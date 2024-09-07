https://crimea.ria.ru/20240907/ataka-158-bespilotnikov-i-podtopleniya-v-krymu-top-novostey-nedeli-1140177640.html

Атака 158 беспилотников и подтопления в Крыму: топ новостей недели

Атака 158 беспилотников и подтопления в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Атака 158 беспилотников и подтопления в Крыму: топ новостей недели

Над 14 регионами России за ночь сбили 158 беспилотников ВСУ. В Черном море произошло землетрясение магнитудой 4. На некоторые регионы Крыма обрушились мощные... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T18:31

2024-09-07T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Над 14 регионами России за ночь сбили 158 беспилотников ВСУ. В Черном море произошло землетрясение магнитудой 4. На некоторые регионы Крыма обрушились мощные ливни, подтоплены жилые дома и приусадебные участки. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал помочь Украине разрушить Крымский мост. ВСУ попытались атаковать Новороссийск безэкипажными катерами. В Крыму украли оборудование для цементного завода на 3 миллиарда рублей. Жительницу Брянской области будут судить за подготовку теракта в Крыму. На село Холмовка Бахчисарайского района Крыма обрушился смерч.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям, РИА Новости Крым собрал для вас в этой подборке.Атака 158-ю беспилотниками на российские регионыВ ночь на 1 сентября киевский режим предпринял массовую атаку дронами на российские регионы.По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 158 беспилотников самолетного типа, из них:над территорией Курской области – 46 БпЛА;над территорией Брянской области – 34 дрона;над территорией Воронежской области – 28 беспилотников;над территорией Белгородской области – 14 дронов;над Москвой и Московской областью – девять БпЛА;над территорией Рязанской области – восемь беспилотников;над территорией Калужской области – пять беспилотников;над территорией Липецкой области – четыре дрона;над территорией Тульской области – три беспилотника;над территориями Тамбовской и Смоленской областей – по два БаЛА;над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей – по одному беспилотнику.Землетрясение в Черном море1 сентября в Черном море на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4.Толчки произошли около 5:50 утра по мск. По данным геофизической службы исследовательского центра РАН, эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани.Толчки были зафиксированы 19 сейсмологическими станциями.Ливни и подтопления в КрымуНа уходящей неделе мощные ливни обрушились на несколько регионов Крыма. Так, 2 сентября мощный шторм с градом и сильными порывами ветра накрыл Симферополь. Очевидцы сообщали об ушедших под воду улицах и упавших деревьях.4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура.В обоих районах была объявлена угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера. Воду отвели из всех домов.В ночь на 6 сентября ливень накрыл Первомайский район республики. В результате подтопило 47 частных домовладений и 67 приусадебных участков.К счастью, вода быстро ушла. Спасатели применили водооткачивающую технику и мотопомпы.Смерч в ХолмовкеНа село Холмовка в Бахчисарайском районе обрушились сильнейший ветер, а также ливень с градом. Порывы ветра длились около 15 минут. Тем не менее, за это время смерч успел повредить около 40 домовладений, сообщила исполняющая обязанности главы администрации района Анжелика Ястребова.Сильнее всего пострадали шесть домов, где более половины площади кровель снесло ветром. Жертв и пострадавших нет. Электроснабжение и газоснабжение удалось оперативно восстановить.Призыв Джонсона "снести" Крымский мост и ответ депутата ГосдумыИзвестные российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) пообщались с бывшим британским премьером Борисом Джонсоном – разговор они вели от имени французского банкира и политика Жака Аттали.В ходе беседы Джонсон заявил, что Запад должен помочь киевскому режиму "снести Керченский мост" и предоставить Киеву вооружение, чтобы "поставить Крым под угрозу". Кроме того, он призвал дать украинским властям право наносить удары оружием НАТО вглубь российской территории.Депутат Госдумы Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости Крым заявил, что призыв Джонсона является терроризмом и попыткой дестабилизировать обстановку во всем мире.Парламентарий отметил, что только достижение всех целей специальной военной операции и разгром неонацистов на Украине обезопасит Крым и всю Россию от терактов, которые киевский режим постоянно пытается осуществить при поддержке Запада.Атака ВСУ на Новороссийск и уничтожение безэкипажных катеровВ ночь на 5 сентября российские военнослужащие в Новороссийске отразили атаку украинских безэкипажных катеров на город. Около 01:23 в городе была запущена сирена – сигнал "Внимание всем". Спустя два часа местные власти объявили о временном закрытии движения транспорта и части пляжей на набережной. Ограничения были сняты спустя четыре часа.Ближе к полудню Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Черном море 11 безэкипажных катеров ВСУ силами Черноморского флота.Кража оборудования на 3 миллиарда рублейПолиция Крыма раскрыла кражу оборудования в Керчи на три миллиарда рублей.По данным МВД России, злоумышленники похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации.Задержаны трое подозреваемых – жители Москвы, Ленинградской и Ивановской областей. Действовали они по предварительному сговору.Подготовка теракта в КрымуЖительницу Брянской области будут судить за приготовление к теракту в Крыму по заданию украинских спецслужб.По данным прокуратуры республики, обвиняемая в ноябре прошлого года приехала на полуостров и прошла видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств. Она изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом "Z".Совершить теракт женщина не успела – ее задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд.

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