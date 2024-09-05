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Вода ушла из домов – ситуация в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Вода ушла из домов – ситуация в Джанкойском районе Крыма
Вода ушла из домов – ситуация в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Вода ушла из домов – ситуация в Джанкойском районе Крыма
Специалисты отвели воду из всех домов в подтопленном сильными ливнями селе Кондратьево Джанкойского района Крыма. Об этом сообщил начальник республиканского... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T14:05
2024-09-05T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Специалисты отвели воду из всех домов в подтопленном сильными ливнями селе Кондратьево Джанкойского района Крыма. Об этом сообщил начальник республиканского Главка МЧС России Аркадий Ожигин.4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на населенный пункт Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов.Работы продолжаются. Для ликвидации последствий привлечены более 130 специалистов и 50 единиц техники.Накануне вечером на Крым обрушились ливни. Сильнее всего от непогоды пострадало село Кондратьево в Джанкойском районе, где вода подтопила 70 частных домовладений. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура. Утром 5 сентября подтопленными в результате ливня и града в Джанкойском районе оставались 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков.В четверг в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма была объявлена угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Буря с градом и ливнями обрушится на КрымВ Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждениеУгроза ЧС объявлена в двух районах Крыма
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РИА Новости Крым
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Вода ушла из домов – ситуация в Джанкойском районе Крыма

Спасатели отвели воду из подтопленных домов в Джанкойском районе Крыма – МЧС

14:05 05.09.2024 (обновлено: 14:07 05.09.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ двух районах Крыма объявили угрозу ЧС муниципального характера
В двух районах Крыма объявили угрозу ЧС муниципального характера
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Специалисты отвели воду из всех домов в подтопленном сильными ливнями селе Кондратьево Джанкойского района Крыма. Об этом сообщил начальник республиканского Главка МЧС России Аркадий Ожигин.
4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на населенный пункт Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов.
"В результате принятых мер удалось отвести воду. В настоящий момент остается вода только на придворовых территориях. Работы по прочистке каналов, откачке воды продолжаются и будут продолжены в течение дня" - говорится в сообщении.
Работы продолжаются. Для ликвидации последствий привлечены более 130 специалистов и 50 единиц техники.
Накануне вечером на Крым обрушились ливни. Сильнее всего от непогоды пострадало село Кондратьево в Джанкойском районе, где вода подтопила 70 частных домовладений. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура. Утром 5 сентября подтопленными в результате ливня и града в Джанкойском районе оставались 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков.
В четверг в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма была объявлена угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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