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Найден кратер от падения станции "Луна-25"

Найден кратер от падения станции "Луна-25" - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Найден кратер от падения станции "Луна-25"

Найден кратер, образовавшийся при падении аппарата "Луна-25". Об этом сообщает официальный канал Министерства науки и высшего образования РФ. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T12:57

2024-05-30T12:57

2024-05-30T12:58

"луна-25"

луна

новости

космос

министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Найден кратер, образовавшийся при падении аппарата "Луна-25". Об этом сообщает официальный канал Министерства науки и высшего образования РФ.Сотрудники лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии вместе с коллегами из Института динамики геосфер РАН и НПО им. С.А. Лавочкина на снимках, сделанных автоматической станцией Lunar Reconnaissance Orbiter, обнаружили место крушения аппарата "Луна-25".Расчеты ученых показали, что наблюдаемый в предполагаемом районе падения 10-метровый кратер, скорее всего, образовался при столкновении "Луны-25" с лунной поверхностью. На фото видно, что новый кратер находится на внутреннем склоне более крупного кратера диаметром около 40 км.По данным НПО им. С.А. Лавочкина, посадочный блок "Луны-25" имел массу 1605 кг в заправленном виде. Аппарат до удара израсходовал часть топлива, и, по экспертным оценкам, его масса снизилась до 600-1000 кг. По расчетам авторов, удар произошел под углом 45 градусов, а максимальная скорость при ударе составляла 1,7 км/с.Авария автоматической станции "Луна-25" произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления. По данным Роскосмоса, при выдаче корректирующего импульса для перевода космического аппарата с круговой окололунной орбиты на эллиптическую предпосадочную орбиту двигательная установка "Луны-25" проработала 127 секунд вместо запланированных 84 секунд. В итоге станция перешла на нерасчетную незамкнутую орбиту и столкнулась с лунной поверхностью.Авария станции "Луна-25"Ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в ночь на 11 августа 2023 года. Впервые в современной истории России подобный аппарат отправился к Южному полюсу Луны, чтобы определить, есть ли там вода.Однако 19 августа "Роскосмос" сообщил, что при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.Как позже заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, основной причиной столкновения автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли стала нештатная работа двигателя.Читайте также на РИА Новости Крым:Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике ЗемлиПочему разбилась "Луна-25"Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы

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"луна-25", луна, новости, космос, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)