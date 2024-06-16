https://crimea.ria.ru/20240616/v-bashkortostane-iz-za-udara-molnii-ostanovilos-koleso-obozreniya-s-detmi-1138156623.html

В Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьми

В Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьми - РИА Новости Крым, 16.06.2024

В Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьми

Шесть человек, в том числе двое детей, застряли на колесе обозрения в парке Башкортостана. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T18:17

2024-06-16T18:17

2024-06-16T18:17

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

аттракционы

происшествия

стихия

башкортостан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе двое детей, застряли на колесе обозрения в парке Башкортостана. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что ЧП произошло в воскресенье в парке Нефтекамска.Люди остаются в кабинках. Спасатели при помощи пожарной лестницы передали им воду и оказали психологическую помощь. "Специалисты подключают автономный источник питания для запуска аттракциона", - добавили в чрезвычайном ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:Несчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причины16 человек застряли на аттракционе в ТулеДиректор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика

башкортостан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), аттракционы, происшествия, стихия, башкортостан, общество, новости