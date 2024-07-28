https://crimea.ria.ru/20240728/molniya-udarila-v-trekh-chelovek-v-parke-podmoskovya--chto-izvestno-1139181949.html

Молния ударила в трех человек в парке Подмосковья – что известно

Молния ударила в трех человек в парке Подмосковья – что известно - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Молния ударила в трех человек в парке Подмосковья – что известно

Три человека пострадали от удара молнии в парке "Патриот" в Подомсковье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T16:24

2024-07-28T16:24

2024-07-28T16:24

подмосковье

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Три человека пострадали от удара молнии в парке "Патриот" в Подомсковье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона."В парке "Патриот" молния ударила в трех человек. Сейчас медики оказывают им помощь", — сказал собеседник агентства.Грозы в столичном регионе сегодня прогремели на следующих метеостанциях: Волоколамск, Наро-Фоминск, Домодедово, Шереметьево, Серпухов, Черусти, Павловский Посаде, Дмитров, Подмосковная, МГУ.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев рассказал, как избежать удара молнии. Он посоветовал во время грозы не находиться на открытой местности, вблизи линий электропередачи, под отдельно стоящими объектами, не пользоваться мобильными телефонами. При этом на пляже находиться в грозу еще опаснее, чем в чистом поле, отметил эксперт. Также в грозу опасно находиться и в едущем или стоящем автомобиле на малопроезжей дороге.Прошлым летом симферополец погиб от удара молнии в Краснодарском крае. Страшные кадры запечатлели камеры видеонаблюдения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае из-за удара молнии загорелся ресторанМолния ударила в самолет с футболистами турецкого клубаВ Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьми

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, происшествия, стихия, погода, новости