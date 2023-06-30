https://crimea.ria.ru/20230630/krym-pod-ugrozoy-kak-ne-stat-zhertvoy-molnii-1129716501.html

Крым под угрозой: как не стать жертвой молнии

Крым под угрозой: как не стать жертвой молнии - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Крым под угрозой: как не стать жертвой молнии

Крым находится в зоне повышенной опасности поражения молнией человека во время грозы, так как на полуострове грозы – частое явление. О том, как упредить угрозы от стихии, в эфире радио "Спутник в Крыму". рассказал эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев.

2023-06-30T08:34

2023-06-30T08:34

2023-06-30T08:34

новости

погода в крыму

михаил макеев

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По его словам, следует соблюдать общие и простые рекомендации: во время грозы не находиться на открытой местности, вблизи линий электропередачи, под отдельно стоящими объектами, не пользоваться мобильными телефонами.Гроза на пляжеМакеев считает, что если соблюдать эти первейшие условия, то шанс того, что молния ударит в человека, мала. На открытом же участке местности этот шанс увеличивается. При этом на пляже находиться в грозу еще опаснее, чем в чистом поле: "Пляж – открытая местность. Из воды надо непременно выходить, так как вода наиболее сильно притягивает молнию. В буек может ударить молния, а разряд до купающегося может дойти по воде".Дома и в поездкеТакже в грозу опасно находиться и в едущем или стоящем автомобиле на малопроезжей дороге."Если человек понимает, что на этой дороге помимо него никого нет и нет каких-то объектов, которые выше него, необходимо покинуть автомобиль и спрятаться в капитальные строения", - убеждает эксперт.Даже если вы находитесь в доме, то для безопасности лучше выключить радио, не пользоваться электроприборами и мобильными телефонами, а если у радио или телевизора есть на крышке индивидуальная антенна, то ее надо отсоединить, потому что молния притянется электричеством: подобное притягивает подобное.Первая помощь пораженному молнией"Как и после любого поражения электрическим током, человек после удара молнией должен обратиться за медицинской помощью и снять кардиограмму, потому что у него может быть нарушение сердечных ритмов. Нередки случаи, когда человек получал повреждения электрическим током, не обращался к медикам, и потом через какое-то время это все плачевно заканчивалось", - рассказывает эксперт.Если же вы стали свидетелем несчастного случая, то, прежде чем оказывать первую помощь, нужно убедиться, что и вам ничего не угрожает. Заряд, проходящий через тело человека, может какое-то время в этом теле оставаться. Так что переворачивать пострадавшего лучше при помощи деревянных или других предметов, не проводящих электричество."Затем нужно определить признаки жизни у пострадавшего: сознание, дыхание, сердцебиение. Если хоть один признак отсутствует, надо вызывать скорую", - говорит эксперт и добавляет, что только после этого, при наличии необходимых навыков, можно оказывать помощь. К примеру, делать искусственное дыхание.Ранее РИА Новости Крым сообщал, что симферополец погиб от удара молнии в Краснодарском крае. Страшные кадры запечатлели камеры видеонаблюдения.Читайте по теме:Молния ударила в самолет Красноярск – СочиВ Севастополе молния ударила в подъезд жилого дома: что известноВ Сочи туриста убила молния

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, погода в крыму, михаил макеев, инфографика