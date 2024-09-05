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Буря с градом и ливнями обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Буря с градом и ливнями обрушится на Крым
Буря с градом и ливнями обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Буря с градом и ливнями обрушится на Крым
Сильные ливни с градом и шквалистым ветром обрушатся на Крым в ближайшие часы, объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T13:52
2024-09-05T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром обрушатся на Крым в ближайшие часы, объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.Спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности: ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, не выходить в горы и в водоемы, а также в период непогоды по возможности воздержаться от поездок на автомобиле.Накануне вечером на Крым обрушились ливни. Сильнее всего от непогоды пострадало село Кондратьево Джанкойского района Крыма, где вода подтопила 70 частных домовладений. Позже количество затопленных дворов выросло до 150. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура. В четверг на месте продолжают работать сотрудники МЧС, в целом обстановка на территории Джанкойского района стабилизировалась, воды в жилых домах нет. Откачка воды с придомовых территорий продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода в Крыму – данные по подтоплениям к утру четвергаВ Крыму бушует непогода - подтоплены 25 домов и 134 двора Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережье
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Буря с градом и ливнями обрушится на Крым

Буря с градом и сильными ливнями обрушится на Крым 5 сентября - МЧС

13:52 05.09.2024 (обновлено: 13:56 05.09.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром обрушатся на Крым в ближайшие часы, объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 5 сентября в Крыму ожидаются локальные сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - перечислили в ведомстве.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности: ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, не выходить в горы и в водоемы, а также в период непогоды по возможности воздержаться от поездок на автомобиле.
Накануне вечером на Крым обрушились ливни. Сильнее всего от непогоды пострадало село Кондратьево Джанкойского района Крыма, где вода подтопила 70 частных домовладений. Позже количество затопленных дворов выросло до 150. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура.
В четверг на месте продолжают работать сотрудники МЧС, в целом обстановка на территории Джанкойского района стабилизировалась, воды в жилых домах нет. Откачка воды с придомовых территорий продолжается.
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