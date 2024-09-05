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Буря с градом и ливнями обрушится на Крым

Буря с градом и ливнями обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Буря с градом и ливнями обрушится на Крым

Сильные ливни с градом и шквалистым ветром обрушатся на Крым в ближайшие часы, объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T13:52

2024-09-05T13:52

2024-09-05T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром обрушатся на Крым в ближайшие часы, объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.Спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности: ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, не выходить в горы и в водоемы, а также в период непогоды по возможности воздержаться от поездок на автомобиле.Накануне вечером на Крым обрушились ливни. Сильнее всего от непогоды пострадало село Кондратьево Джанкойского района Крыма, где вода подтопила 70 частных домовладений. Позже количество затопленных дворов выросло до 150. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура. В четверг на месте продолжают работать сотрудники МЧС, в целом обстановка на территории Джанкойского района стабилизировалась, воды в жилых домах нет. Откачка воды с придомовых территорий продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода в Крыму – данные по подтоплениям к утру четвергаВ Крыму бушует непогода - подтоплены 25 домов и 134 двора Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережье

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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