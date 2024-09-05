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Вода ушла из домов – ситуация в Джанкойском районе Крыма

Вода ушла из домов – ситуация в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Вода ушла из домов – ситуация в Джанкойском районе Крыма

Специалисты отвели воду из всех домов в подтопленном сильными ливнями селе Кондратьево Джанкойского района Крыма. Об этом сообщил начальник республиканского... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T14:05

2024-09-05T14:05

2024-09-05T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Специалисты отвели воду из всех домов в подтопленном сильными ливнями селе Кондратьево Джанкойского района Крыма. Об этом сообщил начальник республиканского Главка МЧС России Аркадий Ожигин.4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на населенный пункт Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов.Работы продолжаются. Для ликвидации последствий привлечены более 130 специалистов и 50 единиц техники.Накануне вечером на Крым обрушились ливни. Сильнее всего от непогоды пострадало село Кондратьево в Джанкойском районе, где вода подтопила 70 частных домовладений. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура. Утром 5 сентября подтопленными в результате ливня и града в Джанкойском районе оставались 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков.В четверг в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма была объявлена угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Буря с градом и ливнями обрушится на КрымВ Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждениеУгроза ЧС объявлена в двух районах Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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