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Магнитная буря накроет Землю в ночь на субботу

Магнитная буря накроет Землю в ночь на субботу - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Магнитная буря накроет Землю в ночь на субботу

Новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на 27 июля, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T12:12

2024-07-26T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на 27 июля, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, геомагнитный шторм разразится в полночь и продлится до 6 часов утра. Уровень бури не достигнет высоких значений и остановится на отметке G1. Далее небольшое магнитосферное возбуждение еще будет ощущаться до 9 часов утра.Вероятность повторения магнитной бури в течение субботы составляет 40%, отмечается на сайте. До 22 августа повторных космических возмущений Лаборатория не прогнозирует. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.Как показывают научные исследования, во время повышенной геомагнитной активности растет показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы.Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды в феврале. Такое происходит раз в 10-11лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидУченые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеруНайден кратер от падения станции "Луна-25"

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