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Ученые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеру

Ученые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеру - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Ученые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеру

Nature. РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T11:26

2024-07-16T11:26

2024-07-16T11:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. На Луне существует пещера, доступная с поверхности, которая могла бы в будущем стать базой для проживания человека. Доказательства ее существования обнаружили исследователи из США и Италии, говорится в публикации научно-популярного журнала Nature.О том, что на Луне есть подобные полости, свидетельствуют данные Лунного разведывательного орбитального зонда НАСА. Так, Море Спокойствия – самая глубокая из известных впадин на спутнике Земли – ведет к пещере шириной около 45 метров и длиной около 77 метров. Она находится примерно в 150 метрах под поверхностью, утверждают авторы публикации.Строительство научных баз в подобных укрытиях могут способствовать долгосрочным исследованиям Луны. Ученые уверены, что дальнейшая разведка пещеры могла бы подтвердить наличие защищенной от радиации среды с оптимальной для жизни человека температурой.Авторы публикации утверждают, что на разных широтах Луны зонд обнаружил более 200 ям, однако ведут ли они к подобным пещерам, пока неясно.В начале июня президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем, в котором числе прочего говорится о создании Международной научной лунной станции. В перспективе она должна обеспечить присутствие человека на Луне.Специалистам из Китая уже удалось с помощью аппарата "Чанъэ-6" впервые в истории доставить образцы грунта с обратной стороны Луны. Трансляцию его посадки вело Центральное телевидение Китая. "Чанъэ-6" с образцами грунта успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – РоскосмосНАТО на Луне: в Пентагоне оценили шансы милитаризовать спутник ЗемлиНайден кратер от падения станции "Луна-25"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос, новости, наука и технологии, наса