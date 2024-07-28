Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот" - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240728/odin-chelovek-pogib-ot-udara-molnii-v-parke-patriot-1139182965.html
Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот"
Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот" - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот"
Один человек скончался от удара молнии в парке "Патриот" в Подмосковье. Еще трое получили ранения. Об этом со ссылкой на минздрав Московской области сообщает... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T17:05
2024-07-28T17:12
подмосковье
происшествия
стихия
погода
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918239_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_c1c045c8448c633fcd35e78a30cfad1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Один человек скончался от удара молнии в парке "Патриот" в Подмосковье. Еще трое получили ранения. Об этом со ссылкой на минздрав Московской области сообщает РИА Новости. В воскресенье в парке Подмосковья молния попала в людей. Изначально сообщалось о трех пострадавших. По данным ведомства, один из пострадавших остается в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести. Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье грозы прогремели на следующих метеостанциях: Волоколамск, Наро-Фоминск, Домодедово, Шереметьево, Серпухов, Черусти, Павловский Посаде, Дмитров, Подмосковная, МГУ. "По данным частных метеостанций, местами залпы ливней оцениваются в 11 мм", - уточнил он.Он также рекомендовал в случае, если гроза застала на улице, обратить внимание на свои ощущения и правильно сгруппироваться.Он также отметил, что напряжение при разряде сильной молнии достигает 100 миллионов Вольт (сила тока 50 000 Ампер, что в тысячу раз больше, чем выдает электрический скат, убивая добычу; 0,1 ампера за пару секунд достаточно, чтобы вызвать остановку сердца у человека). По данным Тишковца, в канале молнии воздух разогревается до 30 тысяч градусов, что в пять раз больше, чем на Солнце. Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев рассказал, как избежать удара молнии. Он посоветовал во время грозы не находиться на открытой местности, вблизи линий электропередачи, под отдельно стоящими объектами, не пользоваться мобильными телефонами. При этом на пляже находиться в грозу еще опаснее, чем в чистом поле, отметил эксперт. Также в грозу опасно находиться и в едущем или стоящем автомобиле на малопроезжей дороге.
https://crimea.ria.ru/20230630/krym-pod-ugrozoy-kak-ne-stat-zhertvoy-molnii-1129716501.html
подмосковье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918239_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_523568caa4e6764c745cac96a1da9486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подмосковье, происшествия, стихия, погода, новости, общество
Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот"

Один человек погиб и трое ранены при ударе молнии в парке "Патриот" в Подмосковье

17:05 28.07.2024 (обновлено: 17:12 28.07.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Один человек скончался от удара молнии в парке "Патриот" в Подмосковье. Еще трое получили ранения. Об этом со ссылкой на минздрав Московской области сообщает РИА Новости.
В воскресенье в парке Подмосковья молния попала в людей. Изначально сообщалось о трех пострадавших.
"В результате происшествия погиб один человек, и пострадали еще трое. Они доставлены в медучреждение минздрава МО", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, один из пострадавших остается в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести.
Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье грозы прогремели на следующих метеостанциях: Волоколамск, Наро-Фоминск, Домодедово, Шереметьево, Серпухов, Черусти, Павловский Посаде, Дмитров, Подмосковная, МГУ.
"По данным частных метеостанций, местами залпы ливней оцениваются в 11 мм", - уточнил он.
Он также рекомендовал в случае, если гроза застала на улице, обратить внимание на свои ощущения и правильно сгруппироваться.
"Оказавшись в грозу на открытом месте и почувствовав, что волосы становятся дыбом, или услышав гул, нужно быть готовым к удару молнии. Необходимо нагнуться вперед, руками упираясь в колени, прижать пятки друг к другу, ноги поставить вместе – если они не будут соприкасаться, молния пронзит тепло. Ни в коем случае не ложитесь на землю!" - акцентировал специалист.
Он также отметил, что напряжение при разряде сильной молнии достигает 100 миллионов Вольт (сила тока 50 000 Ампер, что в тысячу раз больше, чем выдает электрический скат, убивая добычу; 0,1 ампера за пару секунд достаточно, чтобы вызвать остановку сердца у человека). По данным Тишковца, в канале молнии воздух разогревается до 30 тысяч градусов, что в пять раз больше, чем на Солнце.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев рассказал, как избежать удара молнии. Он посоветовал во время грозы не находиться на открытой местности, вблизи линий электропередачи, под отдельно стоящими объектами, не пользоваться мобильными телефонами. При этом на пляже находиться в грозу еще опаснее, чем в чистом поле, отметил эксперт. Также в грозу опасно находиться и в едущем или стоящем автомобиле на малопроезжей дороге.
Молния - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня 2023, 08:34
Крым под угрозой: как не стать жертвой молнииКрым находится в зоне повышенной опасности поражения молнией человека во время грозы, так как на полуострове грозы – частое явление. О том, как упредить угрозы от стихии, в эфире радио "Спутник в Крыму". рассказал эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев.
 
ПодмосковьеПроисшествияСтихияПогодаНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23В Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны
17:05Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот"
16:50Предупреждение "Аксенова" о массированном ударе по Крыму – фейк
16:24Молния ударила в трех человек в парке Подмосковья – что известно
16:02Пошел на обгон и перевернулся – в Крыму погиб водитель внедорожника
15:52Пожар на полигоне ТБО в Евпатории – прокуратура начала проверку
15:36В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул
15:17Стойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о Крыме
15:01Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского I степени
14:46Минус 1930 боевиков за сутки: ВСУ продолжают терять людей и технику
14:30У Крымского моста пробка с двух сторон – сколько ждать проезда
14:19Ребенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани
14:13Сложнейшие условия: в Евпатории вторые сутки горит полигон ТБО
14:03Американская установка ПВО Patriot уничтожена на Украине
13:44Два спасателя МЧС пострадали на пожаре в Москве
13:34Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе
13:13Белоусов поздравил военных и ветеранов флота с Днем ВМФ
12:49Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"
12:29Чья победа на выборах в США предпочтительнее для России – ответ Патрушева
12:14Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – Путин
Лента новостейМолния