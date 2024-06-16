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В Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьми
В Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьми - РИА Новости Крым, 16.06.2024
В Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьми
Шесть человек, в том числе двое детей, застряли на колесе обозрения в парке Башкортостана. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T18:17
2024-06-16T18:17
2024-06-16T18:17
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
аттракционы
происшествия
стихия
башкортостан
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе двое детей, застряли на колесе обозрения в парке Башкортостана. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что ЧП произошло в воскресенье в парке Нефтекамска.Люди остаются в кабинках. Спасатели при помощи пожарной лестницы передали им воду и оказали психологическую помощь. "Специалисты подключают автономный источник питания для запуска аттракциона", - добавили в чрезвычайном ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:Несчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причины16 человек застряли на аттракционе в ТулеДиректор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), аттракционы, происшествия, стихия, башкортостан, общество, новости
В Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьми
В Башкортостане из-за попадания молнии в ГРЭС остановилось колесо обозрения с тремя детьми