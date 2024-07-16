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Ученые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеру - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Ученые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеру
Ученые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеру - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Ученые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеру
Nature. РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T11:26
2024-07-16T11:26
луна
космос
новости
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. На Луне существует пещера, доступная с поверхности, которая могла бы в будущем стать базой для проживания человека. Доказательства ее существования обнаружили исследователи из США и Италии, говорится в публикации научно-популярного журнала Nature.О том, что на Луне есть подобные полости, свидетельствуют данные Лунного разведывательного орбитального зонда НАСА. Так, Море Спокойствия – самая глубокая из известных впадин на спутнике Земли – ведет к пещере шириной около 45 метров и длиной около 77 метров. Она находится примерно в 150 метрах под поверхностью, утверждают авторы публикации.Строительство научных баз в подобных укрытиях могут способствовать долгосрочным исследованиям Луны. Ученые уверены, что дальнейшая разведка пещеры могла бы подтвердить наличие защищенной от радиации среды с оптимальной для жизни человека температурой.Авторы публикации утверждают, что на разных широтах Луны зонд обнаружил более 200 ям, однако ведут ли они к подобным пещерам, пока неясно.В начале июня президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем, в котором числе прочего говорится о создании Международной научной лунной станции. В перспективе она должна обеспечить присутствие человека на Луне.Специалистам из Китая уже удалось с помощью аппарата "Чанъэ-6" впервые в истории доставить образцы грунта с обратной стороны Луны. Трансляцию его посадки вело Центральное телевидение Китая. "Чанъэ-6" с образцами грунта успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – РоскосмосНАТО на Луне: в Пентагоне оценили шансы милитаризовать спутник ЗемлиНайден кратер от падения станции "Луна-25"
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луна, космос, новости, наука и технологии, наса
Ученые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеру

На Луне обнаружили пещеру с оптимальными условиями для строительства лунных баз

11:26 16.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. На Луне существует пещера, доступная с поверхности, которая могла бы в будущем стать базой для проживания человека. Доказательства ее существования обнаружили исследователи из США и Италии, говорится в публикации научно-популярного журнала Nature.
"На поверхности Луны было обнаружено несколько потенциальных подземных отверстий. Эти лунные ямы интересны с точки зрения потенциального обитания в будущем. Предполагается, что яма в Море Спокойствия является перспективным местом для лунной базы", - говорится в публикации.
О том, что на Луне есть подобные полости, свидетельствуют данные Лунного разведывательного орбитального зонда НАСА. Так, Море Спокойствия – самая глубокая из известных впадин на спутнике Земли – ведет к пещере шириной около 45 метров и длиной около 77 метров. Она находится примерно в 150 метрах под поверхностью, утверждают авторы публикации.
Строительство научных баз в подобных укрытиях могут способствовать долгосрочным исследованиям Луны. Ученые уверены, что дальнейшая разведка пещеры могла бы подтвердить наличие защищенной от радиации среды с оптимальной для жизни человека температурой.
Авторы публикации утверждают, что на разных широтах Луны зонд обнаружил более 200 ям, однако ведут ли они к подобным пещерам, пока неясно.
В начале июня президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем, в котором числе прочего говорится о создании Международной научной лунной станции. В перспективе она должна обеспечить присутствие человека на Луне.
Специалистам из Китая уже удалось с помощью аппарата "Чанъэ-6" впервые в истории доставить образцы грунта с обратной стороны Луны. Трансляцию его посадки вело Центральное телевидение Китая. "Чанъэ-6" с образцами грунта успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия.
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