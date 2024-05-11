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Молния ударила в самолет с футболистами турецкого клуба
Молния ударила в самолет с футболистами турецкого клуба - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Молния ударила в самолет с футболистами турецкого клуба
Молния попала в самолет с футболистами турецкого клуба "Кайсериспор", направляющийся в Стамбул, пострадавших нет, сообщил портал Record Haber. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T19:58
2024-05-11T19:58
2024-05-11T19:58
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СИМФЕРОПОЛь, 11 мая – РИА Новости Крым. Молния попала в самолет с футболистами турецкого клуба "Кайсериспор", направляющийся в Стамбул, пострадавших нет, сообщил портал Record Haber."Утверждается, что в самолет с футболистами "Кайсериспора", который будет принимать "Фенербахче" в Суперлиге Турции, попала молния. Самолет вынужденно вернулся назад. Сообщается, что состояние здоровья команды "Кайсериспор" хорошее. Игроки и техническая команда в настоящее время ожидают в аэропорту", - сообщил портал.Матч "Фенербахче" - "Кайсериспор" планируется в воскресенье в Стамбуле в 19:00 по мск.
https://crimea.ria.ru/20230710/v-bakhchisarae-iz-za-udara-molnii-zagorelsya-restoran-1129929342.html
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РИА Новости Крым
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футбол, турция, погода, в мире, происшествия, общество, новости
Молния ударила в самолет с футболистами турецкого клуба
Молния попала в самолет с футболистами турецкого клуба, пострадавших нет – СМИ
СИМФЕРОПОЛь, 11 мая – РИА Новости Крым. Молния попала в самолет с футболистами турецкого клуба "Кайсериспор", направляющийся в Стамбул, пострадавших нет, сообщил портал Record Haber.
"Утверждается, что в самолет с футболистами "Кайсериспора", который будет принимать "Фенербахче" в Суперлиге Турции, попала молния. Самолет вынужденно вернулся назад. Сообщается, что состояние здоровья команды "Кайсериспор" хорошее. Игроки и техническая команда в настоящее время ожидают в аэропорту", - сообщил портал.
Матч "Фенербахче" - "Кайсериспор" планируется в воскресенье в Стамбуле в 19:00 по мск.