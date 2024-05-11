https://crimea.ria.ru/20240511/molniya-udarila-v-samolet-s-futbolistami-turetskogo-kluba-1137199635.html

Молния ударила в самолет с футболистами турецкого клуба

Молния ударила в самолет с футболистами турецкого клуба - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Молния ударила в самолет с футболистами турецкого клуба

Молния попала в самолет с футболистами турецкого клуба "Кайсериспор", направляющийся в Стамбул, пострадавших нет, сообщил портал Record Haber. РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T19:58

2024-05-11T19:58

2024-05-11T19:58

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СИМФЕРОПОЛь, 11 мая – РИА Новости Крым. Молния попала в самолет с футболистами турецкого клуба "Кайсериспор", направляющийся в Стамбул, пострадавших нет, сообщил портал Record Haber."Утверждается, что в самолет с футболистами "Кайсериспора", который будет принимать "Фенербахче" в Суперлиге Турции, попала молния. Самолет вынужденно вернулся назад. Сообщается, что состояние здоровья команды "Кайсериспор" хорошее. Игроки и техническая команда в настоящее время ожидают в аэропорту", - сообщил портал.Матч "Фенербахче" - "Кайсериспор" планируется в воскресенье в Стамбуле в 19:00 по мск.

https://crimea.ria.ru/20230710/v-bakhchisarae-iz-za-udara-molnii-zagorelsya-restoran-1129929342.html

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футбол, турция, погода, в мире, происшествия, общество, новости