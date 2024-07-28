https://crimea.ria.ru/20240728/odin-chelovek-pogib-ot-udara-molnii-v-parke-patriot-1139182965.html

Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот"

Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот" - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот"

Один человек скончался от удара молнии в парке "Патриот" в Подмосковье. Еще трое получили ранения. Об этом со ссылкой на минздрав Московской области сообщает... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T17:05

2024-07-28T17:05

2024-07-28T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Один человек скончался от удара молнии в парке "Патриот" в Подмосковье. Еще трое получили ранения. Об этом со ссылкой на минздрав Московской области сообщает РИА Новости. В воскресенье в парке Подмосковья молния попала в людей. Изначально сообщалось о трех пострадавших. По данным ведомства, один из пострадавших остается в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести. Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье грозы прогремели на следующих метеостанциях: Волоколамск, Наро-Фоминск, Домодедово, Шереметьево, Серпухов, Черусти, Павловский Посаде, Дмитров, Подмосковная, МГУ. "По данным частных метеостанций, местами залпы ливней оцениваются в 11 мм", - уточнил он.Он также рекомендовал в случае, если гроза застала на улице, обратить внимание на свои ощущения и правильно сгруппироваться.Он также отметил, что напряжение при разряде сильной молнии достигает 100 миллионов Вольт (сила тока 50 000 Ампер, что в тысячу раз больше, чем выдает электрический скат, убивая добычу; 0,1 ампера за пару секунд достаточно, чтобы вызвать остановку сердца у человека). По данным Тишковца, в канале молнии воздух разогревается до 30 тысяч градусов, что в пять раз больше, чем на Солнце. Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев рассказал, как избежать удара молнии. Он посоветовал во время грозы не находиться на открытой местности, вблизи линий электропередачи, под отдельно стоящими объектами, не пользоваться мобильными телефонами. При этом на пляже находиться в грозу еще опаснее, чем в чистом поле, отметил эксперт. Также в грозу опасно находиться и в едущем или стоящем автомобиле на малопроезжей дороге.

https://crimea.ria.ru/20230630/krym-pod-ugrozoy-kak-ne-stat-zhertvoy-molnii-1129716501.html

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подмосковье, происшествия, стихия, погода, новости, общество