия, московская область, общество, новости
Молния попала в зонт: подробности трагедии в Подмосковье

Пострадавшие от удара молнии в Подмосковье прятались под зонтом от дождя

18:46 28.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛивни и шквалистый ветер
Ливни и шквалистый ветер - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В подмосковном парке "Патриот" молния попала в людей, которые шли по главной площади под зонтом. Об этом сообщили в экстренных службах региона, пишет РИА Новости.
В воскресенье в парке Подмосковья молния попала в людей. Изначально сообщалось о трех пострадавших. Позже в минздраве Московской области сообщили, что один человек погиб, еще трое пострадавших доставлены в больницу.

"На главной площади перед Храмом в подмосковном парке "Патриот" четверо людей прятались от дождя под зонтом, когда в них ударила молния", - рассказал представитель экстренных служб.

По его словам, один из трех пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести, третий получил легкую форму повреждений.
Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье грозы зафиксировали метеостанции Волоколамск, Наро-Фоминск, Домодедово, Шереметьево, Серпухов, Черусти, Павловский Посаде, Дмитров, Подмосковная, МГУ.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев рассказал, как избежать удара молнии. Он посоветовал во время грозы не находиться на открытой местности, вблизи линий электропередачи, под отдельно стоящими объектами, не пользоваться мобильными телефонами. При этом на пляже находиться в грозу еще опаснее, чем в чистом поле, отметил эксперт. Также в грозу опасно находиться и в едущем или стоящем автомобиле на малопроезжей дороге.
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