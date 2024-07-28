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Молния ударила в трех человек в парке Подмосковья – что известно - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Молния ударила в трех человек в парке Подмосковья – что известно
Молния ударила в трех человек в парке Подмосковья – что известно - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Молния ударила в трех человек в парке Подмосковья – что известно
Три человека пострадали от удара молнии в парке "Патриот" в Подомсковье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T16:24
2024-07-28T16:24
подмосковье
происшествия
стихия
погода
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Три человека пострадали от удара молнии в парке "Патриот" в Подомсковье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона."В парке "Патриот" молния ударила в трех человек. Сейчас медики оказывают им помощь", — сказал собеседник агентства.Грозы в столичном регионе сегодня прогремели на следующих метеостанциях: Волоколамск, Наро-Фоминск, Домодедово, Шереметьево, Серпухов, Черусти, Павловский Посаде, Дмитров, Подмосковная, МГУ.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев рассказал, как избежать удара молнии. Он посоветовал во время грозы не находиться на открытой местности, вблизи линий электропередачи, под отдельно стоящими объектами, не пользоваться мобильными телефонами. При этом на пляже находиться в грозу еще опаснее, чем в чистом поле, отметил эксперт. Также в грозу опасно находиться и в едущем или стоящем автомобиле на малопроезжей дороге.Прошлым летом симферополец погиб от удара молнии в Краснодарском крае. Страшные кадры запечатлели камеры видеонаблюдения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае из-за удара молнии загорелся ресторанМолния ударила в самолет с футболистами турецкого клубаВ Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьми
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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подмосковье, происшествия, стихия, погода, новости
Молния ударила в трех человек в парке Подмосковья – что известно

Три человека пострадали от удара молнии в парке "Патриот" в Подмосковье

16:24 28.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Три человека пострадали от удара молнии в парке "Патриот" в Подомсковье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
"В парке "Патриот" молния ударила в трех человек. Сейчас медики оказывают им помощь", — сказал собеседник агентства.
Грозы в столичном регионе сегодня прогремели на следующих метеостанциях: Волоколамск, Наро-Фоминск, Домодедово, Шереметьево, Серпухов, Черусти, Павловский Посаде, Дмитров, Подмосковная, МГУ.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев рассказал, как избежать удара молнии. Он посоветовал во время грозы не находиться на открытой местности, вблизи линий электропередачи, под отдельно стоящими объектами, не пользоваться мобильными телефонами. При этом на пляже находиться в грозу еще опаснее, чем в чистом поле, отметил эксперт. Также в грозу опасно находиться и в едущем или стоящем автомобиле на малопроезжей дороге.
Прошлым летом симферополец погиб от удара молнии в Краснодарском крае. Страшные кадры запечатлели камеры видеонаблюдения.
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