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Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот"
Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот" - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот"
Один человек скончался от удара молнии в парке "Патриот" в Подмосковье. Еще трое получили ранения. Об этом со ссылкой на минздрав Московской области сообщает... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T17:05
2024-07-28T17:05
2024-07-28T17:12
подмосковье
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Один человек скончался от удара молнии в парке "Патриот" в Подмосковье. Еще трое получили ранения. Об этом со ссылкой на минздрав Московской области сообщает РИА Новости. В воскресенье в парке Подмосковья молния попала в людей. Изначально сообщалось о трех пострадавших. По данным ведомства, один из пострадавших остается в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести. Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье грозы прогремели на следующих метеостанциях: Волоколамск, Наро-Фоминск, Домодедово, Шереметьево, Серпухов, Черусти, Павловский Посаде, Дмитров, Подмосковная, МГУ. "По данным частных метеостанций, местами залпы ливней оцениваются в 11 мм", - уточнил он.Он также рекомендовал в случае, если гроза застала на улице, обратить внимание на свои ощущения и правильно сгруппироваться.Он также отметил, что напряжение при разряде сильной молнии достигает 100 миллионов Вольт (сила тока 50 000 Ампер, что в тысячу раз больше, чем выдает электрический скат, убивая добычу; 0,1 ампера за пару секунд достаточно, чтобы вызвать остановку сердца у человека). По данным Тишковца, в канале молнии воздух разогревается до 30 тысяч градусов, что в пять раз больше, чем на Солнце. Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев рассказал, как избежать удара молнии. Он посоветовал во время грозы не находиться на открытой местности, вблизи линий электропередачи, под отдельно стоящими объектами, не пользоваться мобильными телефонами. При этом на пляже находиться в грозу еще опаснее, чем в чистом поле, отметил эксперт. Также в грозу опасно находиться и в едущем или стоящем автомобиле на малопроезжей дороге.
https://crimea.ria.ru/20230630/krym-pod-ugrozoy-kak-ne-stat-zhertvoy-molnii-1129716501.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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подмосковье, происшествия, стихия, погода, новости, общество
Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот"
Один человек погиб и трое ранены при ударе молнии в парке "Патриот" в Подмосковье
17:05 28.07.2024 (обновлено: 17:12 28.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Один человек скончался от удара молнии в парке "Патриот" в Подмосковье. Еще трое получили ранения. Об этом со ссылкой на минздрав Московской области сообщает РИА Новости.
В воскресенье в парке Подмосковья молния попала в людей
. Изначально сообщалось о трех пострадавших.
"В результате происшествия погиб один человек, и пострадали еще трое. Они доставлены в медучреждение минздрава МО", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, один из пострадавших остается в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести.
Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье грозы прогремели на следующих метеостанциях: Волоколамск, Наро-Фоминск, Домодедово, Шереметьево, Серпухов, Черусти, Павловский Посаде, Дмитров, Подмосковная, МГУ.
"По данным частных метеостанций, местами залпы ливней оцениваются в 11 мм", - уточнил он.
Он также рекомендовал в случае, если гроза застала на улице, обратить внимание на свои ощущения и правильно сгруппироваться.
"Оказавшись в грозу на открытом месте и почувствовав, что волосы становятся дыбом, или услышав гул, нужно быть готовым к удару молнии. Необходимо нагнуться вперед, руками упираясь в колени, прижать пятки друг к другу, ноги поставить вместе – если они не будут соприкасаться, молния пронзит тепло. Ни в коем случае не ложитесь на землю!" - акцентировал специалист.
Он также отметил, что напряжение при разряде сильной молнии достигает 100 миллионов Вольт (сила тока 50 000 Ампер, что в тысячу раз больше, чем выдает электрический скат, убивая добычу; 0,1 ампера за пару секунд достаточно, чтобы вызвать остановку сердца у человека). По данным Тишковца, в канале молнии воздух разогревается до 30 тысяч градусов, что в пять раз больше, чем на Солнце.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев рассказал, как избежать удара молнии
. Он посоветовал во время грозы не находиться на открытой местности, вблизи линий электропередачи, под отдельно стоящими объектами, не пользоваться мобильными телефонами. При этом на пляже находиться в грозу еще опаснее, чем в чистом поле, отметил эксперт. Также в грозу опасно находиться и в едущем или стоящем автомобиле на малопроезжей дороге.